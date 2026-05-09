Internet Archive crée une fondation suisse pour sauver des archives

L’Internet Archive ouvre un relais suisse dans un moment où la mémoire numérique se heurte à deux fragilités : l’effacement des fonds exposés aux conflits, aux catastrophes ou à la censure, et la disparition rapide des systèmes d’intelligence artificielle qui façonnent déjà la production des savoirs.

La nouvelle entité agit de manière indépendante dans son cadre national, tout en restant alignée avec l’objectif historique formulé par Brewster Kahle en 1996 : l’accès universel à tout le savoir. Son site précise qu’elle collecte et préserve des informations numériques pour l’apprentissage et la recherche, en réponse à la volatilité des formats, aux suppressions rapides de contenus et au recul des accès ouverts.

Une mémoire numérique désormais distribuée

Le premier chantier, consacré aux fonds en danger, cible les collections vulnérables. La fondation indique travailler avec l’UNESCO et d’autres partenaires pour offrir un refuge numérique sécurisé à des documents menacés. Une conférence de l’UNESCO prévue à Paris en novembre 2026 constitue la première étape publique de cette orientation.

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Le second axe concerne l’intelligence artificielle générative. Avec l’École d’informatique de l’Université de Saint-Gall, sous la direction du professeur Damian Borth, la structure soutient un projet destiné à conserver des instantanés de modèles d’IA, de leurs réponses, de leurs connaissances et de leurs comportements. L’enjeu tient à leur instabilité : un modèle entraîné, mis à jour puis retiré laisse rarement une trace consultable.

Saint-Gall apporte aussi une dimension patrimoniale. La fondation rappelle que les archives de l’abbaye, qui ont accueilli le lancement le 5 mai, incarnent plus de mille ans de conservation. Roman Griesfelder, directeur exécutif, résume ce choix en une formule traduite : « Saint-Gall constitue un lieu très adapté pour faire progresser la préservation de notre savoir universel. La stabilité et l’innovation y vont de pair. »

Un sujet sensible pour l’édition

Pour les professionnels du livre, cette extension intervient après plusieurs années de confrontation entre Internet Archive et des éditeurs américains. ActuaLitté avait suivi le contentieux ouvert en 2020 par Hachette, HarperCollins, Wiley et Penguin Random House autour du prêt numérique contrôlé, puis sa conclusion défavorable à l’organisation sur le terrain du droit d’auteur et de la distribution numérique.

L'ouverture d'un centre suisse ne relance pas ce dossier judiciaire : il déplace le centre de gravité vers les infrastructures de mémoire. Aux côtés d’Internet Archive Canada et d’Internet Archive Europe, la fondation saint-galloise inscrit la conservation des données culturelles dans un réseau plus réparti, où la stabilité juridique, les partenariats universitaires et la protection des fonds fragiles deviennent des conditions d’accès durable.

Crédits photo : illustration, John Blyberg, CC BY 2.0

Par Cécile Mazin

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