Case Pastel à Toulouse : la ville rose toute de BD et d'illustrations

Case Pastel revient à Toulouse avec une ambition élargie. La deuxième édition du festival de bande dessinée et d’illustration se tient le dimanche 7 juin, de 10 heures à 18 heures, à La Passerelle Negreneys, à cinq minutes à pied du métro Minimes Claude Nougaro. L’entrée reste gratuite, selon le communiqué transmis par les organisateurs.

Porté par Octave, de la maison d’édition Du noir sous les ongles, et Clovis, de Doryphores Éditions, également cofondateurs de la maison de mangas Raion Éditions, l’événement entend donner une visibilité renforcée à la création indépendante.

Le festival avait déjà été présenté, lors de sa première édition, comme un nouveau rendez-vous toulousain consacré à la bande dessinée locale et à ses acteurs, en partenariat avec La Passerelle Negreneys.

Un format plus ambitieux

La première édition avait réuni plus de 500 visiteurs sur une après-midi, selon les organisateurs. Forts de cette fréquentation, ces derniers élargissent le dispositif : Case Pastel passe de 14 à une trentaine d’exposants. Le communiqué cite notamment la librairie Le Chameau Sauvage, Huber Éditions, l’atelier Barbastella, Raion Éditions, M’sieur le Prof & Gorobei, ainsi que Du noir sous les ongles.

La manifestation revendique un positionnement local. Dans une ville où coexistent éditeurs, auteurs, collectifs graphiques et librairies spécialisées, Case Pastel cherche à fédérer un écosystème encore dispersé. Les organisateurs citent, parmi les acteurs représentatifs de cette scène, la librairie Le Chameau Sauvage, les collectifs Salade Suprême et Print Club, ou encore plusieurs maisons d’édition indépendantes.

Huber Éditions parmi les invités

Parmi les exposants annoncés figure Huber Éditions, maison installée en Haute-Garonne. Son catalogue s’est distingué à Angoulême avec Dementia 21, de Shintaro Kago, dont le deuxième volume a reçu le Fauve de la série au 52e Festival international de la bande dessinée.

Case Pastel annonce également la présence d’auteurs identifiés par un large public, dont M’sieur le Prof et Just Loui. Leur venue inscrit cette deuxième édition dans un équilibre entre scène indépendante, création locale et figures plus visibles de la bande dessinée contemporaine.

Co-créé avec La Passerelle Negreneys, le festival affiche une volonté de pérennisation. Les organisateurs présentent Case Pastel comme un rendez-vous annuel en devenir, « créé par les Toulousains » pour mettre à l’honneur la bande dessinée et la création locale.

Par Dépêche

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