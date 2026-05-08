Une découverte dans une grotte relie trois époques dans Aven

Dans la préhistoire, Orhak, chamane d’un clan installé sur les hautes terres, voit son autorité fragilisée après plusieurs saisons difficiles. En cherchant une nouvelle grotte-citerne, elle découvre une cavité singulière dont les secrets semblent dépasser le simple refuge naturel.

À la fin du XIXe siècle, Louis Armand, forgeron passionné par les causses, participe aux explorations menées avec Édouard-Alfred Martel, considéré comme l’un des pionniers de la spéléologie. Ensemble, ils découvrent plusieurs grottes majeures de la région. L’une d’elles prendra le nom de Louis Armand, même si certains de ses mystères demeureront inexpliqués.

De nos jours, Fanny, journaliste pigiste, reçoit de son amie Élodie des carnets ayant appartenu à son ancêtre Louis Armand. Guide à l’aven Armand, Élodie découvre ces écrits dans la cave familiale. Avant même d’avoir pu les consulter, elle les confie à Fanny afin de nourrir un article, ouvrant la voie à une enquête reliant les trois époques.

Avec ce roman, Lilian Bathelot mêle aventure, suspense et exploration historique autour d’un territoire marqué par les grottes et les paysages du causse Méjan.

Les éditions La Manufacture du livre vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1959 dans le sud de la France, Lilian Bathelot a exercé plusieurs métiers avant de se consacrer à l’écriture à partir de la fin des années 1990. Auteur de romans noirs, de littérature jeunesse et de pièces de théâtre, il a notamment publié Geronimo et moi chez 10/18 en 2024.

Par Clotilde Martin

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