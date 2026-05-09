La FIFA écarte Panini, les albums du Mondial changent d’ère

La FIFA retire à Panini les albums officiels de la Coupe du monde et confie, à partir de 2031, les vignettes, cartes à collectionner et jeux de cartes à Fanatics, qui les produira sous la marque Topps, indique un communiqué du 7 mai, diffusé par l’instance mondiale.

La nostalgie devient un marché de licences

L’accord porte sur les compétitions et événements de la FIFA, en formats physiques et numériques. Il introduit aussi dans le football international des cartes intégrant des fragments de maillots portés par les joueurs, un dispositif déjà exploité par Topps dans d’autres sports. La conception relèvera de Fanatics Collectibles, sous marque Topps, précise la FIFA.

La rupture n’efface pas immédiatement la maison italienne des kiosques. Panini, qui publie les produits de collection de chaque Coupe du monde depuis 1970, restera partenaire jusqu’à l’édition 2030, rapporte Reuters. Le basculement interviendra donc après l’édition 2026, puis après celle de 2030.

Le choix de Fanatics prolonge une stratégie déjà engagée dans le sport américain et européen. Le groupe a racheté Topps en 2022, en intégrant ses activités physiques et numériques, présentes dans plus de cent pays, indique Fanatics. Cette acquisition a placé une marque historique de la carte sportive au cœur de son activité mondiale de produits sous licence.

Pour l’édition, le dossier dépasse la seule mémoire des cours de récréation. L’album de vignettes relève d’un marché hybride : imprimé, licence sportive, droit à l’image, distribution en réseau et collection spéculative. ActuaLitté relevait dès 2018 que Panini, célèbre pour ses vignettes de footballeurs, avait déjà suscité l’intérêt supposé d’acteurs financiers et de groupes américains, dont Topps.

La même dimension juridique traverse les archives récentes. En 2022, les procédures ont fusé, visant l’exploitation de l’image de joueurs dans les albums et les tensions autour du partage de la valeur entre éditeur, syndicat et sportifs. Ces précédents rappellent que la vignette n’est pas un simple produit dérivé, mais un support éditorial adossé à des droits.

Le contrat s’inscrit aussi dans une relation commerciale plus large. Fanatics assurera la vente officielle sur site et les expériences de boutique pendant la Coupe du monde 2026, tandis que la FIFA annonce des conférences de presse de la finale dans le cadre de l’événement organisé par Fanatics à New York, deux jours avant le match du 19 juillet.

La FIFA présente ce nouveau contrat comme un levier commercial et promet plus de 150 millions de dollars de produits distribués gratuitement pour soutenir le football des jeunes sur la durée de l’accord. Pour les collectionneurs, l’usage immédiat reste inchangé : les albums 2026 et 2030 demeurent le dernier cycle Panini avant une exploitation mondiale pilotée par Fanatics et Topps.

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Par Nicolas Gary

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