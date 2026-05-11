Cthulhu invité prochainement dans Donjons et Dragons

WizKids annonce l’arrivée de Cthulhu dans la gamme officielle Donjons & Dragons, avec une figurine géante attendue en octobre 2026. L’objet prolonge le supplément Ravenloft: The Horrors Within, programmé par Wizards of the Coast en juin. L’opération associe livre, accessoires et miniatures dans une même séquence commerciale, centrée sur l’horreur, la collection et les tables de jeu spécialisées, au bénéfice direct des boutiques.
Le 11/05/2026 à 11:44 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
11/05/2026 à 11:44
0
Commentaires
0
Partages
Cthulhu entre dans l’offre officielle Donjons & Dragons par la voie de la figurine. La source première est la fiche produit de WizKids, qui annonce une pièce géante pour la gamme Icons of the Realms, rattachée au prochain supplément Ravenloft : The Horrors Within. La commercialisation serait prévue en octobre 2026, sans date de jour confirmée à ce stade.
La version peinte est affichée à 79,99 dollars sur la boutique WizKids. La figurine repose sur un socle de 100 mm, avec une tête translucide, des éléments iridescents et un vernis brillant. Une version non peinte à 69,99 dollars. Le produit vise d’abord les détaillants spécialisés, les meneurs de jeu et les collectionneurs.
L’objet accompagne la sortie de Ravenloft : The Horrors Within, dont Wizards of the Coast fixe la parution générale au 16 juin 2026. La page professionnelle de Wizards annonce aussi un accès anticipé, le 2 juin, pour les magasins de jeux locaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Le prix public américain du livre atteint 59,99 dollars.
Le contenu annoncé inscrit le supplément dans une logique d’outil complet pour campagnes horrifiques. Wizards mentionne sept sous-classes, de nouvelles espèces et origines, plus de 50 monstres, 16 domaines de l’Effroi et 17 Seigneurs noirs dotés de profils de jeu. La page officielle Donjons & Dragons présente aussi le livre comme un ensemble destiné à créer des campagnes personnalisées autour de la peur.
L’annonce rapproche l’horreur gothique du cycle Ravenloft d’un bestiaire marqué par Lovecraft. WizKids présente Cthulhu comme une entité liée aux Domaines de l’Effroi et physiquement retenue par les Puissances sombres. Cette description relève du cadre fictionnel du supplément ; elle ne permet pas, à elle seule, de mesurer le rôle exact de la créature dans le livre.
Wizards accompagne le supplément par plusieurs produits associés : écran de meneur, paquet de cartes de tarokka et pack de cartes. La page officielle Donjons & Dragons détaille aussi un ensemble réunissant livre, écran, cartes physiques, pack de cartes et contenus numériques. L’offre organise ainsi une circulation entre le livre de règles, les accessoires de table et les compléments utilisables en partie.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Léon XIV replace le livre au cœur du magistère culturel du Vatican. Reçu le 7 mai par les dirigeants et le personnel de la Librairie éditrice du Vatican, le pontife a célébré le centenaire de cette maison du Saint-Siège en défendant la lecture comme exercice critique, lieu de rencontre et support d’évangélisation. Le propos accompagne déjà une offre éditoriale internationale centrée sur ses premiers textes, dans l’espace catholique du livre.
09/05/2026, 09:35
Dis-moi ce que tu écris, je te dirai qui tu es, reprendrait-on facilement en grimant la formule. Avec Angelina Delcroix, nous avons exploré différemment son prochain ouvrage qui sortira ce 13 mai son nouveau livre chez Michel Lafon, La Fabrique du Mal. Mineurs, narcotrafic et une Marseille où naissent les faits divers : bienvenue dans un thriller sous haute tension.
02/05/2026, 09:15
Un disque miniature glissé dans un livre d’Amelia Earhart en 1932 vient de retrouver une voix grâce aux outils de restauration de la Library of Congress. Une émotion patrimoniale, assurément, mais cette redécouverte a surtout des accents d'aventures aériennes...
01/05/2026, 11:39
La Monnaie de Paris plonge dans l’univers de Tolkien pour célébrer un anniversaire symbolique : les 25 ans de la sortie en salles du film Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau. Pour l’occasion, l’institution dévoile une vaste collection de pièces commémoratives, mêlant imaginaire cinématographique et savoir-faire numismatique.
29/04/2026, 18:12
Des cafés transformés en lieux d’écriture, des livres audio gratuits sur une plateforme musicale, des clubs de football mobilisés dans les écoles : autour du 23 avril, trois opérations déplacent la promotion de la lecture hors de ses circuits habituels. Starbucks, Spotify et la Premier League s’adressent à des publics déjà réunis par le café, l’écoute ou le ballon rond, avec des dispositifs concrets, accessibles et immédiatement appropriables.
24/04/2026, 16:11
Un poème accepté puis retiré par une revue financée sur fonds publics déclenche une menace judiciaire. L’autrice Abigail Ottley dénonce une décision liée à ses prises de position en ligne. Ses avocats reprochent à Arts Council England de ne pas avoir examiné sérieusement sa plainte, transformant un choix éditorial en affaire de responsabilité publique.
24/04/2026, 11:48
Ancien Premier ministre, député président du groupe Ensemble pour la République et secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal s'est engagé dans la course pour l'Élysée avec un livre, En homme libre (Éditions de l'Observatoire). Premier obstacle sur le parcours de son ouvrage et le sien : une idée promo catastrophique. Les équipes de Renaissance ont en effet jugé bon de publier des visuels générés par l'intelligence artificielle, pour montrer de fausses critiques du titre signées par des célébrités.
23/04/2026, 15:56
Le 23 avril en Catalogne est placé sous le signe de l’amour et du livre : on y célèbre la Sant Jordi et la Journée mondiale du livre. Au-delà des rues qui se transforment, la compagnie aérienne Vueling, a décidé elle aussi d’apporter sa pierre à l’édifice, avec une offre originale mêlant littérature et voyage lors d’un vol Barcelone-Paris.
23/04/2026, 15:50
J.K. Rowling rouvre un cycle polémique majeur. Une nouvelle déclaration relayée par la presse britannique s’ajoute à une séquence déjà dense : tensions avec un podcast politique, repositionnement de Stonewall, l’une des principales organisations de défense des droits LGBT au Royaume-Uni, fractures internes au militantisme LGBT. L’autrice ne commente plus seulement le débat : elle en redéfinit les lignes de front, entre reconnaissance des droits et refus d’une redéfinition du sexe.
23/04/2026, 12:33
Dix-sept ouvrages rares dérobés dans les années 1980 à la famille de John Hay Whitney ont été restitués le 20 avril 2026 à leurs héritiers à New York, indique le procureur de Manhattan. L’ensemble, estimé à près de 3 millions de dollars, réunit notamment des oeuvres de John Keats, Oscar Wilde et James Joyce.
21/04/2026, 17:33
Une équipe de chercheurs du King’s College London, dirigée par la professeure Lucy Munro, a annoncé mi-avril 2026 avoir localisé avec précision la maison londonienne du dramaturge et poète William Shakespeare, achetée en 1613 dans le quartier de Blackfriars. Cette découverte apporte des éléments nouveaux sur les dernières années du dramaturge, remettant en question la théorie d’un retrait définitif à Stratford-upon-Avon.
21/04/2026, 13:03
À Minya, en Moyenne-Égypte, une mission hispano-égyptienne a mis au jour une tombe de l’époque romaine contenant des momies, des langues funéraires en or et en cuivre, ainsi qu’un papyrus portant un passage du deuxième livre de l’Iliade. Au-delà de l’effet spectaculaire, la découverte relance l’intérêt pour Bahnasa, l’antique Oxyrhynque, haut lieu de la transmission des textes grecs dans l’Égypte ancienne.
21/04/2026, 10:46
Deux esquisses inédites d’Ernest H. Shepard pour Winnie l’ourson sont présentées à Londres depuis le 17 avril, à l’occasion du centenaire du livre d’A. A. Milne paru en 1926. Conservées par la famille de l’illustrateur, ces dessins au crayon, jamais finalisés ni publiés, montrent des scènes avant l’édition originale et éclairent les premières étapes de la création de l'univers de l'ourson.
20/04/2026, 12:28
Un usage discret s’installe dans les familles scandinaves : les audiolivres jeunesse gagnent du terrain au moment du coucher. Derrière cette progression se lit une évolution concrète des routines parentales, entre recherche d’apaisement, nouvelles contraintes domestiques et montée des abonnements numériques. Sans effacer la lecture partagée, l’audio redessine peu à peu la scène traditionnelle de l’histoire du soir.
19/04/2026, 11:15
Un ensemble rare d’effets vestimentaires ayant appartenu à Charles Dickens s’apprête à être présenté au public à Londres, dans une exposition consacrée à l’intimité matérielle de l’écrivain. Loin de toute fascination pour un épisode traumatique précis, ces pièces éclairent avant tout une dimension souvent négligée : l’apparence, le goût et la mise en scène de soi chez l’un des auteurs majeurs de l’époque victorienne.
17/04/2026, 11:39
Pour célébrer le Dantedì – jour de célébration de l'auteur italien –, la Biblioteca Vallicelliana de Rome dévoile une exposition fascinante de trente livres d’artiste. Sous la direction de Stefania Severi, des plasticiens contemporains transforment le texte médiéval en véritables sculptures de papier, du rouleau au leporello. Ce dialogue entre manuscrits anciens et créations polymatériques redéfinit les frontières de l'édition et de la bibliophilie au cœur du Salone Borromini.
14/04/2026, 16:55
Un petit scandale, ça réchauffe l'atmosphère et au besoin, cela stimule les ventes. Mais pour la journaliste italienne, Claudia Conte, autrice d’un roman paru en 2026, la controverse politique a flanqué un sale coup à la promotion de son ouvrage. La Fiera dei Librai de Bergame a en effet annulé sa venue : en cause, une relation avec le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi. On a le sang chaud dans le Bel Paese…
14/04/2026, 12:01
Choquée, et pas qu'un peu, la romancière préférée des Français : Virginie Grimaldi a rendu publique une sordide histoire survenue en présence de ses enfants. Une séquence d'exhibitionnisme, qui met en lumière une infraction pénale encore fréquente et interroge les réactions face à ces situations. Entre émotion et rappel du cadre légal, la prise de parole dépasse le simple fait divers.
13/04/2026, 12:57
À Toronto, Marci Stepak a choisi la marche pour transformer le deuil en geste public. En dix jours, cette autrice relie à pied les 100 bibliothèques du réseau municipal, soit plus de 300 kilomètres, en mémoire de sa mère disparue. Son parcours, à la fois intime et collectif, rappelle ce que représentent encore les bibliothèques : des lieux d’accueil, d’entraide, de lecture et de présence dans la ville.
11/04/2026, 20:22
Le 15 mars, une vidéo de « chasse au faux » a déplacé le débat. Zhang Chien, suivi par 8000 personnes y démonte le compte d’un influenceur approchant les 500.000 abonnés : en un an, il aurait lu 704 livres, distingué 11 titres « les plus significatifs », 44 ouvrages « les plus réparateurs » et transformé sa vision du monde 17 fois. Un inventaire qui met à nu une médiation soumise à la cadence et au marketing.
11/04/2026, 12:15
À Osaka, la grande librairie ne se contente plus d’aligner ses propres sélections. Avec cuebooks, Maruzen Junkudo ouvre 304 micro-rayons à des particuliers ou à des collectifs, autorisés à y vendre livres lus, zines et créations éditées. Cette formule, installée au cœur d’un vaste magasin, déplace la prescription vers les lecteurs eux-mêmes et recompose très concrètement l’usage du lieu.
11/04/2026, 11:10
Faire lire un enfant à voix haute devant un chien plutôt que devant un adulte : l’idée pourrait prêter à sourire, elle repose pourtant sur une organisation rigoureuse. En Australie, le programme Story Dogs mobilise 389 animaux accrédités pour accompagner des élèves du primaire durant des séances individuelles. Une médiation de lecture qui mise sur l’attention, le calme et l’absence de jugement.
11/04/2026, 10:06
À Toulouse, le Dojo Yuki Ho organise le 30 avril une conférence de Manon Soavi consacrée à l’histoire des femmes dans les arts martiaux. L’aïkidoka et autrice y retracera des parcours longtemps marginalisés, tout en interrogeant la fabrication sociale de la « faiblesse féminine ». La rencontre se prolongera début mai par un stage d’aïkido en non-mixité choisie.
10/04/2026, 16:17
Mark Evanier, figure majeure de l’histoire des comics américains, révèle le vol de plus d’une centaine d’originaux conservés chez lui. Certaines pièces ont déjà refait surface dans le circuit des collectionneurs, tandis qu’un inventaire détaillé circule pour aider à leur repérage. L’affaire éclaire à la fois la valeur culturelle de ces planches et la rapidité avec laquelle elles peuvent être revendues dans un marché très actif.
10/04/2026, 11:49
Connue pour ses thrillers domestiques, dont le succès en France ne cesse d’impressionner, l’autrice Freida McFadden a longtemps cultivé le mystère autour de son identité. Elle a désormais décidé d’y mettre fin, dans un entretien exclusif publié par USA Today.
09/04/2026, 18:18
De Paris à Londres, Dua Lipa étend sa carrière... littéraire. Après une récente escale de son club de lecture Service95 dans la capitale française, la chanteuse britannique franchit une nouvelle étape en devenant programmatrice du London Literature Festival 2026, l’un des rendez-vous majeurs de la scène littéraire anglophone.
07/04/2026, 16:34
Menaces de frappes, promesses d’« enfer », outrances répétées : ces derniers jours, Donald Trump a durci son discours contre l’Iran dans un registre d’une rare brutalité. Des déclarations qui interrogent autant la stratégie que la langue employée. Jusqu’à susciter une réaction inattendue : celle de Stephen King, qui baisse les bras, incapable de décrire cette dérive verbale.
06/04/2026, 11:13
Un robot remet des livres aux lecteurs pendant qu’un camion autonome en assure la livraison : l’image pourrait relever de la fiction, elle documente pourtant un usage bien réel en Chine. Au moment où la science-fiction chinoise franchit 126,1 milliards de yuans de revenus, cette scène de bibliothèque montre comment un imaginaire éditorial et industriel déborde déjà les œuvres pour s’inscrire dans les services du quotidien.
06/04/2026, 09:08
Au Japon, la librairie cherche de nouveaux points d’ancrage là où subsistent encore du passage, de la visibilité et un usage quotidien des lieux. Depuis le début de 2026, plusieurs initiatives montrent que les gares et leurs abords immédiats servent de support à des formats plus compacts, plus mixtes et parfois pensés pour des territoires déjà privés de commerce du livre.
05/04/2026, 10:27
À Kitakyushu, dans le sud du Japon, une bibliothèque municipale a organisé un exercice grandeur nature face à un homme armé d’un couteau. L’initiative suit de quelques semaines l’attaque qui a blessé trois personnes à la bibliothèque générale de Fukuoka. Entre évacuation des lecteurs, appel à la police et immobilisation du suspect, l’épisode éclaire une question rarement posée dans les métiers du livre : celle de la sûreté immédiate des lieux de lecture.
05/04/2026, 09:55
À Angoulême, Maison Mains a pris la forme d’une structure mobile consacrée à la microédition et aux créations indépendantes. Portée par trois artistes locales, l’initiative, installée dans deux camions, associe diffusion de fanzines, images et objets, présence sur événements et fonctionnement associatif. Une formule légère, pensée pour faire circuler les œuvres au-delà des lieux de vente habituels.
04/04/2026, 18:21
Du 12 au 17 juin 2026, Cyclo-biblio traverse la Bretagne sur 350 kilomètres et relie 15 villes, de Saint-Malo à Rennes. À vélo, des bibliothécaires venus de France et de l’international défendent le rôle culturel et social des bibliothèques, au contact direct des territoires, des élus et des publics, dans une démarche à la fois professionnelle, militante et écologique.
03/04/2026, 10:19
L’Association internationale des libraires francophones (AILF) présente, le 3 avril 2026 à Lyon, une cartographie interactive consacrée au polar francophone. Dévoilé lors de Polar Connection, le projet rassemble une centaine de titres écrits par des auteurs francophones dont les intrigues se déroulent hors de leur pays d’origine. Conçue par une dizaine de libraires du réseau, cette carte en ligne doit évoluer dans le temps et servir à la fois aux professionnels du livre et aux lecteurs.
03/04/2026, 07:30
La succession de l’écrivain franco-écossais Kenneth White, disparu en août 2023, suscite aujourd’hui tensions, incompréhensions et mobilisation. En cause : le devenir de sa maison de Trébeurden, dans les Côtes-d’Armor, lieu central de son œuvre, dont la transmission à la commune s’est révélée juridiquement complexe et politiquement sensible...
01/04/2026, 15:28
Une œuvre dédicacée de Hayao Miyazaki remise à Emmanuel Macron, et soudain la visite d’État au Japon déborde le protocole. Derrière l’image, il y a un auteur né en 1941, un studio fondé en 1985, un film-clé, Porco Rosso, et une circulation continue entre cinéma, édition et prestige culturel. Retour sur un cadeau diplomatique qui résume, en un seul dessin, la puissance symbolique acquise par l’univers Ghibli, bien au-delà de l’animation.
01/04/2026, 14:45
Commenter cet article