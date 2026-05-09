Didier Daeninckx contre la mairie RN Montargis : un salon du livre sans parrain

Didier Daeninckx ne parrainera pas la 6e édition du Salon du livre de l’Agglomération montargoise, prévue le 31 mai à Montargis. L’écrivain a annulé sa venue après la victoire municipale de Côme Dunis, dont la liste Aimer Montargis est classée LRN par le ministère de l’Intérieur, selon ICI Orléans.

La décision a été transmise aux organisateurs dès le lendemain du scrutin, avant d’être rendue publique cette semaine. Didier Daeninckx refuse d’être associé, même par l’image, à une manifestation publique sous regard d’élus RN. Le Parisien cite Stéphanie Hérisson, gérante de la Librairie du Hérisson et coorganisatrice du rendez-vous avec l’agglomération : « Son éditrice nous a effectivement prévenus dès le lendemain des élections. Il a dit qu’il ne voulait plus venir parce que le RN était passé », rapporte Le Parisien.

Le contexte local pèse sur l’interprétation du geste. Au second tour des municipales, la liste conduite par Côme Dunis a obtenu 1325 voix, soit 34,64 % des suffrages exprimés, devant Ensemble pour le changement à Montargis, menée par Bruno Nottin, 1266 voix et 33,10 %, et Fiers de Montargis, conduite par Benoit Digeon, 1234 voix et 32,26 %, selon le ministère de l’Intérieur.

Pas de ça chez moi

Didier Daeninckx entend « ne pas s’afficher avec le RN » : l’auteur de romans noirs, de nouvelles et d’essais, couronné par le Goncourt de la nouvelle en 2012 pour L’Espoir en contrebande, ne rompt pas avec les lecteurs montargois. Il reste attendu le 27 juin à la Librairie du Hérisson pour présenter Les maisons parachutées, paru début avril chez Gallimard (2063 ventes selon Edistat).

La réaction locale montre que le désaccord porte moins sur l’existence du salon que sur sa représentation publique. Stéphanie Hérisson dit comprendre l’écrivain, en rappelant qu’une manifestation implique des présences officielles, des élus et des photographies. Le maire de Montargis a, lui, jugé ce choix « déplorable » et déclaré : « La culture est universelle et ne fait pas de politique », tout en se disant prêt à accueillir l’auteur s’il revenait sur sa décision.

Le débat rejoint une inquiétude ancienne du secteur du livre. ActuaLitté a rappelé, en 2022, que les bibliothécaires figuraient parmi les professionnels directement exposés aux politiques municipales d’extrême droite, avec des interventions signalées sur les acquisitions et la politique documentaire. En 2024, le même média publiait une tribune défendant des collections pluralistes et un accès sans censure aux champs du savoir.

Les marques du RN se dessinent

Le refus de Didier Daeninckx s’inscrit dans une série de retraits d’auteurs après des basculements municipaux vers le RN. En mars, Mazarine Pingeot et le journaliste Arnaud Gonzague ont annulé leur venue à La Flèche, où l’autrice devait participer, le 29 mars, à une rencontre autour de son essai Inappropriable. Ce que l’IA fait à l’humain, dans le cadre du cycle « Un dimanche à la bibliothèque ».

Sa décision découlait de l’élection de Romain Lemoigne à la mairie, avec 46,75 % des suffrages exprimés contre 44,97 % pour la maire sortante socialiste Nadine Grelet-Certenais. L’autrice avait alors expliqué à ICI Maine qu’elle ne souhaitait plus venir parler d’intelligence artificielle dans ce nouveau contexte politique.

À Vauvert, dans le Gard, la séquence a pris une dimension plus directement culturelle. ActuaLitté indique que le nouveau maire RN, Nicolas Meizonnet, élu dès le premier tour avec 57,50 % des voix, a annulé l’exposition Chroniques vauverdoises du photographe Sylvain Brino, âgé de 83 ans, prévue en mai. Le projet réunissait des images prises pendant une quinzaine d’années autour de la vie locale, sans contenu partisan identifié par le média.

Dans la foulée, ActuaLitté a également relevé les inquiétudes visant le festival Jazz à Vauvert et la maison Au diable vauvert, installée dans la commune depuis vingt-six ans. Une pétition intitulée « Stop à la censure culturelle par le RN à Vauvert » dépassait alors 3200 signatures, dont celles de Lydie Salvayre, Paul B. Preciado, Virginie Despentes, Hervé Le Corre et Anne Plantagenet.

Crédits photo d'illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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