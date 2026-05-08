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En grève, les bibliothèques de Paris dénoncent des projets sans moyens

Après l’appel à la grève du 7 mai, les bibliothécaires parisiens maintiennent la pression sur la Ville, avec une nouvelle journée annoncée le 9 mai. Les syndicats dénoncent sous-effectifs, horaires élargis, équipements sous-dimensionnés et tensions dans les établissements. Le conflit prolonge une contestation déjà documentée par ActuaLitté autour du plan Lire à Paris (PLAP de son petit acronyme).

Le 08/05/2026 à 14:49 par Nicolas Gary

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Publié le :

08/05/2026 à 14:49

Nicolas Gary

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La grève des bibliothécaires parisiens ne se limite plus à une alerte ponctuelle. Après l’appel lancé pour le jeudi 7 mai, l’intersyndicale Supap-FSU-CGT-FO maintient la pression sur la Ville de Paris, avec une nouvelle journée de mobilisation annoncée pour samedi 9 mai. Le mouvement vise les conditions de travail dans le réseau municipal, mais aussi la mise en œuvre du PLAP 2025-2029, adopté au Conseil de Paris le 4 juillet 2025.

Un conflit inscrit dans la durée

Quelque 1300 agents des bibliothèques parisiennes étaient appelés à manifester pour dénoncer les sous-effectifs et le sous-dimensionnement des derniers équipements ouverts dans la capitale, rapporte l’AFP. La mobilisation s’adresse directement au nouvel exécutif municipal conduit par Emmanuel Grégoire, élu maire de Paris le 29 mars 2026, et intervient alors que le réseau doit appliquer une réforme déjà contestée depuis plusieurs mois.

L’actualisation du lendemain ne fournit pas, à ce stade, de bilan chiffré public sur le taux de grévistes ou le nombre d’établissements fermés le 7 mai. Le portail officiel des bibliothèques indique en revanche que l’ensemble du réseau est fermé vendredi 8 mai, jour férié, ce qui empêche de mesurer une éventuelle reprise normale du service dès le lendemain, selon les informations affichées par lesBibliothèques de la Ville de Paris.

À LIRE - Après l’agression sexuelle d’une agente, la médiathèque de Toulouse sous le choc

La Vie Ouvrière indique que les 68 bibliothèques parisiennes sont appelées à une grève reconductible les 7 et 9 mai et Supap-FSU a également publié, le 7 mai, un billet titré “Bibliothèques : samedi on continue !”. Le message est limpide

Le plan Lire à Paris cristallise les oppositions

La Ville présente le plan Lire à Paris 2025-2029 comme un projet culturel, scientifique, éducatif et social destiné à rendre la lecture publique plus accessible. Le texte officiel prévoit des bibliothèques modernisées, une programmation culturelle renforcée, des horaires harmonisés et un accès numérique repensé, indique la Ville de Paris.

Le plan prévoit notamment une harmonisation des horaires : 13 heures à 19 heures les mardis, jeudis et vendredis, 10 heures à 19 heures les mercredis et samedis, ainsi qu’une extension des ouvertures dominicales avec l’objectif d’une bibliothèque ouverte par arrondissement. La Ville défend une meilleure lisibilité du réseau pour les usagers et une adaptation accrue aux besoins des publics.

Les syndicats contestent précisément l’écart entre cette ambition et les moyens humains annoncés. L’intersyndicale dénonce des sous-effectifs qui se généralisent dans le réseau, des équipements récents insuffisamment dotés et l’absence de moyens supplémentaires pour absorber l’extension des missions. Le mouvement porte donc sur l’organisation du travail autant que sur le niveau de service promis aux usagers.

Des équipements récents au cœur de la tension

Deux établissements récents concentrent une part du débat. La Ville cite les médiathèques James Baldwin, dans le 19e arrondissement, et Virginia Woolf, dans le 13e, parmi les ouvertures qui renforcent le maillage territorial. Ces équipements accompagnent la volonté municipale de rapprocher les bibliothèques des quartiers populaires et d’y renforcer les actions culturelles et les politiques d’acquisition.

Mais ces ouvertures deviennent aussi des points de friction. À la médiathèque Virginia Woolf, les agents se sont mis en grève en avril pour dénoncer un manque de moyens humains face aux incivilités. La Canopée, aux Halles, figure également dans le contexte social cité par le média, après des mouvements liés à des conditions de travail dégradées dans un établissement soumis à une forte fréquentation.

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La Vie Ouvrière élargit ce diagnostic à la sécurité des agents, aux conditions d’accueil du public, au dialogue social et au pluralisme des collections. Le conflit dépasse ainsi la question des amplitudes horaires : il interroge la capacité du réseau parisien à assumer des missions culturelles, sociales et éducatives plus larges sans recrutements nouveaux.

Une contestation bien ancrée

La mobilisation actuelle tire ses racines – au moins – des débrayages de novembre 2025 : une grève reconductible débutait le 19 novembre, à l’appel des syndicats Supap-FSU, CGT et FO, contre des décisions jugées opaques, verticales et autoritaires dans la mise en œuvre du deuxième plan Lire à Paris.

À l’époque, les personnels dénonçaient déjà l’augmentation des amplitudes horaires, le gel de recrutements, l’absence de concours avant 2027 pour certaines catégories, ainsi que la fragilisation des petites structures. Les inquiétudes étaient aussi corrélées aux budgets d’acquisition, aux collections Musique et Cinéma, au régime indemnitaire et à la prime du dimanche.

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La grève de mai prolonge un conflit installé, structuré autour d’un même nœud : l’extension des missions et des horaires dans un réseau déjà décrit par les représentants du personnel comme insuffisamment doté. Le plan municipal, conçu comme une modernisation, devient ainsi l’objet d’une contestation professionnelle durable.

Un réseau massif, une équation politique sensible

Les chiffres officiels donnent la mesure de l’enjeu. Paris recense 69 bibliothèques, dont 10 ouvertes le dimanche, 5 millions de visiteurs annuels, 10 millions d’emprunts, 2800 accueils de classes par an, 4600 actions culturelles organisées en 2024 et 1300 agents municipaux, selon la Ville de Paris.

Dans ce réseau, chaque modification horaire ou organisationnelle produit un effet direct sur l’accueil, la médiation, les acquisitions, les animations et la sécurité. Les bibliothécaires ne contestent pas seulement une charge supplémentaire ; ils défendent une conception du métier, fondée sur la diversité des collections, la qualité du conseil et la présence humaine dans des lieux désormais sollicités comme espaces culturels, sociaux et éducatifs.

La mairie, de son côté, met en avant la modernisation des services : inscription en ligne, emprunt depuis un smartphone, boîtes de retour sécurisées, usage de l’application Affluences, réservation de places de travail et réflexion sur la circulation des documents dans le réseau. Cette approche privilégie la simplification pour les usagers et l’adaptation des établissements aux pratiques contemporaines.

Une réponse municipale encore limitée

La réponse institutionnelle reste, pour l’heure, circonscrite au dialogue annoncé. Interrogée, la Ville de Paris s’est dite attentive aux préoccupations exprimées et a indiqué qu’elle recevrait prochainement les organisations syndicales – semble-t-il d'ici la fin du mois. Pourtant les alertes et revendications étaient déjà connues... en juin 2025, contre le second volet du plan Lire à Paris. Le syndicat majoritaire SUPAP-FSU dénonçait alors « un projet qui, sous couvert de moderniser le service, remet en cause les missions professionnelles ». 

Aucune mesure nouvelle n’a été publiquement confirmée à ce stade sur les créations de postes, le dégel des recrutements, la présence de médiateurs ou la révision du calendrier d’extension des horaires. La mobilisation du 9 mai servira donc de test pour mesurer la capacité des agents à installer le conflit dans la durée, au-delà d’une première journée de grève dont les effets chiffrés ne sont pas encore établis.

Pour Emmanuel Grégoire, le dossier ouvre un premier front social sur un service culturel très visible. Pour les usagers, il pose une question immédiate : comment élargir l’accès aux bibliothèques sans fragiliser les équipes chargées d’en garantir le fonctionnement quotidien ? La prochaine étape se jouera entre la mobilisation du samedi 9 mai et la réunion annoncée avec l’administration municipale.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Après une année 2025 en recul, le livre italien démarre 2026 en hausse grâce aux achats des bibliothèques, appuyés par un fonds public de 60 millions d’euros. L’amélioration du marché de la fiction et des essais imprimés reste fragile : l’Association italienne des éditeurs souligne le poids de l’inflation et de l’incertitude sur les dépenses des ménages, véritable arbitre de l’année, avant le Salon du livre de Turin, où ces données passent au crible.

07/05/2026, 10:08

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“On veut le contenu du décret pour savoir précisément contre quoi on lutte”

J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?

 

06/05/2026, 17:30

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Nouveaux entrepôts, emplois en CDI : Amazon met le paquet en France

La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.

06/05/2026, 16:54

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Avec On Screen, l'empire Bolloré fait le lien entre écrits et écrans

Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création de On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.

06/05/2026, 16:07

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Le Portugal finance l’édition pour renforcer les librairies

Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.

06/05/2026, 15:31

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Détenu en Algérie, Christophe Gleizes renonce à la cassation

La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.

06/05/2026, 11:41

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Mark Zuckerberg tenu personnellement responsable des pillages de livres par l'IA

Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.

05/05/2026, 22:03

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Un romancier chinois érige le paysan en modèle politique pour la ruralité

Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.

05/05/2026, 22:03

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IA : aux États-Unis, auteurs et éditeurs portent plainte contre Meta et Mark Zuckerberg

De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.

05/05/2026, 17:17

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Au Canada, des livres de bibliothèque bientôt hors de portée des mineurs ?

Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.

05/05/2026, 16:10

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Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie

Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.

05/05/2026, 15:47

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La Découverte ouvre Catabase, un nouveau label dirigé par Sandra Lucbert

Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.

05/05/2026, 12:19

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Qui succédera à Mario Vargas Llosa à l'Académie française ?

Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.

05/05/2026, 12:11

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Algérie : fermée par la police, une librairie rouvre après un bras de fer

À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.

05/05/2026, 11:45

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Villa Swagatam : de l'Asie du sud à la France, une nouvelle saison de résidences

L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.

05/05/2026, 10:47

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Possession de contenus pédopornographiques : l'auteur Craig Silvey plaide coupable

L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.

05/05/2026, 10:34

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Face à l'autrice E. Jean Carroll, un nouvel appel de Trump rejeté par la justice

Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.

04/05/2026, 17:21

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Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire

En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.

04/05/2026, 17:19

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Hachette UK acquiert Kogan Page, spécialiste britannique des livres professionnels

Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.

04/05/2026, 17:04

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Les Veilleurs de la Nuit : 5 contes pour aider les enfants à apprivoiser leurs peurs du coucher

Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes. 

04/05/2026, 16:43

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Jean-Yves Mollier : “Le projet de Vincent Bolloré est une nouveauté absolue”

Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.

04/05/2026, 16:18

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Seuil : Séverine Roscot et Alain Deroudilhe à la direction de la communication

Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.

 

04/05/2026, 11:17

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Pays de la Loire : une nouvelle enquête sur les coupes budgétaires et leurs effets

Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.

04/05/2026, 11:03

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Kenya : une réforme du livre inquiète toute la filière éditoriale

Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.

04/05/2026, 10:52

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Delcourt recrute Sébastien Gnaedig comme directeur éditorial

Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.

04/05/2026, 10:41

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Mort de Madeleine Gagnon, figure féministe des lettres québécoises

La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.

04/05/2026, 10:26

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Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.

03/05/2026, 10:17

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Soutenir la librairie Le Salon des Saisons à Tessy-Bocage

Le Salon des Saisons, la librairie de Tessy-Bocage, fête ses 4 ans en 2026 et pour continuer de vous accueillir dans son univers chaleureux, des travaux d’aménagement sont prévus. Des travaux qui nécessitent d’importants investissements et pour les financer en toute sérénité, la librairie lance sa première campagne de dons sur Ulule !

02/05/2026, 15:36

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