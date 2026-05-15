Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Librairies indépendantes : le nouveau défi de la sécurisation des commerces culturels

Une librairie reste un commerce à part. On y protège des livres, mais aussi des rencontres, des habitudes de quartier et parfois plusieurs décennies de travail. Pourtant, comme n’importe quel magasin de proximité, elle peut devenir la cible de cambriolages, d’intrusions nocturnes ou de dégradations coûteuses. Face à cette réalité discrète mais bien présente, les professionnels du livre réfléchissent désormais autrement à la sécurisation de leurs espaces.

Le 15/05/2026 à 12:49 par Victor De Sepausy

|

Publié le :

15/05/2026 à 12:49

Victor De Sepausy

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

On parle souvent des librairies sous l’angle de leur fragilité économique. Plus rarement sous celui de leur vulnérabilité matérielle. Pourtant, derrière les vitrines soigneusement composées, les piles de romans et les tables de nouveautés, il y a aussi des rideaux métalliques, des alarmes, des systèmes de surveillance et des assurances qui augmentent chaque année.

Le sujet reste délicat. Beaucoup de libraires préfèrent ne pas évoquer publiquement les intrusions ou les tentatives de vol qu’ils subissent. D’abord parce qu’il existe une forme de pudeur professionnelle. Ensuite parce qu’un commerce culturel aime se présenter comme un lieu ouvert, accueillant, presque domestique. Parler sécurité, vidéosurveillance ou contrôle d’accès semble parfois entrer en contradiction avec cette image.

Et pourtant, la question est devenue concrète.

Les commerces culturels ne sont pas épargnés par les cambriolages. Une caisse emportée, une porte fracturée, des équipements informatiques volés, des vitrines détruites… Les conséquences dépassent souvent la seule perte financière. Dans une librairie indépendante, quelques jours de fermeture imprévue peuvent suffire à déséquilibrer une trésorerie déjà tendue.

Le livre, un produit moins “tranquille” qu’on l’imagine

L’idée d’un cambriolage dans une librairie surprend encore parfois. Elle renvoie pourtant à une réalité bien identifiée par les professionnels. Les centres-villes évoluent. Les commerces ferment plus tôt. Certains quartiers deviennent plus exposés la nuit. Et les librairies cumulent plusieurs caractéristiques sensibles : présence de matériel informatique, fonds de caisse, stocks faciles à transporter et locaux souvent vastes.

Dans les grandes villes comme dans les communes moyennes, les commerçants du livre adaptent progressivement leurs dispositifs. Alarmes connectées, télésurveillance, contrôle des accès, caméras haute définition… Le vocabulaire de la sécurité s’installe discrètement dans un univers qui parlait surtout jusqu’ici de médiation culturelle et de politique éditoriale.

Des entreprises spécialisées comme ubitech.fr travaillent justement sur cette évolution des besoins, notamment autour des systèmes de surveillance, des solutions de protection pour les commerces et des équipements connectés destinés aux professionnels. Le sujet intéresse de plus en plus les commerces indépendants, souvent à la recherche de dispositifs efficaces mais pas excessivement lourds à gérer au quotidien.

Car la difficulté est là : sécuriser sans transformer la librairie en espace anxiogène.

Une tension permanente entre ouverture et protection

Une librairie fonctionne sur un principe simple : le lecteur doit pouvoir entrer librement, circuler, feuilleter, prendre son temps. Toute l’expérience repose sur cette sensation d’accès naturel aux livres. Introduire des dispositifs de sécurité visibles peut donc provoquer une gêne chez certains professionnels.

Pourtant, les pratiques changent.

Dans plusieurs commerces culturels, les systèmes de vidéosurveillance ne sont plus uniquement envisagés comme des outils dissuasifs. Ils servent aussi à protéger les équipes lors des fermetures tardives, à surveiller les réserves ou à limiter certains vols répétés qui finissent par peser lourd dans les comptes.

La question dépasse d’ailleurs les seules librairies. Disquaires, boutiques de jeux, magasins spécialisés dans la bande dessinée ou les produits dérivés rencontrent des problématiques similaires. Tous partagent une caractéristique commune : une forte exposition du stock et des marges souvent limitées.

Or un cambriolage produit des effets en cascade. Il faut remplacer les équipements, suspendre l’activité, gérer les démarches administratives, parfois rassurer les salariés. Ce temps perdu devient lui-même un coût.

Des commerces culturellement exposés

Le paradoxe est frappant : les lieux culturels sont souvent pensés comme des espaces de lien social, mais cette ouverture peut aussi les rendre plus vulnérables. Une librairie indépendante fonctionne rarement comme une grande surface standardisée. Les espaces sont plus poreux, les habitudes plus souples, les dispositifs moins visibles.

Dans certains cas, cette philosophie devient difficile à maintenir.

Les libraires le racontent souvent à demi-mot : les vols à l’étalage augmentent dans plusieurs centres urbains. Pas nécessairement des réseaux organisés, d’ailleurs. Parfois des comportements opportunistes. Parfois une forme de banalisation. Un manga glissé dans une poche, quelques beaux livres emportés discrètement, des sacs laissés ouverts en rayon.

Les grandes enseignes disposent généralement de moyens techniques plus importants. Pour les structures indépendantes, l’équation est plus compliquée. Il faut arbitrer entre dépenses culturelles, masse salariale et investissements sécuritaires.

Et ces investissements deviennent de moins en moins accessoires.

/uploads/images/badun-los-angeles-8205184-1920-6a005acc5ea2a701216143.jpg

La technologie change les pratiques

Les outils disponibles aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec les anciens systèmes d’alarme limités à une sirène et un clavier mural. Les équipements contemporains permettent des surveillances à distance, des alertes en temps réel, des contrôles via smartphone ou encore l’enregistrement sécurisé des images.

Cette évolution intéresse particulièrement les petits commerces qui ne disposent pas toujours d’une présence humaine permanente.

Les solutions proposées par certaines entreprises françaises du secteur misent justement sur cette simplicité d’usage : dispositifs connectés, installation adaptée à des structures modestes, surveillance centralisée, maintenance allégée. Chez Ubitech, par exemple, la logique mise en avant repose largement sur l’intégration technologique et la modularité des équipements selon la taille des locaux ou l’activité concernée.

Le sujet devient aussi générationnel. Les jeunes commerçants acceptent souvent plus facilement l’idée d’un commerce “augmenté” technologiquement. Ils utilisent déjà des logiciels de caisse connectés, des outils de gestion à distance ou des plateformes de suivi des stocks. Ajouter des outils de sécurité intelligents leur paraît parfois naturel.

Cela ne signifie pas que les réticences disparaissent.

Une question sensible dans le monde du livre

Le secteur du livre conserve un rapport complexe à la surveillance. Historiquement, la librairie indépendante s’est construite contre certains modèles de consommation impersonnels. L’idée d’un lieu chaleureux, humain, presque artisanal reste très forte.

Installer des caméras ou des systèmes de contrôle visibles peut donc être vécu comme une forme de renoncement symbolique.

Mais la réalité économique rattrape souvent les principes. Après plusieurs intrusions ou dégradations, beaucoup de professionnels réévaluent leur position. D’autant que les assurances elles-mêmes deviennent plus exigeantes sur certains équipements de protection.

Le ministère de l’Intérieur rappelle d’ailleurs régulièrement l’importance des dispositifs de prévention pour les commerces de proximité, notamment concernant les protections physiques, l’éclairage ou les systèmes de vidéoprotection : les recommandations officielles contre les vols et cambriolages témoignent de cette évolution générale des pratiques.

La sécurisation n’est plus perçue uniquement comme une réaction après incident. Elle devient progressivement une composante ordinaire de la gestion commerciale.

Quand la fermeture temporaire devient un risque majeur

Pour une librairie indépendante, le véritable danger n’est pas toujours le vol lui-même. C’est parfois l’interruption d’activité.

Une vitrine brisée, une serrure détruite ou un système électrique endommagé peuvent imposer plusieurs jours de fermeture. Dans un commerce culturel déjà soumis à des marges serrées et à une forte saisonnalité, cette interruption peut avoir des conséquences immédiates.

Les périodes de fêtes ou de rentrée littéraire rendent ces risques encore plus sensibles. Une fermeture imprévue en décembre peut peser lourdement sur le chiffre d’affaires annuel.

Cette réalité pousse certains libraires à envisager la sécurité comme un investissement de continuité plutôt que comme une simple dépense défensive. L’objectif n’est plus seulement d’empêcher un cambriolage, mais de préserver la capacité du commerce à fonctionner normalement.

Cette approche modifie aussi les discussions avec les prestataires techniques. On ne parle plus uniquement de protection, mais de résilience commerciale.

Les salariés aussi concernés

Le sujet touche également les équipes. Dans de nombreux commerces culturels, les salariés travaillent seuls sur certaines plages horaires, notamment en fin de journée. Les dispositifs de sécurité deviennent alors des outils de protection humaine autant que matérielle.

Boutons d’alerte, contrôle des accès, systèmes connectés : ces équipements répondent aussi à une demande de sécurisation du travail quotidien.

La question reste sensible dans des métiers souvent choisis pour leur dimension culturelle et relationnelle. Beaucoup de libraires ne souhaitent pas transformer leur environnement professionnel en espace ultra-contrôlé. Mais ils doivent aussi composer avec une réalité plus tendue qu’il y a quinze ans.

Le monde du livre n’échappe pas aux transformations urbaines et sociales plus larges.

Une mutation discrète mais durable

La sécurisation des commerces culturels restera probablement un sujet discret. Peu spectaculaire. Pourtant, elle révèle quelque chose d’important sur l’évolution du secteur.

Les librairies indépendantes sont devenues des lieux hybrides : espaces culturels, commerces de proximité, lieux événementiels, parfois cafés ou salles de rencontres. Cette diversification augmente leur exposition tout en renforçant leur rôle local.

Les professionnels doivent donc penser simultanément accueil et protection. Confiance et vigilance. Ouverture et contrôle.

Ce n’est pas toujours simple.

Actualitté a d’ailleurs déjà évoqué à plusieurs reprises les difficultés rencontrées par certaines librairies confrontées aux dégradations, aux tensions économiques ou aux problématiques de sécurisation des commerces culturels : les vols et incivilités en librairie illustrent cette réalité souvent peu médiatisée.

Au fond, la question dépasse largement la technologie. Elle touche à la manière dont une société protège ses lieux culturels de proximité. Une librairie n’est pas un commerce tout à fait comme les autres. Mais elle reste un commerce. Avec ses fragilités concrètes, ses coûts, ses risques et cette nécessité permanente de trouver un équilibre entre hospitalité et protection.

Crédits illustration Pexels CC 0

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Créateurs de contenu en entreprise : comment l’IA bouleverse les métiers éditoriaux ?

Dans les entreprises, l’intelligence artificielle s’installe au cœur des services communication, marketing et éditoriaux. Elle promet des économies rapides, des productions accélérées et des contenus disponibles à la demande. Mais elle crée aussi une tension nouvelle : comment préserver une créativité vraiment identifiable quand l’organisation cherche d’abord à produire plus vite, avec moins de moyens humains ?

 

08/05/2026, 18:39

ActuaLitté

Sécurité et accessibilité en médiathèque : les obligations cruciales des collectivités

Au cœur des territoires, les médiathèques incarnent aujourd’hui des lieux de rencontre, d’apprentissage et de partage. Mais derrière cette ouverture au public se cache une réalité réglementaire exigeante. Sécurité incendie, accessibilité, responsabilités juridiques : les collectivités doivent composer avec un cadre strict pour garantir un accueil sans risque.

17/04/2026, 08:58

ActuaLitté

Le CBD dans le monde de l’édition : bien-être et créativité chez les auteurs

On pense souvent (à tort) que la vie d’auteur est facile. On oublie vite que toute une gymnastique mentale est nécessaire pour créer une œuvre. Pourtant, le stress et la fatigue mentale peuvent littéralement couper le processus créatif. Quand ils s’installent, il peut être très difficile d’écrire la moindre ligne.

 

19/02/2026, 11:24

ActuaLitté

Portage salarial : un levier stratégique pour les professionnels de l'écriture ?

Le portage salarial est une forme d'emploi flexible qui se développe de plus en plus car il permet à des professionnels autonomes d'exercer leur activité en tant que salariés d'une entreprise de portage. Ce système tripartite implique le salarié porté, l'entreprise de portage et les clients du salarié. Chacun peut avoir à y gagner en termes de souplesse et de réactivité. 

11/04/2025, 15:59

ActuaLitté

Concours de traduction « Juvenes Translatores » 2024 : les lauréats sont connus

La Commission européenne a annoncé les 27 lauréats de la 18e édition du concours de traduction qu'elle organise pour les élèves de l'enseignement secondaire, Juvenes Translatores.

25/02/2025, 14:17

ActuaLitté

La transition numérique des secteurs de l’édition et des bibliothèques : guide des solutions modernes

Les nouvelles technologies changent considérablement nos pratiques et ce quel que soit le secteur dans lequel on intervient. Il en va de même avec les livres et dans l'édition. 

19/02/2025, 14:13

ActuaLitté

Books for Peace : Sophia Loren honorée pour son engagement culturel

Le Prix Books for Peace 2024 a été décerné à Sophia Loren, icône du cinéma italien, pour sa performance dans The Human Voice. Il a été remis à Edoardo Ponti, réalisateur et producteur du film. La cérémonie s’est tenue à Paris, dans le cadre de l’hôtel Shangri-La.

13/12/2024, 13:15

ActuaLitté

Stéphane Michalon prend la direction de la Librairie Nouvelle à Orléans

Stéphane Michalon prend les rênes de la Librairie Nouvelle d’Orléans, pour ce dernier mois de l’année. Fort de son expérience formée au sein ou autour des librairies, le défi sera désormais de conjuguer modernité et tradition. 

11/12/2024, 12:21

ActuaLitté

Gabrielle Simard prend la direction de l’Association des Libraires du Québec

Ce 25 novembre, l’Association des Libraires du Québec (ALQ) officiellement désigné Gabrielle Simard au poste de directrice générale. Forte de son expérience, cette dernière entend relever les défis de l’industrie du livre et renforcer la place des librairies indépendantes au Québec.

29/11/2024, 16:30

ActuaLitté

Montréal : le départ de Marcelle Dubois, un tournant pour le Jamais Lu

Marcelle Dubois, cofondatrice et directrice artistique et générale du Jamais Lu depuis 2001, a informé le Conseil d’administration de son souhait de tourner une page majeure de sa carrière. Elle quittera donc ses fonctions au Jamais Lu à la fin de juin 2025, après 25 années d’engagement et 24 éditions du Festival à Montréal.

04/11/2024, 17:51

ActuaLitté

L'avenir de Nemo, unique librairie jeunesse de Montpellier, est assuré

Direction le sud, à Montpellier, où Julia Lahoz a troqué les bibliothèques parisiennes pour le soleil du Sud et les pages colorées de la Librairie Nemo. La passionnée de lettres est aujourd’hui la nouvelle gardienne de la seule librairie jeunesse de la ville. Nouveau logo, coin ado et projets artistiques : une nouvelle ère commence sous son impulsion, sans jamais trahir l’âme de cette librairie.

04/11/2024, 17:14

ActuaLitté

Départ de Laura Boulet, Directrice générale du CFC

Le Conseil d’administration du CFC (Centre Français d'exploitation du droit de Copie) a officialisé le départ de Laura Boulet de ses fonctions de Directrice générale.

16/10/2024, 14:52

ActuaLitté

Mort du père de Yakari, André Jobin (Job), à l'âge de 96 ans

André Jobin, plus connu sous le nom de Job, s’est éteint le 8 octobre 2024, à l’âge de 96 ans. Co-créateur de Yakari, et figure emblématique de la bande dessinée jeunesse, il laissera une empreinte durable dans le monde du 9e art.

09/10/2024, 15:53

ActuaLitté

Carton Rouge ! : la nouvelle collection des Éditions du Croquant

Les Éditions du Croquant ont inauguré une nouvelle collection intitulée « Carton Rouge! ». Trois ouvrages sont déjà parus, tout de rouge vêtu.

08/10/2024, 12:58

ActuaLitté

Lire et faire lire : devenir bénévole à plus de 50 ans

Lire et faire lire est une association nationale, centrée sur le partage du plaisir de la lecture et sur le lien intergénérationnel. Des bénévoles de plus de 50 ans lisent à voix haute auprès de petits groupes d’enfants, âgés de 0 à 12 ans, dans diverses structures éducatives, culturelles et sociales.

07/10/2024, 12:29

ActuaLitté

Biblis en folie : une deuxième édition confirmée en 2025

Biblis en folie revient les 4 et 5 octobre 2025 pour une deuxième édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques. Le nouvel évènement tout juste terminé, le ministère de la Culture souhaite renouveler son inititiave, la première édition ayant été marqué, d'après Valois, par une forte mobilisation. 

04/10/2024, 15:19

ActuaLitté

La liberté de publier, “un point essentiel d'une société démocratique”

L'Association of American Publishers (AAP) a décerné à Januškevič Publishing House, un éditeur biélorusse qui opère désormais depuis la Pologne, son prix international 2024 pour la liberté de publier. Cette récompense salue un éditeur, hors des États-Unis, qui a fait preuve de courage et de résistance dans la défense de la liberté d'expression. 

27/09/2024, 16:19

ActuaLitté

Carine Lecomte prend la tête de l'Association des éditeurs belges

Une nouvelle directrice générale se retrouve à la tête de l'Association des éditeurs belges et de Copiebel, société de gestion collective. Carine Lecomte succède ainsi à Benoît Dubois, en poste depuis 2020, qui part en retraite.

25/09/2024, 12:01

ActuaLitté

NAP et Coup de Pouce s'unissent en faveur "d'une culture pour tous"

Septembre marque non seulement la fin des vacances, mais aussi la rentrée scolaire. À cette occasion, le groupe de distribution NAP, et l’association Coup de Pouce lancent leur partenariat autour du magazine L’Éléphant Junior, dans le but de promouvoir l’apprentissage par la lecture et de lutter contre les inégalités scolaires.

19/09/2024, 17:04

ActuaLitté

Les éditions Laska vident leur stock... sur Ulule

#CampagneUlule — C’est par le biais de leurs réseaux sociaux que les éditions Laska, maison franco-québécoise, ont annoncé leur fermeture définitive le 31 décembre 2024, conséquence de difficultés économiques. Mais, avant d’atteindre l’échéance, la maison souhaite liquider les stocks restants des « 12 romans que nous avons publiés depuis 2022 ». Une campagne de déstockage via Ulule sera donc mise en place, offrant les ouvrages à prix réduit.

19/09/2024, 16:39

ActuaLitté

Chimères, “la revue qui manquait à l’imaginaire”

#CampagneUlule — Le monde de l’imaginaire se pare d’un nouvel atout : la revue Chimères, qui lance son premier numéro le vendredi 27 septembre 2024. Avec le soutien des éditions Télémaque, Victor Battaggion et Anne Besson pilotent ce projet plein d’ambition, pour produire « la revue qui manquait à l’imaginaire ». Au sommaire : interviews, reportages, enquêtes, chroniques littéraires et réflexions sur la fantasy sous toutes ses formes, de la littérature aux jeux de société, en passant par le cinéma et les jeux vidéo.

18/09/2024, 15:07

ActuaLitté

Victor Dixen de retour en librairie avec Agence Perdido

Le double lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire, Victor Dixen, revient sur le devant de la scène littéraire, avec le premier tome d’Agence Perdido : Les derniers retrouveurs, publié aux éditions Bayard Jeunesse le 2 octobre 2024. Connu du grand public pour sa série Phobos (Robert Laffont) et sa saga Vampyria (Robert Laffont), il s’attaque cette fois-ci aux croquemitaines, créatures venues d’un autre monde pour arracher des morceaux du nôtre.

17/09/2024, 13:09

ActuaLitté

Les jardins, de l'Antiquité à nos jours, avec la BnF 

Les éditions du Seuil s’unissent à celles de la Bibliothèque nationale de France pour convier les lecteurs à une promenade au cœur des jardins, à travers les âges et les continents. C’est en puisant dans les collections de la BnF que divers enluminures, dessins, estampes et affiches complèteront cette exploration visuelle et littéraire. Ce voyage à travers les époques, intitulé Inventer le jardin de l’Antiquité à nos jours, prendra vie le 11 octobre 2024.

17/09/2024, 11:18

ActuaLitté

En Normandie, une librairie manga-café voit le jour

#CampagneUlule — Les habitants du Val-de-Reuil, en Normandie, inaugureront bientôt un tout nouveau commerce : Otaku-Tengoku, un concept-store manga-café financé sur la plateforme Ulule. Le concept ? Profiter d’un espace de 140m2 entièrement dédié à la culture nippone, des mangas aux jeux vidéos, en passant par la nourriture traditionnelle. 

16/09/2024, 14:12

ActuaLitté

FMSH Diffusion-Distribution renforce sa direction : trois nominations  

FMSH Diffusion-Distribution (CID) renforce sa direction et nomme David Rochefort nouveau Vice-président de la FMSH en charge de la stratégie d'édition, de diffusion et de distribution, quand Pierre Bady devient directeur de la diffusion-distribution, et Sébastien Rodelet, directeur adjoint de la diffusion-distribution, en charge du numérique.

16/09/2024, 11:24

ActuaLitté

La Fièvre : une chanson de Julien Doré devient un livre

#CampagneUlule — Les éditions Evalou lancent une campagne de financement participatif sur Ulule, pour donner vie à un texte inspiré de l’univers et de l’engagement de l’artiste Julien Doré. Ce texte, intitulé La Fièvre, viendra enrichir la collection « Paroles de cœur », dédiée aux écrits musicaux résonnant avec des thématiques environnementales et animales.

16/09/2024, 10:39

ActuaLitté

La Déferlante publie un premier album jeunesse écoféministe

Près de quatre ans après le lancement de sa revue, le magazine féministe La Déferlante s’apprête à dévoiler le tout premier album jeunesse de sa maison d’édition. Iddù, signé Camille Bouvot-Duval et illustré par Léa Djeziri, sera disponible en librairie à partir du 8 novembre prochain.

28/08/2024, 17:01

ActuaLitté

À Marseille, La Pharmakeia soigne les coeurs avec les mots

Direction le sud de la France, sur les côtes méditerranéennes, à Marseille. Là-bas, si les températures agréables et l’ambiance chaleureuse du port n’ont pas l’effet escompté sur votre moral, il est désormais conseillé de pousser la porte d’une librairie inédite, qui croit en la force thérapeutique des mots. Bienvenue à La Pharmakeia, au cœur du 6e arrondissement, où les lecteurs sont orientés en fonction des épreuves qu’ils ont traversées.

28/08/2024, 11:27

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les auteurs dévoilent leurs coups de cœur

Les premiers titres de la rentrée littéraire ont fait leur apparition sur les tables des librairies, et ont lancé le coup d’envoi du bouillon littéraire qui accompagne cette fin de mois d'août et ce début de mois de septembre. Pour l’occasion, les principaux intéressés ont fait la promotion des ouvrages de leurs confrères et consœurs sur les réseaux sociaux. ActuaLitté a établi une sélection (non exhaustive) des titres qui ont attiré l’œil des auteurs en cette nouvelle rentrée littéraire.

26/08/2024, 17:03

ActuaLitté

Pour sauver cette librairie, un système d'abonnement obligatoire

C’est en Seine-et-Marne, à Esbly, qu’une librairie a décidé de déployer un nouveau système économique pour pallier les difficultés rencontrées. Ultime recours avant la fermeture définitive de l’établissement, La barque aux livres compte bien redresser la barre en instaurant des cartes d’abonnement, rendues obligatoires dès le mois de septembre.

26/08/2024, 12:45

ActuaLitté

Kore Kaite Shine, lauréat du prix Manga Taishō, bientôt en France

Le manga Kore Kaite Shine de Minoru Toyoda, lauréat du prix japonais Manga Taishō en 2023, a rapidement su captiver les passionnés de bandes dessinées japonaises. Sa traduction en français est attendue pour septembre 2024 aux éditions Panini.

22/08/2024, 17:08

ActuaLitté

J.K. Rowling se mure dans le silence après la plainte d'Imane Khélif

J. K. Rowling, écrivaine à l’origine de la saga-phénomène Harry Potter, a été récemment nommée dans une plainte pour « cyberharcèlement en raison du genre », envers Imane Khélif, boxeuse atteinte d’hyperandrogénie et médaillée aux Jeux olympiques de Paris 2024. Depuis, l’autrice n’a plus donné signe de vie sur X, réseau social pourtant très utilisé par J. K. Rowling...

22/08/2024, 15:24

ActuaLitté

Au Mans, une librairie visée par des escrocs en ligne

La librairie Thuard, située au Mans, a récemment lancé un concours sur les réseaux sociaux, offrant la chance à deux de ses lecteurs de remporter des places pour un parc d’attractions sarthois. L’enthousiasme a rapidement cédé la place à la stupéfaction, lorsqu’il a été découvert que des escrocs tentaient de soutirer de l’argent aux participants...

21/08/2024, 16:33

ActuaLitté

Daniel Pennac et Florence Cestac réinventent les jeux de mots

Le duo d’écrivains Daniel Pennac et Florence Cestac unissent à nouveau leurs talents pour se jouer des mots dans Les mots s’amusent, à retrouver le 7 novembre en librairie. Cette série de bandes dessinées compte déjà 3 ouvrages dans son catalogue, chacun étant dédié à une thématique particulière. Cette fois-ci, les artistes revisitent les expressions liées au jeu, au rire et à l’humour.

21/08/2024, 13:20

ActuaLitté

Harry Potter : la première phrase du livre fut supprimée

Le plus grand sorcier du monde n’a pas fini de révéler tous ses secrets. Dans une interview accordée au Sunday Times ce dimanche 18 août, l’autrice de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, a révélé que la première phrase de son roman n’a, en réalité, jamais été publiée... 

20/08/2024, 13:54

ActuaLitté

Italie : Zerocalcare s'engage contre les violences faites aux femmes

La star de la bande dessinée italienne Zerocalcare exprime son soutien à la lutte contre les violences sexistes en participant à la création d’une nouvelle « osteria » à Rome. Les femmes du centre anti-violence Lucha y Siesta travailleront ainsi au service du nouveau lieu. L’établissement ouvrira ses portes sur la Piazza Sauli en septembre, à Garbatella, un quartier historique de la capitale italienne.

12/08/2024, 10:13

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.