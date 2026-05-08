Hachette et StudioCanal s'associent pour adapter des romans à l'écran

Louis Hachette Group valide ses résolutions 2025 et lance, avec STUDIOCANAL, une coentreprise dédiée aux adaptations de livres. Derrière l’annonce, Hachette Livre organise la valorisation audiovisuelle de son catalogue, tandis que le nouvel ensemble issu de la scission Vivendi consolide sa gouvernance, son périmètre financier et son récit industriel, entre héritage éditorial et exploitation des droits sur plusieurs marchés et formats narratifs.
Le 08/05/2026 à 10:00 par Clément Solym
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08/05/2026 à 10:00
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Dans un communiqué daté du 7 mai, Louis Hachette Group transforme son premier exercice complet après la scission Vivendi en signal stratégique pour Hachette Livre. Lors de son assemblée générale mixte annuelle, tenue le 5 mai au Casino de Paris, les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions soumises par le conseil d’administration.
En parallèle, le groupe annonçait une coentreprise entre Hachette Livre et STUDIOCANAL, baptisée « ON SCREEN », dédiée aux adaptations d’œuvres littéraires pour le cinéma et la télévision.
Le projet, détaillé par Lagardère, organise plus tôt la circulation des livres vers l’audiovisuel, au lieu de limiter l’éditeur à la cession de droits. La structure doit développer des projets issus du catalogue de plus de 100.000 titres d’Hachette Livre, avec STUDIOCANAL comme partenaire de référence pour la création, le financement, la production et la distribution internationale.
L’argument industriel tient dans deux chiffres avancés par Lagardère : les adaptations littéraires représenteraient près de 40 % du palmarès mondial des cent plus grands succès au cinéma, pour moins de 10 % de la production totale. Lagardère indique aussi que les éditeurs captent encore peu de cette valeur.
Pour Hachette Livre, qui revendique plus de 200 marques éditoriales et plus de 15.000 nouveautés annuelles, l’enjeu dépasse l’option cinéma accolée à un contrat. La coentreprise place le catalogue au centre d’une exploitation sur plusieurs marchés, formats et territoires.
L’assemblée générale a aussi validé les comptes annuels et consolidés 2025, ainsi qu’un dividende de 0,06 € par action, détaché le 7 mai et mis en paiement à compter du 11 mai. Les mandats de Sophie Chassat, Maud Fontenoy et Arnaud de Puyfontaine ont été renouvelés pour quatre ans. Le conseil conserve six membres.
Ce cadre financier confirme le périmètre né de la séparation de Vivendi. Louis Hachette Group détient 66,29 % de Lagardère SA et 100 % de Prisma Media. Il revendique près de 34.000 collaborateurs dans plus de 50 pays, pour 9,619 milliards € de chiffre d’affaires en 2025. Hachette Livre, premier groupe français d’édition et troisième acteur mondial de l’édition grand public et scolaire, pèse 3,001 milliards € dans cet ensemble.
Cette prise de contrôle a été autorisée par Bruxelles sous conditions, avec la cession d’Editis et de Gala pour répondre aux préoccupations de concurrence. En décembre 2024, les actionnaires de Vivendi ont approuvé la scission de Canal+, Havas et Louis Hachette Group à plus de 97 % des voix, malgré l’opposition d’investisseurs minoritaires qui y voyaient un renforcement de l’emprise du groupe Bolloré.
La création de Louis Hachette Group, coté sur Euronext Growth depuis décembre 2024, a séparé les actifs d’édition, de commerce en zone de transport et de presse magazine du reste de Vivendi. La coentreprise avec STUDIOCANAL réintroduit une circulation interne entre livre et image, non par intégration capitalistique complète, mais par partenariat industriel ciblé.
Pour les éditeurs, agents et auteurs, le signal porte sur la négociation future des droits audiovisuels. Dans un groupe où Hachette Livre fournit le réservoir éditorial et STUDIOCANAL l’appareil de production, l’adaptation cesse d’être un débouché occasionnel pour se changer en axe de valorisation, inscrit dans la stratégie financière et créative du nouvel ensemble.
Une stratégie connue : Vivendi l’avait mise en place à l’époque où Editis était sa propriété, en créant une collaboration associant Nathan et Canal +. L’histoire se répète, forte d’une expérience préalable.
Crédits photo : dbreen CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.
04/05/2026, 10:41
La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
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