La Région Île-de-France défend ses manuels scolaires libres contre les éditeurs

Après l’audience du 6 mai devant le tribunal administratif de Montreuil, la Région Île-de-France et les Éditeurs d’Éducation revendiquent chacun un point clé des conclusions du rapporteur public. La collectivité défend sa compétence à produire des manuels libres numériques ; les éditeurs y voient une atteinte à la concurrence et réclament la fin du dispositif. Le jugement pèsera aussi sur la rentrée 2026 et sur tout le marché scolaire français.
Le 07/05/2026 à 16:19 par Nicolas Gary
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07/05/2026 à 16:19
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Le litige autour des manuels scolaires numériques franciliens forme désormais un double affrontement : juridique, sur la compétence de la Région Île-de-France, et économique, sur la place laissée aux éditeurs scolaires.
Après l’audience du 6 mai 2026 devant le tribunal administratif de Montreuil, l’exécutif régional affirme que sa capacité à produire des manuels libres répond à un intérêt public local. Les Éditeurs d’Éducation retiennent, eux, un autre point des conclusions du rapporteur public : l’annulation du dispositif pour atteinte au libre jeu de la concurrence.
La Région se dit satisfaite de voir reconnue sa compétence pour fournir aux lycées des équipements et logiciels nécessaires à l’enseignement, incluant l’agrégateur-éditeur de ressources. Selon elle, le ministère de l’Éducation nationale a soutenu la légitimité de ce partenariat. À ce stade, ces éléments relèvent des communiqués des parties : le jugement n’a pas encore été rendu.
Le cadre légal éclaire l’argument régional sans trancher le différend. Le Code de l’éducation place à la charge des régions les lycées, ainsi que l’acquisition et la maintenance des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à l’enseignement. La question posée au juge tient au franchissement éventuel d’une limite : une plateforme et des outils relèvent-ils de l’équipement scolaire, ou la collectivité entre-t-elle dans une activité éditoriale déjà occupée par un marché privé ?
Les Éditeurs d’Éducation estiment que les conclusions du rapporteur public répondent sur ce second point. Dans leur communiqué publié le 7 mai, ils affirment que celui-ci conclut à l’annulation de la décision régionale d’éditer des manuels, « au motif d’une atteinte au libre jeu de la concurrence ». Cette annulation serait assortie d’un effet différé à la fin de l’année scolaire en cours et d’une injonction de retrait des contenus de la plateforme dans un délai de trois mois.
La Région conteste cette lecture concurrentielle et annonce une note en délibéré. Son principal argument tient à l’absence d’éviction : les lycées conservent, selon elle, le choix entre papier et numérique, les enseignants celui de leurs ressources, et les achats auprès des éditeurs se poursuivent lorsque les équipes pédagogiques les demandent. Elle fait aussi valoir que 250.000 lycéens et 15.000 enseignants utilisent déjà ces supports pour préparer la rentrée 2026.
Les éditeurs répondent sur le même terrain pratique. Selon leur communiqué, plus de 800 titres existent déjà « au format imposé par la plateforme de la Région ». Ils se disent prêts à répondre aux besoins de la prochaine rentrée, avec les ouvrages utilisés avant septembre 2025 et les nouveaux titres liés aux réformes en cours. La continuité pédagogique devient un argument disputé : la collectivité redoute une rupture d’accès, tandis que les maisons scolaires affirment pouvoir reprendre la place laissée par l’offre publique.
Cette tension prolonge une crise installée depuis la rentrée 2025, qu’ActuaLitté avait aussi replacée dans les critiques du CESER. De fait, la Région avait abaissé les subventions destinées aux manuels numériques traditionnels pour les remplacer, dans les lycées concernés, par Pearltrees. Le même article relevait des témoignages d’enseignants et de chefs d’établissement contestant la réalité du libre choix, notamment lors de réassorts ou de changements de programme.
L’argumentation des Éditeurs d’Éducation ne s’arrête pas au droit de la concurrence. Elle vise le modèle d’apprentissage porté par les manuels libres. Leur communiqué pose une ligne nette : « Le problème n’est pas le numérique : le problème, c’est la désorganisation des apprentissages. » L’association défend le manuel, papier ou numérique enrichi, comme une structure continue du savoir, opposée à une logique de contenus fragmentés.
La formule la plus politique du texte tient en une phrase : « Un élève n’apprend pas dans un flux, mais dans un parcours. » Les éditeurs accusent les ressources régionales d’affaiblir la cohérence pédagogique, la liberté de choix des enseignants et l’égalité d’accès au savoir. Cette critique reprend les thèmes d’une tribune publiée en septembre 2025 dans Le Monde, où un collectif dénonçait une plateforme unique et des contenus présentés comme une mosaïque sans hiérarchie.
La Région oppose à cette lecture un bilan d’usage et d’accessibilité. Elle indique avoir produit, avec l’Éducation nationale, une cinquantaine de manuels conçus par des enseignants et des inspecteurs, et cite un taux d’adhésion de 96 % parmi les enseignants formés. Sur son site, la collectivité recense 50 manuels libres disponibles gratuitement à la rentrée 2025 sur un portail numérique dédié, avec un module d’intelligence artificielle destiné à accompagner la création et l’adaptation de ressources.
Le désaccord porte aussi sur les chiffres de terrain. Les Éditeurs d’Éducation citent une consultation OpinionWay réalisée pour leur compte en mars 2025 : 84 % des enseignants interrogés jugent mauvaise la décision régionale de proposer des manuels au format Pearltrees, 74 % estiment la plateforme inadaptée à leurs pratiques et 72 % aux besoins des élèves, selon les chiffres cités par l’association. La Région avance, de son côté, que 75 % des manuels numériques des éditeurs n’étaient pas ouverts par les enseignants et les élèves.
La future décision du tribunal administratif ne dira donc pas seulement si une collectivité peut mettre en ligne des ressources scolaires gratuites. Elle fixera aussi les conditions dans lesquelles une puissance publique peut financer, organiser ou produire des contenus pédagogiques lorsque des éditeurs privés occupent déjà ce champ.
Pour les maisons scolaires, le risque porte sur la substitution d’un acteur public à un marché structuré. Pour la Région, l’enjeu tient à la continuité d’un service numérique déjà installé dans une partie des lycées.
L’issue pèsera directement sur la rentrée 2026. Si le tribunal suit les conclusions telles que les rapportent les éditeurs, la collectivité devra retirer ses manuels libres de Pearltrees dans un calendrier contraint. S’il retient les arguments régionaux sur la compétence et écarte l’atteinte à la concurrence, le dispositif francilien sortira renforcé. Dans les deux cas, le manuel scolaire, longtemps traité comme un achat d’équipement, devient un objet central de politique publique, de droit économique et de stratégie éditoriale.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.
04/05/2026, 10:41
La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Le Salon des Saisons, la librairie de Tessy-Bocage, fête ses 4 ans en 2026 et pour continuer de vous accueillir dans son univers chaleureux, des travaux d’aménagement sont prévus. Des travaux qui nécessitent d’importants investissements et pour les financer en toute sérénité, la librairie lance sa première campagne de dons sur Ulule !
02/05/2026, 15:36
La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.
02/05/2026, 08:13
Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.
01/05/2026, 21:35
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
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