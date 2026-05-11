Cthulhu invité prochainement dans Donjons et Dragons

Cthulhu entre dans l’offre officielle Donjons & Dragons par la voie de la figurine. La source première est la fiche produit de WizKids, qui annonce une pièce géante pour la gamme Icons of the Realms, rattachée au prochain supplément Ravenloft : The Horrors Within. La commercialisation serait prévue en octobre 2026, sans date de jour confirmée à ce stade.

La version peinte est affichée à 79,99 dollars sur la boutique WizKids. La figurine repose sur un socle de 100 mm, avec une tête translucide, des éléments iridescents et un vernis brillant. Une version non peinte à 69,99 dollars. Le produit vise d’abord les détaillants spécialisés, les meneurs de jeu et les collectionneurs.

Ravenloft installe l’horreur au centre de D&D

L’objet accompagne la sortie de Ravenloft : The Horrors Within, dont Wizards of the Coast fixe la parution générale au 16 juin 2026. La page professionnelle de Wizards annonce aussi un accès anticipé, le 2 juin, pour les magasins de jeux locaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Le prix public américain du livre atteint 59,99 dollars.

Le contenu annoncé inscrit le supplément dans une logique d’outil complet pour campagnes horrifiques. Wizards mentionne sept sous-classes, de nouvelles espèces et origines, plus de 50 monstres, 16 domaines de l’Effroi et 17 Seigneurs noirs dotés de profils de jeu. La page officielle Donjons & Dragons présente aussi le livre comme un ensemble destiné à créer des campagnes personnalisées autour de la peur.

L’annonce rapproche l’horreur gothique du cycle Ravenloft d’un bestiaire marqué par Lovecraft. WizKids présente Cthulhu comme une entité liée aux Domaines de l’Effroi et physiquement retenue par les Puissances sombres. Cette description relève du cadre fictionnel du supplément ; elle ne permet pas, à elle seule, de mesurer le rôle exact de la créature dans le livre.

Wizards accompagne le supplément par plusieurs produits associés : écran de meneur, paquet de cartes de tarokka et pack de cartes. La page officielle Donjons & Dragons détaille aussi un ensemble réunissant livre, écran, cartes physiques, pack de cartes et contenus numériques. L’offre organise ainsi une circulation entre le livre de règles, les accessoires de table et les compléments utilisables en partie.

Par Clément Solym

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