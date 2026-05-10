Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable

Dans cette crise ouverte autour de la maison du groupe Hachette, le modèle de la « clause de conscience », brandie à tort et à travers, relève d’un faux ami juridique. Elle appartient au droit du travail des journalistes, non au droit commun du contrat d’édition. Séduisante médiatiquement, la notion cède vite sous son propre poids — d’autant plus lorsque la ministre de la Culture semble y accorder crédit : que Catherine Pégard y voie une piste montre combien l’on est disposé à... ne pas s’intéresser au sujet.

L’affaire Nora-Grasset donne pourtant à la théorie un relief concret : ActuaLitté a amplement décrit la crise née de l’éviction d’Olivier Nora, entre liberté éditoriale, stratégie de groupe et confiance des auteurs envers leur maison, avec des ramifications contractuelles désormais évidentes.

Le droit moral, plus sérieux qu’un slogan

La question n’a rien d’abstrait car parmi les auteurs désireux de quitter la maison, certains ne comptent pas que des livres déjà publiés : certains sont en cours d’écriture, de remise, de relecture ou de préparation éditoriale. Cette zone mouvante – avant la communication au public – abrite l'une des applications concrètes du droit moral, à travers le droit de divulgation.

Il figure déjà dans l’artillerie juridique du Code de la propriété intellectuelle (L.121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) à travers ce principe : l’auteur « a seul le droit de divulguer son œuvre » et « il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ». On le comprend, voilà qui ne représente pas un sésame absolu et ne provoquera pas une fuite d'auteurs généralisée.

En revanche, il s’avère suffisamment précis et maniable pour être exploité tant que l’œuvre n’a pas encore rencontré le public — sans attendre une nouvelle loi ni de cavalier législatif à l'Assemblée nationale. Ce droit appartient au noyau dur du droit moral, attaché à la personne de l’auteur, et ne se confond pas avec la cession patrimoniale organisée par le contrat d’édition.

La jurisprudence donne à cette prérogative une portée ancienne et ferme. Dès le XIXe siècle, la cour d’appel de Lyon retenait, dans l’arrêt Lacordaire c. Marle, que l’auteur devait conserver « le fruit de son travail » et rester « juge de l’opportunité de sa publication » (CA Lyon, 17 juillet 1845, DP 1845, 2 - source : Dalloz). La formule, régulièrement citée comme l’un des jalons historiques du droit moral français, dit l’essentiel : publier n’est pas une simple opération matérielle, mais une décision personnelle de l’auteur.

L’auteur reste maître du moment

La Cour de cassation a prolongé cette logique en affirmant que « l’exercice du droit moral par l’auteur de l’œuvre originale revêt un caractère discrétionnaire », de sorte que « l’appréciation de la légitimité de cet exercice échappe au juge » (Cass. civ. 1re, 5 juin 1984, n° 83-11.639, Bull. civ. I, n° 184 - source : Dalloz). L’arrêt concernait le droit moral dans son ensemble, non le seul droit de divulgation. Mais il conforte une idée centrale : le juge contrôle l’existence du droit, ses conditions d’exercice, voire l’abus allégué ; il ne se substitue pas à l’auteur.

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Pour le livre déjà en vente, en revanche, la divulgation a eu lieu. L’auteur doit alors regarder du côté des mécanismes classiques : manquement contractuel de l’éditeur — défaut d’exploitation permanente et suivie, défaut de paiement, défaut ou insuffisance de reddition des comptes —, atteinte au droit au respect de l’œuvre, ou droit de retrait et de repentir.

Ce dernier, prévu à l’article L.121-4 du CPI, permet à l’auteur de revenir sur sa décision d’exploiter l’œuvre et d’en faire cesser la diffusion. Mais son régime pèse lourd : indemnisation préalable du cessionnaire pour le préjudice causé, puis priorité accordée à ce même cessionnaire si l’auteur publie de nouveau son œuvre. L’arme existe, mais elle coûte cher.

Remettre un manuscrit n’est pas le divulguer

Le droit de divulgation implique une logique délicieusement efficace, puisqu’il intervient avant la présentation publique de l’œuvre. L’auteur ne retire pas une œuvre du commerce : il décide encore si, quand et dans quelles conditions son texte entrera dans l’espace public.

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Un arrêt du 10 octobre 2018 de la première chambre civile de la Cour de cassation devient ici particulièrement utile : « la seule remise du support matériel de l’œuvre à un tiers » ne suffit pas à caractériser l’exercice du droit de divulgation (Cass. civ. 1re, 10 octobre 2018, n° 17-18.237, ECLI:FR:CCASS:2018:C100941 - source : Dalloz).

Remettre le support matériel d’une œuvre ne signifie donc pas, à soi seul, que l’auteur ou son ayant droit a épuisé son droit moral de divulgation. Transposée au contrat d’édition, l’idée devient redoutable : remettre un manuscrit, même achevé, ne signifie pas nécessairement consentir irrévocablement à sa publication.

La remise du texte engage évidemment une relation contractuelle, mais elle ne suffit pas toujours à prouver que l’auteur a exercé son droit moral de divulgation, surtout si les conditions finales de publication n’ont pas encore été validées.

C’est ok, c’est BAT !

C’est là que le bon à tirer prend tout son relief. Il ne constitue pas une condition légale universelle de la divulgation. Mais, dans la pratique éditoriale, il peut devenir un indice décisif : le moment où l’auteur valide la forme définitive de l’œuvre et autorise, en connaissance de cause, son basculement vers la fabrication puis la mise à disposition du public.

Tant que ce consentement final n’est pas intervenu — sauf stipulation contractuelle contraire ou autre manifestation claire de volonté —, l’auteur dispose d’un argument sérieux pour refuser la parution.

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La piste devient donc intéressante pour les auteurs dont le manuscrit se trouve dans cet entre-deux éditorial : contrat signé, texte remis, travail de publication engagé, mais divulgation non encore consommée. Dans cette zone grise, l’absence de BAT signé, ou plus largement l’absence de manifestation claire et définitive du consentement à publier, peut peser lourd.

La solution n’ouvre donc pas les portes de Grasset à tous les auteurs, ne libère pas les livres déjà publiés et ne transforme pas une crise de confiance en droit automatique de résiliation. Pour les manuscrits encore non divulgués, elle offre en revanche une voie juridiquement sérieuse : refuser que l’œuvre paraisse dans des conditions éditoriales substantiellement différentes de celles auxquelles l’auteur avait consenti.

C’est une arme fine, pas une hache. Elle demande des preuves, un calendrier, un contrat, des faits. Mais dans certains dossiers, elle déplace radicalement le rapport de force, car l’auteur ne plaide plus seulement son désaccord avec une maison.

De fait, il revendique son droit moral à décider des conditions de naissance publique de son œuvre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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