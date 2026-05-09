Internet Archive crée une fondation suisse pour sauver des archives

Trente ans après la création de l’Internet Archive par Brewster Kahle, une fondation suisse rejoint l’écosystème international de l’organisation. Installée à Saint-Gall, elle concentre ses premiers chantiers sur les archives menacées et la conservation des modèles d’intelligence artificielle, avec l’Université de Saint-Gall et une conférence de l’UNESCO annoncée à Paris en novembre 2026. L’enjeu touche directement bibliothèques et chercheurs.
Le 09/05/2026 à 10:19 par Cécile Mazin
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09/05/2026 à 10:19
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L’Internet Archive ouvre un relais suisse dans un moment où la mémoire numérique se heurte à deux fragilités : l’effacement des fonds exposés aux conflits, aux catastrophes ou à la censure, et la disparition rapide des systèmes d’intelligence artificielle qui façonnent déjà la production des savoirs.
La nouvelle entité agit de manière indépendante dans son cadre national, tout en restant alignée avec l’objectif historique formulé par Brewster Kahle en 1996 : l’accès universel à tout le savoir. Son site précise qu’elle collecte et préserve des informations numériques pour l’apprentissage et la recherche, en réponse à la volatilité des formats, aux suppressions rapides de contenus et au recul des accès ouverts.
Le premier chantier, consacré aux fonds en danger, cible les collections vulnérables. La fondation indique travailler avec l’UNESCO et d’autres partenaires pour offrir un refuge numérique sécurisé à des documents menacés. Une conférence de l’UNESCO prévue à Paris en novembre 2026 constitue la première étape publique de cette orientation.
À LIRE - Internet Archive devient bibliothèque fédérale : un tournant historique
Le second axe concerne l’intelligence artificielle générative. Avec l’École d’informatique de l’Université de Saint-Gall, sous la direction du professeur Damian Borth, la structure soutient un projet destiné à conserver des instantanés de modèles d’IA, de leurs réponses, de leurs connaissances et de leurs comportements. L’enjeu tient à leur instabilité : un modèle entraîné, mis à jour puis retiré laisse rarement une trace consultable.
Saint-Gall apporte aussi une dimension patrimoniale. La fondation rappelle que les archives de l’abbaye, qui ont accueilli le lancement le 5 mai, incarnent plus de mille ans de conservation. Roman Griesfelder, directeur exécutif, résume ce choix en une formule traduite : « Saint-Gall constitue un lieu très adapté pour faire progresser la préservation de notre savoir universel. La stabilité et l’innovation y vont de pair. »
Pour les professionnels du livre, cette extension intervient après plusieurs années de confrontation entre Internet Archive et des éditeurs américains. ActuaLitté avait suivi le contentieux ouvert en 2020 par Hachette, HarperCollins, Wiley et Penguin Random House autour du prêt numérique contrôlé, puis sa conclusion défavorable à l’organisation sur le terrain du droit d’auteur et de la distribution numérique.
L'ouverture d'un centre suisse ne relance pas ce dossier judiciaire : il déplace le centre de gravité vers les infrastructures de mémoire. Aux côtés d’Internet Archive Canada et d’Internet Archive Europe, la fondation saint-galloise inscrit la conservation des données culturelles dans un réseau plus réparti, où la stabilité juridique, les partenariats universitaires et la protection des fonds fragiles deviennent des conditions d’accès durable.
Crédits photo : illustration, John Blyberg, CC BY 2.0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.
02/05/2026, 08:13
Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.
01/05/2026, 21:35
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
Délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias depuis mai 2025, Wolfram Weimer est en froid avec le secteur du livre, dans son pays, après avoir qualifié plusieurs librairies d'« extrémistes politiques ». Cette étiquette a limité le versement d'une subvention à trois commerces, mais l'un d'entre eux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, qui a donné tort au ministre.
30/04/2026, 13:10
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