Grasset : la liberté n’a pas de prix

En écho à la mobilisation inédite en cours chez Grasset, les autrices et auteurs de LaScam ainsi que les journalistes lauréates et lauréats du Prix Albert Londres expriment leur solidarité et rappellent qu’il n’existe pas de liberté de création sans indépendance éditoriale.

Comment n’être pas solidaires de l’appel lancé par les 250 auteurs de la maison d’édition Grasset ? Comment ne pas être convaincus par la justesse de leur cause ? L’extrême diversité d’horizons de celles et ceux qui composent ce groupe suffit déjà à se convaincre d’une vertu de rassemblement aujourd’hui fort rare.

Tout le contraire d’une caste.

En dénonçant le licenciement d’Olivier Nora, le PDG de la maison Grasset, il s’agit de défendre un principe qui dépasse les signataires, qui nous dépasse : « l’indépendance éditoriale, et son corollaire la liberté de création ».

À LIRE - Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

Comment ne pas percevoir la portée d’un tel enjeu quand la transmission des récits de toute nature, littérature, essais, journalisme... est en péril ?

Comment ne pas prendre conscience qu’au beau milieu « d’une guerre idéologique », c’est la notion même d’auteur, de sa définition comme de ses droits, qui est ainsi remise en question ?

LaScam (Société civile des auteurs multimédia) et le Prix Albert Londres

La Scam est une société d’auteurs qui représente ses membres auprès des pouvoirs publics, des diffuseurs, des distributeurs, des plateformes web, des producteurs et des éditeurs. Elle négocie, collecte et répartit les droits d’auteur de ses membres, défend leurs intérêts et mène une action culturelle et sociale.

Le Prix Albert Londres salue chaque année les meilleurs « grands reporters » francophones ainsi qu'une enquête publiée par un journaliste francophone de moins de 40 ans, via le Prix Albert Londres du livre.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com