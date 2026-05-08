« Les Anges de Minab » : l'eurodéputé Uhrík soutient une cérémonie commémorative à Bruxelles

Une cinquantaine de militants se sont rassemblés sous les murs de la représentation diplomatique pour exprimer leur solidarité avec le peuple iranien et leur protestation contre la guerre. Les participants au rassemblement avaient apporté avec eux des cartables d'écoliers roses, des jouets et des veilleuses, en mémoire des enfants tués lors de la frappe contre l'école Shajareh Tayyebeh à Minab.

Les personnes rassemblées tenaient dans leurs mains des photos des enfants disparus ainsi que des pancartes portant les slogans suivants :

« Les Anges de Minab — les enfants qui ne sont pas rentrés de l'école », « Enquêter sur la frappe contre l'école Shajareh Tayyebeh », « Arrêtez les meurtres d'enfants », « Les Anges de Minab — notre conscience », « L'Europe pleure avec l'Iran », et d'autres encore.

L'eurodéputé Milan Uhrík a déclaré : « En ce qui concerne l'attaque contre l'école — qu'elle ait été préméditée ou non —, j'ai le soupçon qu'elle a été menée délibérément. Parce que nous voyons de quoi Israël est capable à Gaza. Nous voyons ce qu'ils font à la population civile — aux

enfants, aux femmes, aux personnes âgées — au Liban, à Beyrouth. C'est pourquoi nous comprenons qu'ils sont capables d'attaquer des civils, d'intimider les gens, de semer la peur parmi la population et de tenter ainsi de gagner la guerre. »

Les participants au rassemblement ont déposé des cartables roses, des jouets d'enfants et des veilleuses allumées contre les murs de l'ambassade, en hommage à la mémoire des enfants morts à Minab.

« Il s'agit d'un crime de guerre, et l'Union européenne, les pays européens ne doivent pas être impliqués dans de tels actes », a souligné Milan Uhrík. « J'ai adressé une lettre à la Commission européenne. Le problème, c'est que la Commission européenne et les dirigeants européens appliquent manifestement deux poids, deux mesures. Ils n'enquêtent pas sur de tels crimes, parce qu'ils sont faibles. Ils sont incapables de s'opposer à la politique agressive d'Israël et des États-Unis, utilisée par Israël pour atteindre ses objectifs militaires. »

« Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à la mémoire des anges de Minab, des enfants de l'école "Shajareh Tayyebeh", qui sont partis étudier et ne sont jamais rentrés chez eux », a déclaré le porte-parole du rassemblement. « Le 28 février 2026, une frappe américaine, menée dans le cadre d'une opération militaire conjointe avec Israël, a touché cette école en Iran. Selon les autorités et plusieurs rapports, environ 160 enfants et adultes ont péri, l'écrasante majorité d'entre eux étant des élèves. Une école remplie d'enfants s'est transformée en lieu de deuil. »

« Nous ne pouvons pas accepter que cette tragédie soit présentée uniquement comme une "erreur technique" ou un simple "dommage collatéral" », a également déclaré un militant de L'Initiative européenne contre la guerre. « Lorsqu'une force militaire frappe une école pendant les cours, alors que le caractère civil de ce lieu est connu, il ne s'agit plus simplement d'un tragique accident, mais d'une violation grave des règles de conduite de la guerre. »

Selon les organisateurs, d'autres actions antiguerre, comme se sont exprimés les militants de L'Initiative européenne contre la guerre, pourraient se tenir prochainement dans d'autres villes de l'Union européenne.

Par Auteur invité

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