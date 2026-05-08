À Rome, le livre devient une exposition entre poésie et IA

Le MACRO ouvre sa saison 2026 en plaçant la littérature au cœur du musée romain. À Rome, quatre parcours présentés du 29 avril au 30 août relient le Premio Strega, la voix d’Amelia Rosselli, la vidéo d’Hito Steyerl sur l’intelligence artificielle et des films d’artistes autour de la peur, rapporte ANSA.

Le livre devient matière d’exposition

Le volet le plus directement lié à l’édition célèbre les 80 ans du Premio Strega. Selon le MACRO, le projet, conçu par la Fondation Bellonci et Strega, sous le commissariat de Maria Luisa Frisa et Mario Lupano, retrace l’histoire du prix depuis 1947 et présente plus de mille ouvrages sélectionnés depuis sa création. Le dispositif associe chronologie, premières éditions, finalistes, lauréats, archives et reconstitution du salon de Maria Bellonci.

Ce choix déplace le regard : le roman primé ne vaut pas seulement comme texte, mais comme objet de médiation publique. Le musée montre les rituels de vote, les scènes médiatiques et la place des éditeurs dans un canon national. Pour le secteur, un prix agit aussi comme machine de mémoire et de visibilité.

Le deuxième axe porte sur Amelia Rosselli, morte en 1996. Le parcours dirigé par Andrea Cortellessa met l’écoute au premier plan, avec des documents issus notamment de Radio3 RAI. Le MACRO indique qu’à partir du 29 juin, l’installation donne à entendre l’intégrale d’Impromptu, enregistrée par la poète pour une réédition publiée en 1993 chez Mancosu.

L’archive sonore change la lecture

La voix restitue rythme, respiration et tension musicale, autant d’éléments que l’imprimé conserve imparfaitement. En installant Rosselli dans une salle audio, l’institution rappelle que la transmission des œuvres passe par l’écoute, les fonds radiophoniques et les rééditions patrimoniales.

La saison ouvre en parallèle une ligne technologique avec Mechanical Kurds, de Hito Steyerl, présenté pour la première fois en Italie. D’après le MACRO, cette installation commandée en 2025 par le Jeu de Paume et le New Museum interroge travail numérique, intelligence artificielle, production des images et conflits géopolitiques.

Le projet éclaire un point sensible pour les industries culturelles : l’automatisation repose sur des travailleurs invisibles, chargés d’annoter ou de classer les images qui nourrissent les systèmes de vision artificielle. Cette lecture rejoint les débats de l’édition sur l’entraînement des modèles, la valeur des données et la place des tâches humaines.

Crédits photo : Macro

Par Nicolas Gary

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