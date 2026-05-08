En grève, les bibliothèques de Paris dénoncent des projets sans moyens

La grève des bibliothécaires parisiens ne se limite plus à une alerte ponctuelle. Après l’appel lancé pour le jeudi 7 mai, l’intersyndicale Supap-FSU-CGT-FO maintient la pression sur la Ville de Paris, avec une nouvelle journée de mobilisation annoncée pour samedi 9 mai. Le mouvement vise les conditions de travail dans le réseau municipal, mais aussi la mise en œuvre du PLAP 2025-2029, adopté au Conseil de Paris le 4 juillet 2025.

Un conflit inscrit dans la durée

Quelque 1300 agents des bibliothèques parisiennes étaient appelés à manifester pour dénoncer les sous-effectifs et le sous-dimensionnement des derniers équipements ouverts dans la capitale, rapporte l’AFP. La mobilisation s’adresse directement au nouvel exécutif municipal conduit par Emmanuel Grégoire, élu maire de Paris le 29 mars 2026, et intervient alors que le réseau doit appliquer une réforme déjà contestée depuis plusieurs mois.

L’actualisation du lendemain ne fournit pas, à ce stade, de bilan chiffré public sur le taux de grévistes ou le nombre d’établissements fermés le 7 mai. Le portail officiel des bibliothèques indique en revanche que l’ensemble du réseau est fermé vendredi 8 mai, jour férié, ce qui empêche de mesurer une éventuelle reprise normale du service dès le lendemain, selon les informations affichées par lesBibliothèques de la Ville de Paris.

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La Vie Ouvrière indique que les 68 bibliothèques parisiennes sont appelées à une grève reconductible les 7 et 9 mai et Supap-FSU a également publié, le 7 mai, un billet titré “Bibliothèques : samedi on continue !”. Le message est limpide

Le plan Lire à Paris cristallise les oppositions

La Ville présente le plan Lire à Paris 2025-2029 comme un projet culturel, scientifique, éducatif et social destiné à rendre la lecture publique plus accessible. Le texte officiel prévoit des bibliothèques modernisées, une programmation culturelle renforcée, des horaires harmonisés et un accès numérique repensé, indique la Ville de Paris.

Le plan prévoit notamment une harmonisation des horaires : 13 heures à 19 heures les mardis, jeudis et vendredis, 10 heures à 19 heures les mercredis et samedis, ainsi qu’une extension des ouvertures dominicales avec l’objectif d’une bibliothèque ouverte par arrondissement. La Ville défend une meilleure lisibilité du réseau pour les usagers et une adaptation accrue aux besoins des publics.

Les syndicats contestent précisément l’écart entre cette ambition et les moyens humains annoncés. L’intersyndicale dénonce des sous-effectifs qui se généralisent dans le réseau, des équipements récents insuffisamment dotés et l’absence de moyens supplémentaires pour absorber l’extension des missions. Le mouvement porte donc sur l’organisation du travail autant que sur le niveau de service promis aux usagers.

Des équipements récents au cœur de la tension

Deux établissements récents concentrent une part du débat. La Ville cite les médiathèques James Baldwin, dans le 19e arrondissement, et Virginia Woolf, dans le 13e, parmi les ouvertures qui renforcent le maillage territorial. Ces équipements accompagnent la volonté municipale de rapprocher les bibliothèques des quartiers populaires et d’y renforcer les actions culturelles et les politiques d’acquisition.

Mais ces ouvertures deviennent aussi des points de friction. À la médiathèque Virginia Woolf, les agents se sont mis en grève en avril pour dénoncer un manque de moyens humains face aux incivilités. La Canopée, aux Halles, figure également dans le contexte social cité par le média, après des mouvements liés à des conditions de travail dégradées dans un établissement soumis à une forte fréquentation.

La Vie Ouvrière élargit ce diagnostic à la sécurité des agents, aux conditions d’accueil du public, au dialogue social et au pluralisme des collections. Le conflit dépasse ainsi la question des amplitudes horaires : il interroge la capacité du réseau parisien à assumer des missions culturelles, sociales et éducatives plus larges sans recrutements nouveaux.

Une contestation bien ancrée

La mobilisation actuelle tire ses racines – au moins – des débrayages de novembre 2025 : une grève reconductible débutait le 19 novembre, à l’appel des syndicats Supap-FSU, CGT et FO, contre des décisions jugées opaques, verticales et autoritaires dans la mise en œuvre du deuxième plan Lire à Paris.

À l’époque, les personnels dénonçaient déjà l’augmentation des amplitudes horaires, le gel de recrutements, l’absence de concours avant 2027 pour certaines catégories, ainsi que la fragilisation des petites structures. Les inquiétudes étaient aussi corrélées aux budgets d’acquisition, aux collections Musique et Cinéma, au régime indemnitaire et à la prime du dimanche.

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La grève de mai prolonge un conflit installé, structuré autour d’un même nœud : l’extension des missions et des horaires dans un réseau déjà décrit par les représentants du personnel comme insuffisamment doté. Le plan municipal, conçu comme une modernisation, devient ainsi l’objet d’une contestation professionnelle durable.

Un réseau massif, une équation politique sensible

Les chiffres officiels donnent la mesure de l’enjeu. Paris recense 69 bibliothèques, dont 10 ouvertes le dimanche, 5 millions de visiteurs annuels, 10 millions d’emprunts, 2800 accueils de classes par an, 4600 actions culturelles organisées en 2024 et 1300 agents municipaux, selon la Ville de Paris.

Dans ce réseau, chaque modification horaire ou organisationnelle produit un effet direct sur l’accueil, la médiation, les acquisitions, les animations et la sécurité. Les bibliothécaires ne contestent pas seulement une charge supplémentaire ; ils défendent une conception du métier, fondée sur la diversité des collections, la qualité du conseil et la présence humaine dans des lieux désormais sollicités comme espaces culturels, sociaux et éducatifs.

La mairie, de son côté, met en avant la modernisation des services : inscription en ligne, emprunt depuis un smartphone, boîtes de retour sécurisées, usage de l’application Affluences, réservation de places de travail et réflexion sur la circulation des documents dans le réseau. Cette approche privilégie la simplification pour les usagers et l’adaptation des établissements aux pratiques contemporaines.

Une réponse municipale encore limitée

La réponse institutionnelle reste, pour l’heure, circonscrite au dialogue annoncé. Interrogée, la Ville de Paris s’est dite attentive aux préoccupations exprimées et a indiqué qu’elle recevrait prochainement les organisations syndicales – semble-t-il d'ici la fin du mois. Pourtant les alertes et revendications étaient déjà connues... en juin 2025, contre le second volet du plan Lire à Paris. Le syndicat majoritaire SUPAP-FSU dénonçait alors « un projet qui, sous couvert de moderniser le service, remet en cause les missions professionnelles ».

Aucune mesure nouvelle n’a été publiquement confirmée à ce stade sur les créations de postes, le dégel des recrutements, la présence de médiateurs ou la révision du calendrier d’extension des horaires. La mobilisation du 9 mai servira donc de test pour mesurer la capacité des agents à installer le conflit dans la durée, au-delà d’une première journée de grève dont les effets chiffrés ne sont pas encore établis.

Pour Emmanuel Grégoire, le dossier ouvre un premier front social sur un service culturel très visible. Pour les usagers, il pose une question immédiate : comment élargir l’accès aux bibliothèques sans fragiliser les équipes chargées d’en garantir le fonctionnement quotidien ? La prochaine étape se jouera entre la mobilisation du samedi 9 mai et la réunion annoncée avec l’administration municipale.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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