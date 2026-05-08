Le poème inédit de García Lorca... grandement exagéré

L’annonce d’un poème inconnu de Federico García Lorca, défendue par Miguel Poveda, se heurte à une contestation frontale. Trois spécialistes de l’auteur, Andrew A. Anderson, Melissa Dinverno et Christopher Maurer, affirment que le texte découvert au dos d’un manuscrit de la Gacelle de la racine amère n’est pas inédit, rapporte l’agence EFE.

La formule employée par Anderson ferme le débat : « C’est absolument faux. » Lors de la présentation à Madrid de l’exposition Lorca et l’archive : mémoire en mouvement, le chercheur a résumé l’examen de l’écriture au crayon par une seconde formule : « Cela n’a rien à voir. » La face principale porte bien un texte autographe de Lorca ; les lignes du verso relèvent, selon lui, d’une autre main.

Le manuscrit, pas le poème

L’affaire avait démarré une semaine plus tôt, lorsque RTVE avait présenté le feuillet comme porteur d’un texte inconnu. Poveda expliquait avoir acquis en Allemagne un manuscrit de Lorca, avant de découvrir au dos des vers au crayon. La philologue Pepa Merlo validait alors l’attribution, en s’appuyant sur l’écriture et sur les motifs du temps, de l’absence et du retour.

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Ce récit accompagnait un livre cosigné par Poveda et Merlo, publié avec la Casa del Darro, centre culturel granadin porté par Miguel Poveda. Infobae indique que l’artiste a maintenu sa position le 27 avril à Grenade, en assurant avoir confié le document à des experts et à des calligraphes avant de le présenter.

La réserve des trois chercheurs ne conteste donc pas l’intérêt patrimonial du feuillet. Elle déplace l’enjeu vers l’attribution du texte inscrit au revers. Anderson ajoute que des annotations au crayon, liées à la maison de vente passée par le document, figurent aussi sur cette face. Sa conclusion élargit l’épisode à une difficulté récurrente : « De la même manière que l’œuvre de Lorca a grandi, l’œuvre apocryphe a grandi. »

Une archive encore ouverte

La controverse survient dans un contexte de forte activité autour du fonds lorquien. L’exposition présentée à la Résidence des étudiants de Madrid retrace l’histoire de documents dispersés depuis l’assassinat de l’écrivain en 1936. Elle rassemble plusieurs centaines de pièces et insiste sur le caractère évolutif d’une archive travaillée par les pertes, les déplacements et les recherches en cours.

Crédits photo RTVE

Par Clément Solym

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