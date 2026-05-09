Claudio Magris, Poutine, génétique : les lectures de Books pour décrypter le monde

Dans cette livraison, les livres servent moins à commenter l’époque qu’à ouvrir des lignes de fuite. Trieste devient un observatoire de l’Europe centrale, les petites annonces matrimoniales éclairent les recompositions sociales du XIXe siècle, les chromosomes rappellent la complexité du vivant, la mémoire trotskiste rend visibles des militantes oubliées, tandis que Marc Bennetts ausculte la fabrique du consentement russe, au plus près des récits.

Chroniques - Claudio Magris entre trois mondes

Dura un attimo il giorno (« La journée dure un instant »), de Claudio Magris, préface d’Antonio Troiano, Garzanti, 2025.

Âgé de 87 ans, le journaliste et écrivain italien Claudio Magris publie ses dernières chroniques. L’auteur de Danube, germaniste féru de Mitteleuropa, se sert de la littérature pour évoquer les mondes balkanique, italien et allemand. Avec un carrefour : Trieste.

Au carrefour des mondes latin, germanique et slave, Trieste incarne la ville-frontière par excellence, lieu de séparation autant que de contact. James Joyce y vécut durant seize ans, Rainer Maria Rilke commença non loin de là les premières Élégies de Duino, tandis que la ville donna à la littérature italienne Italo Svevo et Umberto Saba. Aujourd’hui, elle reste aussi associée au nom de Claudio Magris.

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Sociologie historique - Cyniques entrepreneurs en mariage

Matchmaking and the Marriage Market in Post-Revolutionary France (« Les agences matrimoniales et le marché du mariage dans la France postrévolutionnaire »), d’Andrea Mansker, Cornell University Press, 2024.

Pas facile de trouver l’âme sœur dans le nouveau Paris d’après la Révolution. Andrea Mansker retrouve la trace d’une brochure vantant les services de Monsieur Villiaume, installé rue Neuve-Saint-Eustache, qui promettait aux célibataires de se rencontrer grâce aux Petites Affiches avant de se jurer fidélité devant son bureau.

Villiaume fait la promotion d’un service qu’il a sinon inventé, du moins installé à grande échelle : l’usage du journal pour diffuser des petites annonces matrimoniales, puis arranger des unions. À travers ce marché sentimental naissant, le livre éclaire les recompositions sociales, morales et commerciales du Paris postrévolutionnaire.

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Biologie - Les gènes du sexe

Sex, Genes and Chromosomes (« Sexe, gènes et chromosomes »), de Jennifer A. Marshall Graves, Cambridge University Press, 2026.

Dans le cerveau, plus de 3 000 gènes s’expriment différemment chez la femme et chez l’homme. Rapporté récemment dans la revue américaine Science, ce constat montre combien l’exploration biologique de la différence des sexes reste inachevée, notamment pour mieux comprendre certaines pathologies qui ne frappent pas également les deux sexes.

Jennifer A. Marshall Graves rappelle que « le sexe est la différence normale la plus profonde entre les individus humains ». Son ouvrage expose un savoir auquel elle a elle-même contribué de manière décisive, depuis le rôle des chromosomes jusqu’aux curiosités génétiques qui bousculent les représentations les plus simples du féminin et du masculin.

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Roman historique - Militantes de l’ombre

Una belleza terrible (« Une terrible beauté »), d’Edurne Portela et José Ovejero, Galaxia Gutenberg, 2025.

Lorsqu’en 1940 l’agent infiltré Ramón Mercader assassine Léon Trotski à Coyoacán, Staline élimine celui qui avait pu lui faire de l’ombre. Autour du Français Raymond Molinier, acquis au trotskisme et proche de Trotski, le roman d’Edurne Portela et José Ovejero rouvre un pan de mémoire politique et clandestine.

Le récit met en lumière plusieurs femmes exceptionnelles, parmi lesquelles l’épouse de Trotski et les trois compagnes successives de Molinier : Jeanne Martin des Pallières, Vera Lanis et Suzanne Demanet. Militantes, organisatrices, autrices, gardiennes d’enfants et gestionnaires du quotidien, elles occupèrent des rôles rarement reconnus à leur juste valeur.

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Propagande - Comment Poutine a embobiné les Russes

The Descent (« La descente »), de Marc Bennetts, Bloomsbury, 2026.

Marié à une Russe, installé vingt-cinq ans en Russie, le journaliste britannique Marc Bennetts a quitté Moscou en 2022 après son arrestation lors d’une manifestation contre la guerre en Ukraine. Son livre analyse l’habileté avec laquelle le Kremlin exploite depuis plus de deux décennies la crédulité populaire pour imposer ses vues.

Pour organiser la transition entre Eltsine et Poutine, des « focus groupes » ont été mobilisés afin d’identifier le dirigeant idéal aux yeux des Russes. Le modèle qui émerge alors emprunte à l’imaginaire d’un James Bond soviétique. Vladimir Poutine a ajusté son personnage à cette fiction, en prenant soin de ne jamais paraître associé à un événement négatif.

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Crédits photo : Claudio Magris © Pako Mera/REX//SIPA

Par Nicolas Gary

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