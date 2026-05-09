Chateaubriand : un nouveau festival littéraire réunit 15 auteurs

Parrainée par Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Prix Renaudot 2025 pour Je voulais vivre, cette édition inscrit sa programmation dans les thèmes attachés à Chateaubriand. La ligne éditoriale est confiée à Marie-Madeleine Rigopoulos, journaliste littéraire, commissaire du festival et modératrice des rencontres. L’événement reçoit le soutien de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature.

La journée du vendredi 5 juin s’adresse à la jeunesse. Cent collégiens et lycéens des Hauts-de-Seine rencontrent Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail lors d’un entretien programmé de 14 heures à 16 heures, autour de Francœur. À nous la vie d’artiste !, publié à L’École des loisirs. La rencontre interroge l’actualité du romantisme et de la révolte.

Le samedi 6 juin ouvre le festival au grand public. Franz-Olivier Giesbert, Didier Decoin, Alice Ferney, Alfred de Montesquiou, Laurent Seksik, Louis-Philippe Dalembert, Sarah Chiche, Émilie Frèche et Léonor de Recondo participent aux échanges, aux côtés d’Olivia Gesbert, journaliste et rédactrice en chef de la NRF. Les discussions abordent le romanesque, l’intime, les fragilités humaines, l’Histoire en mouvement et le pouvoir de la fiction.

La programmation enchaîne plusieurs temps forts : un entretien avec Olivia Gesbert sur l’héritage littéraire de la NRF, un grand entretien avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, puis des rencontres consacrées à la justice par le livre, aux bascules de l’Histoire, à la chronique de la France, aux amours et aux figures qui précèdent les vivants. Dédicaces et salon de lecture en plein air se tiennent en continu de 11 heures à 18 h 30.

Le dimanche 7 juin clôt cette première édition par une après-midi familiale. Clémence Madeleine-Perdrillat anime une rencontre dessinée autour de La vie de château, Marianne Barcilon propose deux ateliers « Illustre ton histoire : Micetto le petit chat » pour les 4-7 ans, et Charles Berberian rencontre le public à partir de 16 h 30. Dédicaces, goûter et salon de lecture prolongent l’après-midi.

Le festival prévoit aussi un food-truck et la possibilité de pique-niquer dans le parc boisé. Deux concerts ferment les journées à l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups : The Curious Bards le samedi 6 juin à 19 heures, puis le Quatuor Zahir et Les Chanteurs d’oiseaux le dimanche 7 juin à 18 heures. L’accès est payant, avec gratuité pour les moins de 26 ans, sur réservation conseillée.

Par Dépêche

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