Restitution d’un livre rare à la Bibliothèque municipale de Lyon

Ce livre rare, qui comporte une dimension mémorielle et morale, réunit des lettres relatives au mariage de l’auteur avec Loyse de Bourges, originaire de Lyon.

L’exemplaire appartenait au bibliophile lyonnais Pierre Adamoli, qui le signale dans le catalogue de sa bibliothèque en 1759. Il le légua, avec l’ensemble de ses collections, à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Le cachet de cette compagnie figure sur la page de titre.

La bibliothèque de l’Académie fut nationalisée en juillet 1794, déménagée dans les bâtiments du collège de Lyon (actuel lycée Ampère) et mise à la disposition de la Ville de Lyon en 1803. L’exemplaire sortit des collections de la bibliothèque publique à la fin des années 1820 au plus tard. En effet, il ne figure pas sur les listes des livres rendus à l’Académie, dressées entre 1825 et 1830. Par ailleurs, une note insérée dans les Archives historiques et statistiques du département du Rhône (1828) déplore sa disparition.

L’exemplaire passa entre plusieurs mains. Un possesseur non identifié de la seconde moitié du XIXe siècle (pourrait-il s’agir du bibliophile dauphinois Eugène Chaper ?) a laissé une note en tête du volume. Celle-ci nous apprend qu’il avait acquis l’ouvrage à Grenoble en 1863 lors de la vente de la bibliothèque de M. Breghot du Lut — sans doute Antoine Jean, avocat, fils du magistrat lyonnais Claude Breghot du Lut — et qu’il s’agissait d’un cadeau de M. Cochard — vraisemblablement Nicolas François, qui fut chargé des archives du département du Rhône sous l’Empire.

Le Premier livre de Gaspar de Saillans faisait alors partie d’un recueil qui rassemblait deux autres pièces historiques. L’auteur de la note démembra le recueil et fit confectionner, pour protéger et mettre en valeur l’œuvre de Gaspard de Saillans, une très élégante reliure en maroquin rouge à filets dorés, réalisée par E. Thomas.

La librairie Clavreuil a aimablement accepté de restituer cet ouvrage qu’elle a acquis et dont la provenance s’était perdue avec le temps. Grâce à son aimable coopération, la BmL a ainsi pu réintégrer dans ses collections le témoin d’une rare et précieuse édition lyonnaise du XVIe siècle, dont le parcours mérite désormais une étude approfondie.

Jérôme Sirdey, département des collections anciennes et spécialisées.

Crédits photo : © BmL

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Par Revue Topo

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