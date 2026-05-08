Hachette et StudioCanal s'associent pour adapter des romans à l'écran

Dans un communiqué daté du 7 mai, Louis Hachette Group transforme son premier exercice complet après la scission Vivendi en signal stratégique pour Hachette Livre. Lors de son assemblée générale mixte annuelle, tenue le 5 mai au Casino de Paris, les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions soumises par le conseil d’administration.

En parallèle, le groupe annonçait une coentreprise entre Hachette Livre et STUDIOCANAL, baptisée « ON SCREEN », dédiée aux adaptations d’œuvres littéraires pour le cinéma et la télévision.

L’édition convertie en actifs d’écran

Le projet, détaillé par Lagardère, organise plus tôt la circulation des livres vers l’audiovisuel, au lieu de limiter l’éditeur à la cession de droits. La structure doit développer des projets issus du catalogue de plus de 100.000 titres d’Hachette Livre, avec STUDIOCANAL comme partenaire de référence pour la création, le financement, la production et la distribution internationale.

L’argument industriel tient dans deux chiffres avancés par Lagardère : les adaptations littéraires représenteraient près de 40 % du palmarès mondial des cent plus grands succès au cinéma, pour moins de 10 % de la production totale. Lagardère indique aussi que les éditeurs captent encore peu de cette valeur.

Pour Hachette Livre, qui revendique plus de 200 marques éditoriales et plus de 15.000 nouveautés annuelles, l’enjeu dépasse l’option cinéma accolée à un contrat. La coentreprise place le catalogue au centre d’une exploitation sur plusieurs marchés, formats et territoires.

Une gouvernance issue de la scission Vivendi

L’assemblée générale a aussi validé les comptes annuels et consolidés 2025, ainsi qu’un dividende de 0,06 € par action, détaché le 7 mai et mis en paiement à compter du 11 mai. Les mandats de Sophie Chassat, Maud Fontenoy et Arnaud de Puyfontaine ont été renouvelés pour quatre ans. Le conseil conserve six membres.

Ce cadre financier confirme le périmètre né de la séparation de Vivendi. Louis Hachette Group détient 66,29 % de Lagardère SA et 100 % de Prisma Media. Il revendique près de 34.000 collaborateurs dans plus de 50 pays, pour 9,619 milliards € de chiffre d’affaires en 2025. Hachette Livre, premier groupe français d’édition et troisième acteur mondial de l’édition grand public et scolaire, pèse 3,001 milliards € dans cet ensemble.

Le catalogue devient une infrastructure

Cette prise de contrôle a été autorisée par Bruxelles sous conditions, avec la cession d’Editis et de Gala pour répondre aux préoccupations de concurrence. En décembre 2024, les actionnaires de Vivendi ont approuvé la scission de Canal+, Havas et Louis Hachette Group à plus de 97 % des voix, malgré l’opposition d’investisseurs minoritaires qui y voyaient un renforcement de l’emprise du groupe Bolloré.

La création de Louis Hachette Group, coté sur Euronext Growth depuis décembre 2024, a séparé les actifs d’édition, de commerce en zone de transport et de presse magazine du reste de Vivendi. La coentreprise avec STUDIOCANAL réintroduit une circulation interne entre livre et image, non par intégration capitalistique complète, mais par partenariat industriel ciblé.

Pour les éditeurs, agents et auteurs, le signal porte sur la négociation future des droits audiovisuels. Dans un groupe où Hachette Livre fournit le réservoir éditorial et STUDIOCANAL l’appareil de production, l’adaptation cesse d’être un débouché occasionnel pour se changer en axe de valorisation, inscrit dans la stratégie financière et créative du nouvel ensemble.

Une stratégie connue : Vivendi l’avait mise en place à l’époque où Editis était sa propriété, en créant une collaboration associant Nathan et Canal +. L’histoire se répète, forte d’une expérience préalable.

Crédits photo : dbreen CC 0

Par Clément Solym

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