Terres de Paroles 2026, la littérature hors des cadres

Terres de Paroles 2026 fait des formes hybrides l’un de ses terrains les plus vivants. Entre littérature, musique, théâtre, dessin et performance, le festival déplace le texte hors du seul livre, sans jamais l’en éloigner tout à fait.

Le vendredi 29 mai, Rouen accueillera deux rendez-vous gratuits en accès libre : le Poètobus, place Rougemare, avec livres, jeux, poèmes à écouter et une capsule poétique surprise de Cécile Coulon, puis le Grand Marathon de l’Autofictif, lecture-performance de huit heures autour du texte d’Éric Chevillard, en sa présence. Déjà porté depuis plusieurs années à la Maison de la Poésie à Paris, ce rituel quitte pour la première fois la capitale : Christophe Brault y fera entendre, de 15h30 à 23h30, l’écriture vive, drôle et coupante de L’Autofictif.

La musique traverse largement cette édition. Agnès Desarthe y présentera Qui se ressemble dans une lecture musicale avec Ahmed-Foued Hamed, tandis qu’Hervé Le Tellier et Antoine Sahler feront dialoguer texte, son et peinture avec L’Écho des Nymphéas. Sandrine Bonnaire et Erik Truffaz donneront souffle à La clameur des lucioles, de Joël Bastard ; Lisette Lombé et Marc Nammour feront vibrer Ce que le ventre dit avec Jérôme Boivin ; Flora Fishbach prendra le relais côté concert. À Villequier, Les cinquantièmes hurlants de Tom Buron, publié chez Gallimard, deviendra lecture-concert avec le 50èmes Hurlants Trio : un livre devenu groupe, puis scène.

Le plateau théâtral répond aussi présent. Denis Michelis sera associé à Encore une journée divine, roman adapté par Emmanuel Noblet et porté seul en scène par François Cluzet. Jacques Gamblin livrera Cher cheval, lecture théâtrale adressée au facteur Cheval, entre hommage et rêverie. Autre jeu de variations : Veules-les-Roses, de Gabrielle Schaff, existera sous deux formes, avec deux hommes de théâtre. D’abord à Villequier, en lecture à deux voix avec Olivier Saladin ; puis à Dieppe, avec Laurent Poitrenaux, dans un autre découpage du même texte.

La poésie, elle, glisse vers le dessin et le spectacle vivant. À Eu, Cécile Coulon et Livia Vincenti présenteront À la place du cœur, création soutenue par Terres de Paroles lors de résidences à la Fabrique de Sigy et au Théâtre du Château en 2025. L’une écrit, l’autre trace : le dessin ne commente pas les poèmes, il en capte les secousses. Plus tôt dans la semaine, Richard Gaitet occupera une place à part avec une journée rouennaise, entre rencontre jeunesse à la librairie Pagaille et déjeuner littéraire à La Baraque autour de Comme un malpropre. Là encore, le festival mise sur le déplacement : changer de lieu, de rythme, de format — et laisser la littérature circuler autrement.

Crédits photo : Terres de Paroles

Par Inès Lefoulon

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