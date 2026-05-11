Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer

L’ouverture du roman, scène de brutalité extrême, n’existait pas dans la première version. Elle surgit après une reprise radicale du manuscrit, comme un concentré de ce que le livre cherche à produire : sidération, peur, empathie, malaise. « Je voulais que le prologue, à lui seul, résume à peu près toutes les émotions qu’on ressent dans le bouquin. Je voulais que ce soit concentré, qu’on sache tout de suite à quoi s’attendre. »

La scène s’impose dans une évidence visuelle, avec ses sensations, ses odeurs, sa chaleur. L’autrice l’écrit sans y revenir. « Quand je l’ai relue et que je me suis sentie émue à la fin, je me suis dit : ça provoque ça en moi alors que j’ai écrit ces mots, donc je pense que ça peut marcher. »

Au plus près des adolescents

Le roman ne limite pourtant pas sa tension à l’enquête policière. L’un des déplacements décisifs tient au personnage d’Anders, construit à partir d’échanges avec un éducateur de prévention. Ce point de vue ouvre une zone que la procédure seule laisse à distance : le lien avec les jeunes, le repérage des dangers, la confiance fragile dans les quartiers. « Ce n’est pas évident de saisir exactement le rôle qu’ils ont auprès des jeunes. Là, j’ai vraiment compris l’importance de leur présence dans les quartiers, et la figure qu’ils représentent pour les jeunes. »

Anders naît de cette compréhension. Il ne résout pas l’enquête comme un policier, mais il donne accès à une réalité humaine que l’institution ne capte pas toujours. L’éducateur devient un repère, « quelqu’un de confiance, à qui ils arrivent à se confier, et qui leur permet de ne pas se sentir jugés. » Ce regard change la profondeur du récit. « L’enquête policière seule n’aurait pas suffi. C’était fade. C’était trop loin des adolescents. On ne rentrait pas assez au cœur. »

Refuser le monstre tout fait

Cette volonté d’entrer « au cœur » commande aussi la trajectoire d’Oscan, adolescent fragile, isolé, honteux, puis happé par une logique de bascule. Angelina Delcroix ne le réduit pas à son passage à l’acte. « J’ai réuni tous les facteurs, tous les critères qui lui permettent de basculer. J’ai vraiment fait en sorte que ce soit quelqu’un de seul, qui a un besoin fort d’appartenance. »

L’autrice rapproche ces vulnérabilités des mécanismes d’enrôlement propres aux organisations radicales ou sectaires. Sans excuser, elle refuse l’explication sèche, qui referme le personnage sur son crime. Oscan l’a touchée dès la construction de sa fiche.

« Quand j’ai créé sa fiche personnage et que j’ai commencé à rentrer dans son passé, dans ce qu’il avait pu ressentir en étant harcelé, dans ce qu’il pouvait ressentir d’être seul chez lui tout le temps, avec sa mère jamais là, ça me faisait vraiment de la peine. » La compassion ne disparaît pas avec la noirceur du récit. Elle accompagne le personnage jusqu’au bout. « J’ai eu de la compassion pour lui au départ, mais j’en ai toujours eu, en fait. »

Pour Angelina Delcroix, cette intensité intime constitue un indicateur d’écriture. L’émotion de l’autrice, si elle naît avant celle du lecteur, donne une mesure de ce que le texte porte. « Quand l’émotion est déjà forte chez nous, en tant qu’auteur, elle risque d’être forte chez les lecteurs. C’est aussi ce que l’on recherche : l’intensité. C’est ce qui va marquer le lecteur. »

Une psychocriminologue face à ses propres portes

Ariane Cottin, psychocriminologue, installe un autre équilibre. Elle lit les scènes de crime, observe les êtres, analyse les mécanismes, mais elle ne se résume pas à son expertise. Angelina Delcroix insiste moins sur une construction théorique que sur une incarnation progressive. Certains personnages s’imposent, d’autres portent des parts de soi. À propos d’Ariane, elle reconnaît une réflexion encore en mouvement : « Je n’avais pas prévu qu’on m’interroge sur Ariane. C’est la première fois, donc je vais réfléchir à ce que je tiens à dire sur elle. »

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Ce qui se dessine, dans sa réponse, tient à la question de l’équilibre. Ariane traverse l’enquête avec sa compétence, mais aussi avec la nécessité de fermer certaines portes. « On est tous en train de chercher un équilibre dans nos vies. On est parfois obligés de chasser certaines choses pour trouver le vrai équilibre. » L’enquête réclame une concentration, presque une mise à distance de l’intime. « Ariane a quand même été obligée de fermer des portes pour se concentrer sur son enquête. »

Face à elle, Kahlo Roussel apporte une énergie plus directe, plus rugueuse. Le duo ne naît pas d’un plan arrêté. Anders et Ariane existaient dans l’architecture initiale ; Kahlo et Ariane se découvrent pendant l’écriture.

Ce déplacement l'intéressait en ce qu’il révèle une complémentarité qu’elle n’avait pas formulée d’emblée. « Kahlo, je crois qu’il était vraiment nécessaire pour réancrer dans la réalité. » À l’écoute d’une lecture du binôme, elle y reconnaît une image intérieure : « Ça me fait penser aux deux parties qui sont en moi tout le temps, dans mon esprit. Le yin, le yang. » Puis elle résume : « Yin, yang, complémentaire. »

L’action interrompue par la compréhension

La Fabrique du mal avance par alternance : terrain, enquête, intériorités, plongées dans les mécanismes criminels. Angelina Delcroix décrit ce rythme comme une affaire d’intuition. Elle sent le moment où l’action exige une pause, où le récit doit rendre visibles les forces souterraines. « Quand je suis vraiment dans l’action, à un moment donné, je me dis : là, par exemple, il faut que je revienne sur Yanis, il faut qu’on comprenne ce qui se passe à l’envers du décor. »

Yanis et Ariane fonctionnent alors comme deux relais de compréhension. L’un éclaire ce qui agit derrière les faits ; l’autre ouvre la psychologie de ceux qui se trouvent « derrière ». Anders, lui, occupe une place différente : il voit la violence sans la produire. Il se tient au contact du danger, dans l’épaisseur sociale du récit. « Je pense que Yanis et Ariane, c’étaient vraiment mes deux figures qui me permettaient de faire des pauses dans l’action. » Ces respirations n’allègent pas le roman : elles l’empêchent de se réduire à une mécanique criminelle.

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Le travail documentaire répond à la même exigence. Dans les remerciements, Angelina Delcroix cite Maurice Berger et Daniel Zagury, sans les avoir rencontrés. Zagury lui arrive par un formateur en psychothérapie, à travers un livre qui lui fait découvrir une manière claire d’aborder la psyché criminelle. « C’est la première fois que je le lisais, et je me suis dit : il explique de façon tellement claire et limpide ce qui se passe dans la psyché de ces personnes-là. » Elle achète ensuite ses autres ouvrages et s’appuie sur cette lecture.

Maurice Berger l’intéresse pour son travail sur la violence des mineurs, sur le basculement possible, sur les failles de la justice des mineurs. Cette documentation prévient les raccourcis. « Oui, ça m’a permis d’éviter de schématiser, de ne pas faire du blanc ou noir, d’éviter le discours sécuritaire classique. »

La phrase dit l’enjeu du livre : ne pas juger avant de comprendre, ne pas jeter un enfant hors du récit, ne pas céder non plus à l’attraction morbide du crime. « Et ça m’a permis aussi de ne pas céder à la fascination pour le crime. » Dans ce refus des explications uniques, La Fabrique du mal construit sa ligne : raconter la violence sans en faire un spectacle, approcher l’adolescence sans l’enfermer, tenir ensemble enquête, faille et responsabilité.

Crédits photo : LoïKP

Par Nicolas Gary

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