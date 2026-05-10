Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable

Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.
Le 10/05/2026 à 18:33 par Nicolas Gary
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10/05/2026 à 18:33
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Dans cette crise ouverte autour de la maison du groupe Hachette, le modèle de la « clause de conscience », brandie à tort et à travers, relève d’un faux ami juridique. Elle appartient au droit du travail des journalistes, non au droit commun du contrat d’édition. Séduisante médiatiquement, la notion cède vite sous son propre poids — d’autant plus lorsque la ministre de la Culture semble y accorder crédit : que Catherine Pégard y voie une piste montre combien l’on est disposé à... ne pas s’intéresser au sujet.
L’affaire Nora-Grasset donne pourtant à la théorie un relief concret : ActuaLitté a amplement décrit la crise née de l’éviction d’Olivier Nora, entre liberté éditoriale, stratégie de groupe et confiance des auteurs envers leur maison, avec des ramifications contractuelles désormais évidentes.
La question n’a rien d’abstrait car parmi les auteurs désireux de quitter la maison, certains ne comptent pas que des livres déjà publiés : certains sont en cours d’écriture, de remise, de relecture ou de préparation éditoriale. Cette zone mouvante – avant la communication au public – abrite l'une des applications concrètes du droit moral, à travers le droit de divulgation.
Il figure déjà dans l’artillerie juridique du Code de la propriété intellectuelle (L.121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) à travers ce principe : l’auteur « a seul le droit de divulguer son œuvre » et « il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ». On le comprend, voilà qui ne représente pas un sésame absolu et ne provoquera pas une fuite d'auteurs généralisée.
En revanche, il s’avère suffisamment précis et maniable pour être exploité tant que l’œuvre n’a pas encore rencontré le public — sans attendre une nouvelle loi ni de cavalier législatif à l'Assemblée nationale. Ce droit appartient au noyau dur du droit moral, attaché à la personne de l’auteur, et ne se confond pas avec la cession patrimoniale organisée par le contrat d’édition.
La jurisprudence donne à cette prérogative une portée ancienne et ferme. Dès le XIXe siècle, la cour d’appel de Lyon retenait, dans l’arrêt Lacordaire c. Marle, que l’auteur devait conserver « le fruit de son travail » et rester « juge de l’opportunité de sa publication » (CA Lyon, 17 juillet 1845, DP 1845, 2 - source : Dalloz). La formule, régulièrement citée comme l’un des jalons historiques du droit moral français, dit l’essentiel : publier n’est pas une simple opération matérielle, mais une décision personnelle de l’auteur.
La Cour de cassation a prolongé cette logique en affirmant que « l’exercice du droit moral par l’auteur de l’œuvre originale revêt un caractère discrétionnaire », de sorte que « l’appréciation de la légitimité de cet exercice échappe au juge » (Cass. civ. 1re, 5 juin 1984, n° 83-11.639, Bull. civ. I, n° 184 - source : Dalloz). L’arrêt concernait le droit moral dans son ensemble, non le seul droit de divulgation. Mais il conforte une idée centrale : le juge contrôle l’existence du droit, ses conditions d’exercice, voire l’abus allégué ; il ne se substitue pas à l’auteur.
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Pour le livre déjà en vente, en revanche, la divulgation a eu lieu. L’auteur doit alors regarder du côté des mécanismes classiques : manquement contractuel de l’éditeur — défaut d’exploitation permanente et suivie, défaut de paiement, défaut ou insuffisance de reddition des comptes —, atteinte au droit au respect de l’œuvre, ou droit de retrait et de repentir.
Ce dernier, prévu à l’article L.121-4 du CPI, permet à l’auteur de revenir sur sa décision d’exploiter l’œuvre et d’en faire cesser la diffusion. Mais son régime pèse lourd : indemnisation préalable du cessionnaire pour le préjudice causé, puis priorité accordée à ce même cessionnaire si l’auteur publie de nouveau son œuvre. L’arme existe, mais elle coûte cher.
Le droit de divulgation implique une logique délicieusement efficace, puisqu’il intervient avant la présentation publique de l’œuvre. L’auteur ne retire pas une œuvre du commerce : il décide encore si, quand et dans quelles conditions son texte entrera dans l’espace public.
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Un arrêt du 10 octobre 2018 de la première chambre civile de la Cour de cassation devient ici particulièrement utile : « la seule remise du support matériel de l’œuvre à un tiers » ne suffit pas à caractériser l’exercice du droit de divulgation (Cass. civ. 1re, 10 octobre 2018, n° 17-18.237, ECLI:FR:CCASS:2018:C100941 - source : Dalloz).
Remettre le support matériel d’une œuvre ne signifie donc pas, à soi seul, que l’auteur ou son ayant droit a épuisé son droit moral de divulgation. Transposée au contrat d’édition, l’idée devient redoutable : remettre un manuscrit, même achevé, ne signifie pas nécessairement consentir irrévocablement à sa publication.
La remise du texte engage évidemment une relation contractuelle, mais elle ne suffit pas toujours à prouver que l’auteur a exercé son droit moral de divulgation, surtout si les conditions finales de publication n’ont pas encore été validées.
C’est là que le bon à tirer prend tout son relief. Il ne constitue pas une condition légale universelle de la divulgation. Mais, dans la pratique éditoriale, il peut devenir un indice décisif : le moment où l’auteur valide la forme définitive de l’œuvre et autorise, en connaissance de cause, son basculement vers la fabrication puis la mise à disposition du public.
Tant que ce consentement final n’est pas intervenu — sauf stipulation contractuelle contraire ou autre manifestation claire de volonté —, l’auteur dispose d’un argument sérieux pour refuser la parution.
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La piste devient donc intéressante pour les auteurs dont le manuscrit se trouve dans cet entre-deux éditorial : contrat signé, texte remis, travail de publication engagé, mais divulgation non encore consommée. Dans cette zone grise, l’absence de BAT signé, ou plus largement l’absence de manifestation claire et définitive du consentement à publier, peut peser lourd.
La solution n’ouvre donc pas les portes de Grasset à tous les auteurs, ne libère pas les livres déjà publiés et ne transforme pas une crise de confiance en droit automatique de résiliation. Pour les manuscrits encore non divulgués, elle offre en revanche une voie juridiquement sérieuse : refuser que l’œuvre paraisse dans des conditions éditoriales substantiellement différentes de celles auxquelles l’auteur avait consenti.
C’est une arme fine, pas une hache. Elle demande des preuves, un calendrier, un contrat, des faits. Mais dans certains dossiers, elle déplace radicalement le rapport de force, car l’auteur ne plaide plus seulement son désaccord avec une maison.
De fait, il revendique son droit moral à décider des conditions de naissance publique de son œuvre.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
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Par Nicolas Gary
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Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
06/05/2026, 12:54
La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.
06/05/2026, 11:41
Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.
05/05/2026, 22:03
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.
05/05/2026, 17:17
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.
05/05/2026, 10:47
L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
05/05/2026, 10:34
En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.
04/05/2026, 17:19
Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
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