Le Booker Prize lance un prix jeunesse pour relancer la lecture

La Booker Prize Foundation installe son nom sur un territoire jusqu’ici extérieur à son palmarès : la fiction destinée aux enfants. L’organisme britannique a ouvert les candidatures du premier Booker jeunesse et lancé une recherche nationale pour recruter trois jurés âgés de huit à douze ans.

La fondation présente ce prix annuel, soutenu par AKO Foundation, comme une distinction consacrée à la meilleure fiction contemporaine pour les lecteurs de huit à douze ans. Les ouvrages doivent être écrits ou traduits en anglais et publiés au Royaume-Uni ou en Irlande.

Les éditeurs britanniques et irlandais peuvent soumettre des titres publiés entre le 1er novembre 2025 et le 31 octobre 2026, précise The Booker Prizes.

Le lectorat devient partie prenante

Le jury inaugural associe trois adultes et trois enfants. Frank Cottrell-Boyce, auteur et scénariste, actuel lauréat jeunesse de Waterstones, présidera le panel. Il siégera avec l’actrice, autrice et humoriste Lolly Adefope, ainsi qu’avec Sanchita Basu De Sarkar, libraire jeunesse à Muswell Hill.

Les trois adultes sélectionneront une liste de huit titres, annoncée le 24 novembre 2026. Les trois jeunes jurés, résidant au Royaume-Uni, rejoindront ensuite les délibérations pour désigner le lauréat. La fondation revendique ainsi une recommandation de pair à pair, destinée à donner aux enfants une voix directe dans le choix final.

Le calendrier fixe la première remise du prix au 2 février 2027, lors d’une cérémonie organisée avec Young V&A, branche du Victoria and Albert Museum à Londres. L’événement fera l’objet d’une retransmission afin d’associer les écoles.

Un signal adressé aux éditeurs

La dotation reprend le niveau du Booker Prize pour adultes : 50.000 livres sterling pour le lauréat et 2.500 livres pour chaque auteur retenu en sélection. En cas d’ouvrage traduit, le montant sera partagé à parts égales entre auteur et traducteur. Pour un roman graphique, auteur et illustrateur se partageront aussi la somme, précise la fondation.

Le dispositif dépasse la seule logique de prestige. La Booker Prize Foundation annonce la distribution de 30.000 exemplaires des livres sélectionnés et primés à des enfants défavorisés, avec plusieurs partenaires de lecture, dont le National Literacy Trust, The Reading Agency, Bookbanks et The Children’s Book Project.

L’initiative intervient alors que le Royaume-Uni a placé 2026 sous le signe de la lecture. La National Literacy Trust constate un niveau historiquement bas du goût de lire chez les jeunes de huit à dix-huit ans, avec seulement un tiers d’entre eux déclarant aimer lire « beaucoup » ou « assez ».

Pour l’édition anglophone, l’enjeu tient autant à la reconnaissance symbolique qu’à l’effet de marché. En adossant la fiction jeunesse à une marque littéraire mondiale, la fondation offre aux éditeurs un outil de visibilité supplémentaire sur un segment lié à la prescription scolaire, aux librairies spécialisées et aux politiques de lecture.

Par Clément Solym

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