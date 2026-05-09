Royaume-Uni : l’affaire Abigail Ottley, poétesse censurée, passe devant la justice

Le conflit entre la poétesse Abigail Ottley, la revue littéraire The Aftershock Review et Arts Council England franchit un nouveau seuil judiciaire. Freedom in the Arts annonce que l’autrice a saisi la High Court afin d’obtenir l’autorisation d’engager une procédure de contrôle contre le principal financeur public des arts en Angleterre.

L’organisation reproche à Arts Council England d’avoir rejeté la plainte de la poétesse, puis maintenu son soutien financier à la revue, malgré les accusations d’atteinte à la liberté d’expression formulées par Abigail Ottley.

L’affaire, déjà abordée par ActuaLitté fin avril, portait d’abord sur le retrait d’un poème accepté par The Aftershock Review en septembre 2025, avant d’être écarté le mois suivant en raison de sa « présence sur les réseaux sociaux » de l’autrice. Le texte refusé évoquait les conséquences du diéthylstilbestrol, médicament administré à des femmes enceintes entre les années 1940 et 1970, et l’expérience de la mère d’Abigail Ottley, selon les éléments alors rapportés par The Guardian et repris par ActuaLitté.

Selon le communiqué de Freedom in the Arts, Arts Council England soutient désormais, dans sa défense, que le différend porte notamment sur l’usage par Abigail Ottley de termes liés au travestissement et à une catégorie pornographique dans un texte présenté à une conférence féministe.

L’organisation estime au contraire que ces termes relevaient, dans ce contexte, du récit d’une expérience personnelle et non d’une volonté discriminatoire. Abigail Ottley affirme que cet épisode lui a rappelé que les femmes exprimant des vérités dérangeantes se trouvent « punies, ostracisées et effacées », selon une citation reproduite dans le communiqué.

La procédure vise plusieurs fondements juridiques : le Human Rights Act de 1998, notamment la liberté d’expression, l’Equality Act de 2010, ainsi que le devoir d’égalité applicable aux organismes publics. Abigail Ottley demande notamment une déclaration d’illégalité, l’annulation du rejet de sa plainte par Arts Council England et la remise en cause de la décision d’accorder un nouveau financement à The Aftershock Review.

Le dossier intervient dans un contexte britannique particulièrement inflammable. Depuis l’arrêt Forstater, les convictions dites critiques du genre peuvent relever des croyances protégées par l’Equality Act, tout en restant distinctes de comportements susceptibles de constituer un harcèlement ou une discrimination envers les personnes trans, rappelle la bibliothèque de la Chambre des communes.

Ainsi, la Cour suprême britannique a aussi jugé, en avril 2025, que la notion de « sexe » dans l’Equality Act devait s’entendre comme le sexe biologique, selon l’EHRC.

Arts Council England se trouve par ailleurs sous pression politique sur l’usage des fonds publics. Le 5 mai, Keir Starmer a déclaré que l’organisme devait agir lorsque des financements publics servent à promouvoir ou à offrir une tribune à l’antisémitisme, en allant jusqu’à suspendre, retirer ou récupérer des subventions. Le Premier ministre a aussi annoncé un audit indépendant sur le traitement de ces accusations.

Dans ce climat, l’affaire Ottley élargit le débat : jusqu’où un organisme public doit-il vérifier les motifs d’exclusion d’un auteur par une revue qu’il finance ? Pour Freedom in the Arts, le silence ou l’inaction d’Arts Council England produit un effet dissuasif sur la parole artistique.

Pour Arts Council England, qui avait refusé de commenter le fond de l’affaire en raison de la procédure en cours, l’enjeu porte désormais devant le juge sur la frontière entre autonomie éditoriale, obligations légales et responsabilité du financement public.

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Par Clément Solym

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