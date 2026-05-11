La Bibliothèque de Florence sauve 30 000 volumes oubliés

Florence rouvre un chantier patrimonial né dans la boue de 1966. La Bibliothèque nationale centrale a lancé un programme de récupération de documents encore inaccessibles, avec le soutien du lycée classique Michelangiolo, de la Ville de Florence et de la BiblioteCaNova Isolotto. L’opération porte sur près de 30.000 miscellanées privées de cote par l’inondation de l’Arno et sorties, de fait, de la consultation publique, indique la Ville de Florence.

Quand un livre conservé reste invisible

La masse à traiter se situe entre 28.000 et 30.000 pièces, précise la municipalité florentine. Ces opuscules, parfois rares ou uniques, existent encore physiquement, mais leur absence de signalement les rend introuvables dans les catalogues de l’établissement.

L’enjeu dépasse donc la restauration matérielle. Sans cote, un document conservé reste difficilement localisable, donc inaccessible aux lecteurs comme aux chercheurs. Le projet consiste à reconnaître les pièces, à les rapprocher des anciens fichiers et à les replacer dans une section dédiée aux miscellanées alluvionnées.

La catastrophe du 4 novembre 1966 avait frappé le cœur documentaire de la Bibliothèque nationale centrale. Selon la Ville de Florence, plus d’un million de volumes furent alors touchés : environ 300.000 livres, 460.000 volumes de journaux, quotidiens et revues, ainsi qu’un ensemble de 400.000 opuscules. Les inventaires et les catalogues, eux aussi atteints, formaient la clé d’accès aux collections.

Une mémoire civique transmise aux lycéens

Le programme s’inscrit dans les commémorations du 60e anniversaire de l’inondation. Il reprend l’esprit des « Anges de la boue », ces volontaires italiens et étrangers qui participèrent au sauvetage du patrimoine florentin après la crue. La Bibliothèque nationale centrale rappelle aussi le rôle d’Emanuele Casamassima, son directeur de 1965 à 1970, dans l’organisation des secours et la remise en service de l’institution.

Le volet scolaire repose sur une convention avec le lycée classique Michelangiolo, engagée le 4 novembre 2025. Les élèves travaillent sous la conduite des bibliothécaires à la reconnaissance des documents et aux recherches dans les catalogues. La démarche a également été présentée à Didacta 2026, dans un atelier destiné aux lycéens.

La participation citoyenne s’organise autour de la BiblioteCaNova Isolotto. Des usagers du quartier ont rejoint le dispositif après une conférence de la directrice de la Bibliothèque nationale centrale, Elisabetta Sciarra, tenue le 11 février 2026. Le 9 mars, ils ont entamé des séances de formation dans l’établissement, avant de contribuer au repérage des fonds.

Le retour au catalogue comme réparation

Les pièces identifiées seront intégrées à une section de classement appelée MIS.ALL. Cette localisation conservera aussi la mémoire des anciennes cotes lorsque les volontaires les retrouvent, précise le communiqué municipal. Les bibliothécaires poursuivront ensuite le catalogage, condition d’un retour effectif à la consultation.

Un autre chantier accompagne cette restitution. Une école d’été se tiendra du 20 juin au 3 juillet 2026 pour dix participants, autour du catalogage de fragments manuscrits et imprimés extraits des reliures de volumes touchés par la crue. Elle associe trois partenaires scientifiques italiens autour de l’étude des manuscrits, de Giovanni Boccaccio et de la Renaissance.

La Bibliothèque nationale centrale présentera les résultats de ces opérations le 4 novembre 2026, lors d’un séminaire lié à l’anniversaire de l’inondation. Le projet donne une issue concrète à un legs technique de la catastrophe : le retour à une existence bibliographique vérifiable de documents conservés depuis soixante ans hors d’atteinte.

Crédits photo : Ville de Florence

Par Nicolas Gary

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