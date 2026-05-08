Romance : les histoires d'amour de zombies, nouveau filon littéraire pour éditeurs

Aux États-Unis, Ready or Rot associe romance, école publique et invasion zombie. Le contrat intervient alors que la dark romance domine les ventes grâce à BookTok. Après Orgueil et Préjugés et Zombies (trad. Laurent Bury), l’édition teste un nouveau déplacement du désir vers la comédie de survie, plus légère et plus conceptuelle. Donc facile à identifier sur les réseaux comme en librairie de genre ?
Le 08/05/2026 à 09:10 par Nicolas Gary
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08/05/2026 à 09:10
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Le contrat de Ready or Rot dit beaucoup du moment américain : la romance commerciale absorbe désormais l’apocalypse zombie et l’installe dans un décor scolaire, familier, presque quotidien. Le signal reste modeste, mais il renseigne sur la recherche de combinaisons immédiatement lisibles pour les publics sociaux.
Publishers Weekly rapporte que Hydia Scott-Riley, chez Emily Bestler Books, a acquis aux enchères les droits nord-américains de Ready or Rot, premier roman de l’actrice et humoriste Kendahl Landreth.
Le contrat, négocié par Sophie Brett-Chin et Steve Troha, de Folio Literary Management, porte sur deux livres : un premier titre annoncé pour l’été 2027, puis un second prévu pour l’été 2028. L’éditeur présente le roman comme une histoire d’ennemis devenant amants, centrée sur deux enseignants du public pendant une invasion zombie.
Le livre croise trois signaux : romance de confrontation, comique issu des réseaux et retour d’un imaginaire mort-vivant déjà digéré par la culture populaire. Le site de Kendahl Landreth la présente comme une comédienne, actrice et créatrice de personnages installée à Los Angeles, formée notamment à l’Upright Citizens Brigade et au New York Conservatory for Dramatic Arts.
Le parallèle avec les ventes récentes éclaire le mouvement : Game On, troisième volume de la série Into Darkness de Navessa Allen, a pris la première place nationale avec 145.000 exemplaires imprimés vendus en une semaine. Le média décrit la série comme portée par des personnages moralement ambigus et de nombreux avertissements de contenu ; les deux premiers titres totalisent 1,5 million d’exemplaires imprimés. En somme, Game On serait la conclusion d’une série devenue un phénomène BookTok.
Ready or Rot ne contredit donc pas la dynamique de la romance sombre : il en déplace le moteur. Là où Into Darkness dramatise l’attirance par le trouble moral, le futur roman de Landreth confie la tension au désastre extérieur. Le danger demeure, mais il passe du fantasme psychologique à la comédie de survie.
Le précédent le plus évident reste Orgueil et Préjugés et Zombies, de Seth Grahame-Smith, publié en 2009 par Quirk Books (et en France chez Flammarion) : le roman greffait l’imaginaire zombie sur le roman de Jane Austen. L’éditeur présente le livre comme une réécriture mêlant romance, chagrin amoureux, combats et cadavres en décomposition – un pastiche qui avait rapidement rejoint la liste des meilleures ventes du New York Times.
Au final, quand Grahame-Smith zombifiait un classique patrimonial, Landreth part d’un environnement contemporain, l’école publique, pour fabriquer un micro-genre que les circuits commerciaux exploiteront autant que possible.
Mais alors, romance zombie... vraiment ? En fait, cela ne rompt pas vraiment avec la tendance actuelle : le titre confirme la recherche de concepts hybrides, résumables en une ligne, calibrés pour la recommandation sociale et les acquisitions à potentiel sériel. De la littérature jetable, ou presque...
Crédits photo : popmelon CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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02/05/2026, 15:36
La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.
02/05/2026, 08:13
Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.
01/05/2026, 21:35
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
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