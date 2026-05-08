Daniel Křetínský obtient l'accord de l'AMF et s’approche de Fnac Darty

L’Autorité des marchés financiers a levé un verrou réglementaire à l’OPA d’EP FR HoldCo sur Fnac Darty. Dans sa décision du 7 mai, le régulateur a « déclaré conforme le projet d’offre publique d’achat » visant les actions et les obligations convertibles du groupe.

Ce visa ne vaut pas approbation de l’opération : Fnac Darty rappelle que l’AMF l’accorde après avoir vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu’il contient sont cohérentes ».

Le contrôle change d’échelle, pas la cote

L’offre reste portée par EP FR HoldCo, société contrôlée par Daniel Křetínský, et présentée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale. Le prix communiqué s’établit à 36 € par action Fnac Darty, dividende 2026 au titre de l’exercice 2025 attaché, et à 81,12 € par OCEANE, sous réserve des ajustements liés au règlement-livraison.

Le concert formé autour de l’initiateur détient 8.446.050 actions et autant de droits de vote, soit 28,45 % du capital social et des droits de vote. L’offre vise jusqu’à 20.642.133 actions, avec un plafond porté à 21.728.044 en cas d’émission de titres nouveaux pendant la période d’offre, ainsi que 564.098 OCEANE en circulation.

La décision précise un point central pour les actionnaires minoritaires : l’initiateur ne demande ni retrait obligatoire ni radiation des actions et des OCEANE de Fnac Darty, même si les conditions juridiques se trouvent réunies. Le calendrier doit faire l’objet d’une nouvelle information après diffusion des documents visés par le gendarme boursier.

Pour le livre, un distributeur systémique

ActuaLitté rappelait dès janvier que l’offre, à 36 € par action, valorisait Fnac Darty autour de 1,1 milliard €, avant de souligner en mars l’avis « favorable et unanime » rendu par le conseil d’administration. Le projet donne à Daniel Křetínský la possibilité de franchir le seuil de la majorité dans l’un des principaux carrefours français entre livre, biens culturels et commerce en ligne.

Le document d’enregistrement universel 2025 donne la mesure de ce poids sectoriel : les produits éditoriaux représentent 1,373 milliard € de chiffre d’affaires, soit 13,3 % du total du groupe. Il indique aussi que la Fnac constitue le premier libraire de France et a vendu près de 50 millions de livres en 2025 sur l’ensemble de ses rayons.

Le même document signale toutefois un marché moins porteur pour l’édition : « Le livre est en léger recul dans un marché sans nouveautés particulières. » L’OPA place donc un acteur décisif de la prescription, de la vente physique et du retrait en magasin dans une nouvelle séquence actionnariale, sans sortie de Bourse annoncée à ce stade.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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