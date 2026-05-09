La lecture, “un antidote à la fermeture d'esprit”, selon le Pape Léon XIV

Le 7 mai, dans la salle du Consistoire, Léon XIV a reçu les équipes de la Libreria Editrice Vaticana pour les cent ans de l’institution. Le discours officiel publié par le Saint-Siège présente cet anniversaire comme un jalon éditorial et culturel. La maison, devenue autonome en 1926 de la Typographie du Vatican, fondée en 1587, a servi neuf papes en diffusant leur magistère.

Le passage central porte sur la lecture. Face à l’accélération numérique, Léon XIV associe la « matérialité du livre » à la pensée, à l’étude et à la réflexion. Il résume l’enjeu par une formule brève : « Lire, c’est nourrir l’esprit. » Le texte relie cet exercice à un sens critique « conscient et éclairé » et à la méfiance envers les fondamentalismes et les raccourcis idéologiques.

Une défense du livre contre l’enfermement

Le propos dépasse l’hommage institutionnel. Léon XIV décrit l’ouvrage imprimé comme un rempart contre la rigidité intellectuelle : il encourage chacun à lire « comme antidote à la fermeture d’esprit ». Alors, la lire, oui, mais pas n'importe quoi non plus : si la lecture possède une triple fonction selon le souverain pontife, c'est qu'elle permet de penser, rencontrer, annoncer le Christ. Une articulation entre culture, dialogue et transmission religieuse, en somme.

Le deuxième axe concerne la sociabilité du texte. Pour le pontife, un volume met le lecteur en relation avec l’auteur, mais aussi avec ceux qui l’ont lu, le lisent ou le liront. En reprenant l’héritage de François, il affirme que « le livre est un pont vers autrui ». Cette ligne inscrit l’édition vaticane dans une culture de l’échange plus que dans la seule conservation doctrinale.

Le 2 mai, Léon XIV avait d'ailleurs reçu le premier exemplaire de Libres sous la grâce, recueil de ses interventions comme prieur général de l’Ordre de Saint-Augustin entre 2001 et 2013. L’ouvrage, disponible en Italie depuis le 4 mai, réunit discours, homélies, lettres et messages, avec une traduction en cours dans trente pays.

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Une papauté déjà mise en catalogue

ActuaLitté avait repéré, dès octobre 2025 à Francfort, l’intérêt stratégique de la Libreria Editrice Vaticana pour un volume inédit consacré aux écrits de Robert Francis Prevost avant son élection. Le média signalait aussi la parution française de Cette paix qui vient de Dieu chez Bayard et Salvator, issu d’un titre paru le 27 août au Vatican.

Le discours du 7 mai donne une fonction explicite à cette activité : produire, traduire et diffuser une pensée dans un temps saturé d’énoncés rapides. Pour la maison éditoriale du Saint-Siège, le centenaire ne marque pas un bilan patrimonial, mais une relance de sa mission autour de la lecture, du discernement et de la circulation internationale des textes pontificaux.

Que le message en faveur de la lecture soit orienté, finalement, qu'importe : lire est bon pour la santé, et qui sait si l'on ne basculera pas des Evangiles à des histoires de science-fiction ou de fantasy plus facilement avec cette idée ?

Crédits photo : Vatican News.

Par Nicolas Gary

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