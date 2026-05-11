Nabil Lahlou, l’insoumis du théâtre et du cinéma marocain, est mort

Né à Fès en 1945, dans le Maroc encore sous protectorat français, Nabil Lahlou grandit dans un pays en pleine mutation politique et culturelle. Très tôt attiré par la scène, il part se former en France, à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ainsi qu’à l’académie Charles-Dullin, haut lieu de la formation dramatique européenne.

Ce passage parisien façonne durablement son rapport à la création : il y découvre à la fois les grands répertoires occidentaux, les avant-gardes théâtrales et une conception exigeante de la mise en scène.

Avant de rentrer au Maroc au début des années 1970, il enseigne également l’art dramatique en Algérie, notamment à Bordj-el-Kiffan. Cette expérience maghrébine nourrit une réflexion sur les formes théâtrales postcoloniales et sur la place de la langue dans les sociétés nord-africaines nouvellement indépendantes.

C’est Mustapha Saha, sociologue, poète et artiste peinte, qui nous rappelle combien Nabil Lahlou occupait une place singulière dans le théâtre marocain : celle d’un créateur indocile, formé à Paris, passé par l’Algérie, et revenu au Maroc avec une exigence artistique sans concession.

Une fascination pour Shakespeare

Dès ses premières pièces, Lahlou impose une écriture atypique, à la croisée du théâtre de l’absurde, de la satire politique et de l’expérimentation scénique. Son œuvre refuse les cadres réalistes classiques et cherche au contraire à mettre en crise les rapports de pouvoir, les discours institutionnels et les mécanismes d’aliénation sociale.

En 1965, il monte au Maroc sa première pièce, al-Saȝaa, avant d’enchaîner avec plusieurs œuvres qui deviendront importantes dans l’histoire du théâtre marocain contemporain. Il écrit aussi bien en arabe qu’en français, naviguant constamment entre les langues et les imaginaires culturels.

Parmi ses pièces francophones figurent Ophélie n’est pas morte (1969) et L’Empereur Schrischmatury ou le testament du bouffon (1975). Côté arabophone, il signe notamment Les Milliardaires (1968), Les Tortues (1970) ou encore Asseyez-vous sur les cadavres (1974).

Nabil Lahlou développe très tôt une fascination pour Shakespeare, qu’il relit à travers le prisme du Maroc postcolonial. Comme Akira Kurosawa avant lui avec le Japon féodal, il transpose les grandes figures shakespeariennes dans des contextes politiques et symboliques profondément marocains. Ophélie n’est pas morte, inspirée de Hamlet, illustre cette démarche : les personnages y apparaissent physiquement entravés, parfois en fauteuil roulant ou appuyés sur des béquilles, comme si l’histoire elle-même paralysait les corps.

Cette dimension critique et expérimentale lui vaut autant d’admiration que d’incompréhension. Mais Lahlou ne cherche jamais à séduire le plus grand nombre. Il revendique un théâtre difficile, intellectuel, exigeant, destiné à provoquer la réflexion plutôt qu’à rassurer le spectateur.

Le pionnier d’un cinéma d’auteur marocain

À partir des années 1970, Nabil Lahlou étend son travail au cinéma, où il devient rapidement l’une des grandes figures du cinéma d’auteur marocain.

Son premier moyen métrage, Les Morts (1975), annonce déjà les thèmes qui traverseront toute son œuvre : critique sociale, absurdité du pouvoir, solitude des individus et exploration des fractures marocaines contemporaines.

Mais c’est surtout avec Al Kanfoudi (1978) qu’il s’impose durablement. Le film est aujourd’hui considéré comme l’une des œuvres fondatrices du cinéma marocain moderne. À rebours des productions plus consensuelles, Lahlou y développe une écriture cinématographique personnelle, parfois rugueuse, toujours politique.

Suivent ensuite plusieurs films marquants : Le Gouverneur Général de l’île Chakerbakerben (1980), Brahim yach ? (1982), L’Âme qui braie (1984), Komany (1988), La Nuit du crime (1992), Les Années de l’exil (2002), ou encore Tabite or Not Tabite (2005).

Inspiré de l’affaire du commissaire Mustapha Tabit, impliqué dans l’un des plus grands scandales sexuels et judiciaires du pays, le film se heurte à des résistances institutionnelles et à des procédures judiciaires avant sa diffusion.

Un artiste indépendant

Nabil Lahlou aura passé sa vie à défendre une idée profondément libre de la création. Méfiant envers les structures officielles, critique à l’égard des politiques culturelles marocaines, il choisit souvent de produire lui-même ses œuvres afin de préserver son indépendance artistique.

Cette autonomie a un prix : difficultés financières, marginalisation institutionnelle, diffusion parfois limitée. Mais elle participe aussi à la singularité de son parcours. Quelques semaines avant sa mort, Nabil Lahlou présentait encore Macha Machmacha veut un rôle dans le film Le Procès de Socrate au Théâtre national Mohammed-V. Beaucoup y avaient vu le retour d’un théâtre marocain ambitieux, critique et profondément littéraire.

Dans son hommage, Mustapha Saha décrit Nabil Lahlou comme « l’une des figures les plus iconoclastes de sa scène culturelle », aussi bien au théâtre qu’au cinéma. Pour lui, l’artiste défendait « un théâtre exigeant, engagé et profondément critique », loin des logiques de divertissement immédiat.

Crédit photo : Nabil Lahlou sur la scène du Théâtre national Mohammed-V après une représentation de Macha Machmacha veut un rôle dans le film Le Procès de Socrate (Fauve, CC0)

Par Hocine Bouhadjera

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