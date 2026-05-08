Romance : les histoires d'amour de zombies, nouveau filon littéraire pour éditeurs

Le contrat de Ready or Rot dit beaucoup du moment américain : la romance commerciale absorbe désormais l’apocalypse zombie et l’installe dans un décor scolaire, familier, presque quotidien. Le signal reste modeste, mais il renseigne sur la recherche de combinaisons immédiatement lisibles pour les publics sociaux.

Le monstre entre en salle des professeurs

Publishers Weekly rapporte que Hydia Scott-Riley, chez Emily Bestler Books, a acquis aux enchères les droits nord-américains de Ready or Rot, premier roman de l’actrice et humoriste Kendahl Landreth.

Le contrat, négocié par Sophie Brett-Chin et Steve Troha, de Folio Literary Management, porte sur deux livres : un premier titre annoncé pour l’été 2027, puis un second prévu pour l’été 2028. L’éditeur présente le roman comme une histoire d’ennemis devenant amants, centrée sur deux enseignants du public pendant une invasion zombie.

Le livre croise trois signaux : romance de confrontation, comique issu des réseaux et retour d’un imaginaire mort-vivant déjà digéré par la culture populaire. Le site de Kendahl Landreth la présente comme une comédienne, actrice et créatrice de personnages installée à Los Angeles, formée notamment à l’Upright Citizens Brigade et au New York Conservatory for Dramatic Arts.

De la dark romance à l’apocalypse ironique

Le parallèle avec les ventes récentes éclaire le mouvement : Game On, troisième volume de la série Into Darkness de Navessa Allen, a pris la première place nationale avec 145.000 exemplaires imprimés vendus en une semaine. Le média décrit la série comme portée par des personnages moralement ambigus et de nombreux avertissements de contenu ; les deux premiers titres totalisent 1,5 million d’exemplaires imprimés. En somme, Game On serait la conclusion d’une série devenue un phénomène BookTok.

Ready or Rot ne contredit donc pas la dynamique de la romance sombre : il en déplace le moteur. Là où Into Darkness dramatise l’attirance par le trouble moral, le futur roman de Landreth confie la tension au désastre extérieur. Le danger demeure, mais il passe du fantasme psychologique à la comédie de survie.

Austen avait déjà ouvert la tombe

Le précédent le plus évident reste Orgueil et Préjugés et Zombies, de Seth Grahame-Smith, publié en 2009 par Quirk Books (et en France chez Flammarion) : le roman greffait l’imaginaire zombie sur le roman de Jane Austen. L’éditeur présente le livre comme une réécriture mêlant romance, chagrin amoureux, combats et cadavres en décomposition – un pastiche qui avait rapidement rejoint la liste des meilleures ventes du New York Times.

Au final, quand Grahame-Smith zombifiait un classique patrimonial, Landreth part d’un environnement contemporain, l’école publique, pour fabriquer un micro-genre que les circuits commerciaux exploiteront autant que possible.

Mais alors, romance zombie... vraiment ? En fait, cela ne rompt pas vraiment avec la tendance actuelle : le titre confirme la recherche de concepts hybrides, résumables en une ligne, calibrés pour la recommandation sociale et les acquisitions à potentiel sériel. De la littérature jetable, ou presque...

Crédits photo : popmelon CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com