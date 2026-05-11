La Creuse n’est pas toujours clémente

En 2020, j’ai achevé la rédaction d’un premier roman court. Une histoire de tueur à gage, située dans une métropole américaine fictive et archétypale. Je l’ai envoyé à une quinzaine de maisons d’édition. Trois ou quatre réponses seulement, toutes négatives.

Ces refus, et surtout l’absence de véritable déception qu’ils ont provoquée, ont agi comme un révélateur : je ne croyais pas moi-même suffisamment en ce texte. Mon histoire tenait la route, mes personnages existaient, mon manuscrit avait été relu, mais il manquait quelque chose. Mon écriture était bridée.

Faire surgir l’inquiétude du familier

Pas uniquement parce que j’étais – et je suis toujours – un auteur débutant, mais parce qu’avec cette fiction qui n’apportait clairement rien de neuf à un genre déjà largement exploré, je m’aventurais sur un territoire qui n’était pas le mien. Mon territoire à moi était pourtant là : la campagne creusoise où j’ai grandi. Je l’avais longtemps ignorée, sans doute à force d’entendre le même discours sur ce département dépeuplé, que j’avais fini par intégrer moi-même.

J’avais pourtant à ma portée un formidable terrain de jeu dont je connaissais les moindres recoins. C’est donc la Creuse qui a été le point de départ, et dès les premières lignes de « D’ombres et de crocs », j’ai su qu’il ne s’agirait pas uniquement d’un cadre, d’un décor, mais qu’elle serait l’élément central de mon roman. Un personnage à part entière pour ainsi dire.

Mon regard était désormais braqué sur ce morceau du Limousin, perdu au milieu de la diagonale du vide, et c’est assez naturellement qu’est venue l’envie d’utiliser cet espace de verdure noyé dans le silence, pour y déployer une histoire sombre, inquiétante, voire à certains égards effrayante. Non pas pour aller dans le sens des railleries qui accablent la Creuse, mais précisément pour la mettre sur le devant de la scène en en prenant le contrepied. Vide avez-vous dit ? Silencieuse ? Froide ? Lugubre ? Admettons !

Ce sont des qualificatifs peu flatteurs, mais ne s’agit-il pas également des ingrédients rêvés pour faire naître un sentiment différent de celui qui accompagne la moquerie ? Et s’il se passait bel et bien des choses au bout des sentiers qui se perdent dans les forêts creusoises ? Des choses qui ne donneraient plus envie de rire. Surtout à la tombée de la nuit. Des choses qui, également, viendraient questionner notre rapport au réel et briser certaines de nos certitudes. La place du fantastique ne s’est jamais posée comme une question.

Suivre Étienne dans l’ombre

Elle s’est imposée. Parce que le fantastique fait partie de mon imaginaire, mais aussi parce que se limiter au réel m’apparaît, en tant qu’auteur, comme une contrainte, là où je considère précisément que le fait de pouvoir abolir les frontières est un atout formidable de l’écriture. Le fantastique agit pour moi comme une interruption, un élément perturbateur qui vient déstabiliser les personnages du roman, tout autant que celles et ceux qui le lisent.

C’est aussi un élément, je crois, qui contribue à construire l’atmosphère inquiétante dans laquelle j’ai souhaité envelopper ce texte. Et c’est en faisant face à cette réalité incertaine, qu’Étienne va explorer les méandres de son histoire familiale torturée, mettant progressivement à jour les traces d’un passé inacceptable. J’ai beaucoup aimé suivre son cheminement.

Pendant un court instant, nous n’étions qu’une seule et même personne lui et moi, car écrire une histoire dans ma Creuse, c’était naturellement écrire avec mon regard. Mais, très vite, les choses ont évolué. J’avais plusieurs fois entendu des autrices et auteurs raconter comment leurs personnages s’étaient émancipés des intentions premières de celles et ceux qui les avaient créés.

C’est une idée forte, à laquelle j’ai toujours beaucoup cru, mais je ne savais pas à quel point elle était vraie. Étienne s’est enfoncé toujours un peu plus, dans la grange poussiéreuse qui jouxte sa maison familiale abandonnée, dans les chemins sombres qui serpentent sous les frondaisons, dans les vestiges de son passé morcelé... Je n’ai fait que le suivre. Parfois, je regrette de ne pas avoir pu l’aider davantage. Mais il a fait ses choix. Et la Creuse n’est pas toujours clémente.

François Pacaud

François Pacaud est né en 1986 et a grandi dans la Creuse. Il travaille aujourd’hui dans l’édition scientifique en accès ouvert et vit à Marseille. D’ombres et de crocs est son premier roman.

Crédits photo : François Pacaud (DR)

Par Auteur invité

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