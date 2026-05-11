Je hais, donc je suis” : Hannah Arendt contre la haine

On sait à quel point le mot est devenu commode. On le dégaine vite, on le colle partout, on s’en sert pour dénoncer l’autre, pour le réduire, pour l’exclure à son tour du champ de la conversation. La haine est partout désignée, et finalement rarement pensée. C’est précisément ce que ce dossier, intitulé « Mécaniques de la haine », parvient à éviter avec une remarquable intelligence.

Il ne cède ni à la facilité de l’indignation ni à la tentation inverse d’une neutralisation abstraite. Il ne moralise pas à bon compte. Il ne distribue pas les bons et les mauvais points. Il observe, interroge, relie, déplie. Il tient sa ligne, rigoureuse, ouverte, inquiète.

Dès les premières pages, une évidence s’impose : la haine n’est pas un simple accident de parcours, une fièvre passagère de l’histoire ou des individus. Elle est une structure, une énergie, une passion fondamentale, que Freud lui-même situait au cœur de la vie psychique. Ce rappel n’est pas anodin. Il oblige à déplacer le regard. Il interdit de se satisfaire des jugements rapides. Il nous contraint à entrer dans une pensée des processus, des déplacements, des projections, de ces zones obscures où le sujet, les groupes, les nations parfois, fabriquent l’ennemi dont ils ont besoin pour tenir debout.

C’est là que le travail éditorial d’Aurélie Julia apparaît dans toute sa force. Il faut du courage, aujourd’hui, pour composer un tel numéro. Du courage, mais aussi une forme de patience, d’élégance intellectuelle, de confiance dans le lecteur. Il faut croire encore que les textes peuvent faire mieux que réagir.

Qu’ils peuvent ralentir la colère, ouvrir un espace, déplacer une certitude, rendre à la pensée son amplitude. Aurélie Julia accomplit ici ce que les grandes revues savent faire lorsqu’elles sont fidèles à leur vocation : non pas suivre l’abêtissant bruit du monde, mais lui opposer une architecture, une respiration, une hauteur.

Les contributions se répondent avec une cohérence remarquable. Du rôle des réseaux numériques dans la diffusion instantanée des affects les plus violents jusqu’aux usages géopolitiques de la haine, en passant par la brutalisation du langage, la désignation de l’ennemi intérieur, la fatigue démocratique ou la tentation permanente de l’anathème, le numéro dessine une cartographie précise de notre époque. Rien n’est simplifié, tout est mis en tension.

Chaque texte semble ouvrir une porte sur une autre pièce du même bâtiment. On avance ainsi dans le dossier comme dans une maison grave, éclairée par endroits, où chaque chambre donnerait à entendre une variation différente du même grondement.

Et au centre de cette constellation, la figure tutélaire de l’immense Hannah Arendt agit comme un point d’ancrage silencieux. Penser pour ne pas haïr, oui, ou tout du moins pour ne pas s’abandonner à la haine. Penser, non comme un luxe, mais comme une discipline de résistance. Penser contre les automatismes, contre les emballements, contre ces facilités de l’époque qui consistent à transformer tout désaccord en faute morale, toute nuance en trahison, toute conversation en procès.

Ce qui frappe, au fil des pages, c’est donc la cohérence d’ensemble. On ne lit pas une juxtaposition d’articles, mais une véritable construction. Une pensée du contemporain qui refuse les slogans et préfère les détours, les nuances, les arrière-plans. On sort de cette lecture avec une sensation devenue rare : celle d’avoir été pris au sérieux comme lecteur. Non pas flatté. Non pas enrôlé. Pris tout simplement au sérieux.

Il faut dire que ce type d’entreprise exige une forme de courage très particulière. Celui de maintenir un espace de discussion là où tout incite désormais à la réduction, à l’étiquetage rapide, à la disqualification préalable. Il arrive aujourd’hui — nous en avons hélas fait récemment l’expérience - que des lieux voués aux livres se ferment, non par manque d’intérêt pour les idées, mais par peur d’une classification hâtive, comme si accueillir un livre, une revue, la faire circuler et permettre à des lecteurs de l’entendre et de la discuter, revenait aussitôt à se compromettre. Triste constat. Terrible constat.

Le paradoxe est cruel : au moment même où la Revue des Deux Mondes propose d’interroger les ressorts de la haine, certains réflexes de mise à distance semblent en reproduire, à bas bruit, les mécanismes.

C’est dire combien un tel numéro est nécessaire. Non pour trancher, encore moins pour rassurer. Mais pour rouvrir ce qui tend partout à se refermer : la possibilité d’un dialogue. La possibilité d’une contradiction sans excommunication. La possibilité de penser ensemble ce qui nous différencie, au lieu de nous diviser au nom de ce que nous prétendons penser.

Dans cette livraison, la Revue des Deux Mondes ne prétend pas résoudre la question de la haine. Elle fait mieux : elle la rend à sa complexité. Elle rappelle que la pensée n’est pas l’ennemie de l’engagement, mais sa condition la plus exigeante.

Et sous l’impulsion d’Aurélie Julia, dont il faut saluer ici le travail à la fois ferme, courageux et profondément nécessaire, elle donne à la revue ce qui manque si souvent à notre époque : une tenue, oui, une voix, oui, une exigence, et cette conviction simple, presque démodée, mais plus précieuse que jamais, que la conversation démocratique ne survit que si l’on accepte encore d’écouter ce qui ne nous ressemble pas.

Par Vincent Hein

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