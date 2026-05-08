Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus

Actualitté : Ce prix, vous ne l’avez pas créé seul. Il est aussi le fruit d’une longue amitié.

Vincent Hein : Oui, et c’est même le point de départ. Avec Sylvain Holtermann, nous nous connaissons depuis la classe de seconde, dans un lycée parisien. Il y avait déjà, à cet âge-là, chez nous deux, quelque chose de très simple et de très déterminant : une manière de ne pas se contenter de ce qui était donné. Nous étions deux adolescents traversés par une même inquiétude, presque une même impatience face au monde.

Puis il y a eu la Chine. Nous y sommes partis tous les deux à 18 ans, dans le cadre d’un échange universitaire. C’était une autre langue, une autre lumière, une autre manière d’habiter le réel. Je me souviens de ces villes traversées à vélo, des chambres d’étudiants mal chauffées, des odeurs de charbon… C’est là que nos regards se sont formés. Lui photographiait déjà, avec cette attention au détail, à la marge. Moi, j’écrivais probablement pour retenir ce qui se dérobait. Cette expérience a scellé une fidélité.

C’est donc une aventure à deux voix ?

Vincent Hein : Exactement. Nous avons cofondé ce prix et j’en suis très fier. Chaque année nous récompenserons un livre de littérature — roman ou récit — et un livre de photographie. Sylvain s’occupe davantage de la photographie, moi de la littérature, mais ce partage est presque secondaire. Ce qui nous importe, c’est la zone de passage entre les deux.

Une image est une décision, un texte est un cadrage. Nous avons voulu créer un lieu où ces deux gestes puissent se répondre, parfois sans se nommer. Il y a des livres qui appellent des images, des images qui contiennent déjà des récits. C’est cet espace-là qui nous intéresse. Deux livres donc, deux lauréats.

Votre propre parcours d’écrivain a-t-il influencé la création de ce prix ?

Vincent Hein : Oui, forcément. J’écris depuis longtemps, et j’ai eu la chance de recevoir le Prix de l’Asie, puis le Prix Pierre Mac Orlan. J’ai aussi été sélectionné dans la liste du Prix Femina. Cela donne une certaine conscience des mécanismes à l’œuvre : les rythmes, les attentes, les accélérations. Cela m’a donné envie de penser un prix autrement, comme un espace d’attention plus que de classement. Un lieu où l’on pourrait encore lire lentement, revenir en arrière, hésiter, changer d’avis.

Vous publiez également un livre cette année.

Vincent Hein : Oui, Le choix de Stanislas Petrov, aux éditions Rue de l’Échiquier. C’est une histoire qui me hantait : celle d’un homme qui, en 1983, face à une machine qui annonçait une attaque nucléaire, a choisi de ne pas obéir. Il a suspendu le geste. Il a introduit du doute là où tout exigeait de la certitude. Ce moment me semble profondément contemporain. Il interroge notre rapport aux systèmes, à la vitesse, à la décision. Et d’une certaine manière, il entre en résonance avec le prix : ne pas céder à l’automatisme, prendre le temps de réfléchir.

Quelle est la dimension plus politique que porte votre prix ?

Vincent Hein : Dans une tonalité basse. On observe aujourd’hui une concentration croissante du monde de l’édition. De grandes maisons passent sous le contrôle de groupes puissants, parfois liés à des intérêts économiques qui ne sont hélas pas ceux de la littérature. Cela produit des effets, parfois imperceptibles au début : une standardisation, une attention accrue à ce qui se vend vite, à ce qui circule facilement.

Des situations comme celles évoquées autour des éditions Grasset disent quelque chose de cette évolution. Nous, nous souhaitons proposer autre chose. Un espace où les œuvres peuvent être accueillies pour leur singularité, leur fragilité parfois. C’est une manière de maintenir une exigence, de ne pas céder entièrement aux logiques dominantes.

C’est une forme de résistance ?

Vincent Hein : Oui, mais une résistance artisanal ! Lire vraiment, regarder vraiment, aujourd’hui, devient un geste rare. Nous essayons simplement de préserver cela.

Et comment les éditeurs réagissent-ils à cette initiative ?

Vincent Hein : Bien ! Et c’est d’ailleurs l’une de nos surprises, et une joie très réelle. Les éditeurs ne s’y trompent pas. Nous avons été frappés de voir à quel point ils nous envoient spontanément leurs livres, parfois très tôt, parfois avec une forme de confiance presque immédiate.

Vincent Hein

Certains nous ont dit, très simplement, qu’ils trouvaient le « casting » du jury excellent, qu’ils avaient envie que leurs auteurs soient lus dans ce cadre-là. Il y a quelque chose de touchant dans cette adhésion. Nous avions imaginé une montée progressive, prudente. Et, en réalité, nous avons le sentiment que le prix prend plus vite que prévu, qu’il suscite déjà une attente. Cela nous oblige, bien sûr, mais c’est aussi très encourageant.

Parlons du jury. Vous avez réuni des profils très différents.

Vincent Hein : Oui, et c’était essentiel. On y trouve des figures reconnues comme Olivier Rogez, Sébastien Lapaque ou Michaël Ferrier, mais aussi Christophe Vauthey, écrivain et consul général de Suisse à Marseille. Et puis, il y a des lecteurs, des lecteurs au sens fort, des personnes extrêmement cultivées, passionnées, qui lisent avec une attention rare. Cet équilibre est précieux. Il empêche toute forme d’entre-soi.

Quel sera le calendrier de cette première édition ?

Vincent Hein : La première sélection sera dévoilée à la fin du mois de mai 2026, puis la seconde à la fin du mois de juin. Le prix sera attribué en septembre. La remise aura lieu à Marseille, dans les jardins de la résidence du consulat général de Suisse, grâce à la généreuse invitation de Christophe Vauthey, consul général de Suisse à Marseille.

C’est un cadre magnifique, et il nous semblait juste que ce prix, né d’une exigence littéraire et photographique, trouve aussi un lieu à sa mesure : ouvert, lumineux, hospitalier. Il y aura là quelque chose de très simple, je l’espère, presque méridional : des livres, des images, des conversations, la lumière de Marseille qui est magnifique à cette saison, et cette idée que la littérature et la photographie peuvent encore rassembler.

Pourquoi ce nom, Lumière d’août ?

Vincent Hein : C’est un hommage à Lumière d’août de William Faulkner, mais c’est surtout une sensation. Une lumière tardive, douce, déjà un peu mélancolique. Elle éclaire sans forcer. C’est peut-être cela que nous cherchons : des œuvres qui révèlent sans imposer. Des œuvres qui ne cherchent pas à faire du bruit, mais qui continuent longtemps de travailler en nous.

Qu’attendez-vous de cette première édition ?

Vincent Hein : Une justesse, avant tout. Et de la dignité. Que les livres trouvent leur chemin, rencontrent leurs lecteurs. Un prix se construit lentement, par fidélité à ses choix. Par sincérité. Il ne s’agit pas seulement de distinguer, mais de faire circuler, d’accompagner, de donner envie d’ouvrir un livre ou de s’arrêter devant une image.

Un mot pour conclure ?

Vincent Hein : Oui. Ce prix est né d’une amitié, mais aussi d’un refus discret : celui de céder à la vitesse, à la simplification, à la seule logique économique. Il y a, dans le fait de lire et de regarder attentivement, quelque chose qui relève d’une éthique. Lumière d’août tente simplement de préserver cet espace.

Vincent Hein, né en 1970 à Thionville, est un psychanalyste et écrivain français. Diplômé en psychanalyse et philosophie de l'université Paul-Valéry-Montpellier-III, il a également étudié le chinois à l'INALCO et à l'École normale des langues étrangères de Pékin. Il a vécu en Chine de 2004 à 2016. Parmi ses ouvrages figurent Les Flamboyants d'Abidjan (2016), Kwaï (2018), La Disparition de Jim Thompson (2021) et Le Choix de Stanislav Petrov (2026). Il est également contributeur de ActuaLitté.

Par Cécile Mazin

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