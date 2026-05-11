Le Prix Cosmos 2026 des lycéens attribué à Ersilia Vaudo

Avec Aux frontières du cosmos, Ersilia Vaudo propose une traversée de l’histoire de l’astrophysique, en s’attachant aux moments où le regard humain sur le ciel a basculé. Le livre évoque aussi bien la gravitation universelle de Newton que la vitesse de la lumière chez Einstein, l’expansion de l’Univers révélée par Hubble, l’antimatière ou encore les zones d’ombre qui continuent d’entourer le cosmos.

Le Prix Cosmos 2026 des lycéens distingue ainsi un ouvrage de vulgarisation scientifique qui cherche à rendre accessibles des notions complexes, sans les réduire à de simples formules. Comment raconter l’Univers sans l’écraser sous le poids des explications ? Le livre prend ce pari : faire comprendre, mais aussi laisser une place à l’étonnement.

De Newton aux mystères du cosmos

Le récit part de repères familiers — la chute d’une pomme, les grandes lois de la physique — pour conduire le lecteur vers des territoires plus vertigineux. On y croise les découvertes fondatrices de l’astrophysique, mais aussi les aventures spatiales et les intuitions qui ont permis d’élargir peu à peu l’horizon scientifique.

Chaque chapitre s’attache à un déplacement du savoir : une idée qui change de forme, une certitude qui vacille, une hypothèse qui ouvre une brèche. Le tout avec une écriture claire, portée par le souci de relier les grandes découvertes à ce qu’elles disent de notre place dans le monde.

La remise du Prix Cosmos 2026 des lycéens aura lieu le 26 mai 2026 à 14h, dans la Grande salle des séances de l’Institut de France, à Paris.

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Par Dépêche

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