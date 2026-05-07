La fronde des auteurs et autrices des éditions Grasset choqués par le limogeage du PDG Olivier Nora, ordonné par l'actionnaire Vincent Bolloré, a ouvert tout un champ de réflexion et d'interrogations quant au manque de protections des écrivains face aux maisons d'édition et leurs propriétaires. Les membres de la Scam et les lauréats et lauréates du Prix Albert Londres affirment leur solidarité, dans un texte reproduit ci-dessous.
Le 07/05/2026 à 13:13 par Auteur invité
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07/05/2026 à 13:13
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En écho à la mobilisation inédite en cours chez Grasset, les autrices et auteurs de LaScam ainsi que les journalistes lauréates et lauréats du Prix Albert Londres expriment leur solidarité et rappellent qu’il n’existe pas de liberté de création sans indépendance éditoriale.
Comment n’être pas solidaires de l’appel lancé par les 250 auteurs de la maison d’édition Grasset ? Comment ne pas être convaincus par la justesse de leur cause ? L’extrême diversité d’horizons de celles et ceux qui composent ce groupe suffit déjà à se convaincre d’une vertu de rassemblement aujourd’hui fort rare.
Tout le contraire d’une caste.
En dénonçant le licenciement d’Olivier Nora, le PDG de la maison Grasset, il s’agit de défendre un principe qui dépasse les signataires, qui nous dépasse : « l’indépendance éditoriale, et son corollaire la liberté de création ».
À LIRE - Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?
Comment ne pas percevoir la portée d’un tel enjeu quand la transmission des récits de toute nature, littérature, essais, journalisme... est en péril ?
Comment ne pas prendre conscience qu’au beau milieu « d’une guerre idéologique », c’est la notion même d’auteur, de sa définition comme de ses droits, qui est ainsi remise en question ?
LaScam (Société civile des auteurs multimédia) et le Prix Albert Londres
La Scam est une société d’auteurs qui représente ses membres auprès des pouvoirs publics, des diffuseurs, des distributeurs, des plateformes web, des producteurs et des éditeurs. Elle négocie, collecte et répartit les droits d’auteur de ses membres, défend leurs intérêts et mène une action culturelle et sociale.
Le Prix Albert Londres salue chaque année les meilleurs « grands reporters » francophones ainsi qu'une enquête publiée par un journaliste francophone de moins de 40 ans, via le Prix Albert Londres du livre.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset
Par Auteur invité
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14/04/2026, 14:50
Durant une trentaine d’années passées dans le monde du livre, Laurence H. aura exercé différents métiers en diffusion, distribution et peut-être d’autres encore. Depuis quelque temps, elle a rejoint le monde professionnel du spectacle vivant. Mais elle renoue parfois, et volontiers, avec l’édition. « Et vous êtes un de ces liens », écrit-elle à ActuaLitté. Elle nous adresse un texte, « une saute d’humeur en quelque sorte ».
14/04/2026, 14:31
Le numérique a transformé l’accès aux œuvres, mais a figé leur circulation économique. Livres numériques et jeux vidéo restent enfermés dans des droits d’usage, sans véritable marché secondaire. En s’appuyant sur un système de revente encadrée et de rémunération continue des créateurs, Thotario propose un modèle inédit, à la croisée du droit, de la technologie et des usages culturels. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
14/04/2026, 12:23
Ce samedi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné à Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock). Le texte a été choisi parmi une sélection de trois ouvrages par le public et par un jury, lequel a échangé et confronté ses avis pendant près de deux heures avant de se prononcer. Nous avons pu assister, en toute discrétion, à ces délibérations.
13/04/2026, 16:57
Lancé comme une solution hybride entre application et objet dédié, Prose s’inscrit dans un segment en pleine expansion : celui des dispositifs visant à simplifier l’accès au livre audio, en particulier pour des publics éloignés du numérique. Son positionnement repose sur un solution simple : rendre l’écoute aussi immédiate que possible, sans frictions techniques.
12/04/2026, 14:25
Au Livre à Metz, l’édition 2026 a choisi pour fil conducteur une question simple en apparence : « Habiter le monde ». Derrière ces mots, un thème vaste, ouvert, qui traverse les livres, les imaginaires et les façons de vivre. En ce samedi de salon, entre rencontres d’auteurs et déambulations, nous avons pris le parti de poser la question telle quelle, sans détour, aux visiteurs. Avant de leur révéler qu’elle était au cœur de cette édition - et de voir comment, à travers la lecture, chacun tente d’y répondre à sa manière.
12/04/2026, 09:41
Les ventes de livres reculent en ce début d’année 2026, mais le phénomène dépasse la simple baisse conjoncturelle. Derrière les chiffres du premier trimestre, un basculement s’opère : les lecteurs achètent moins, arbitrent davantage et redéfinissent la hiérarchie des titres. Le marché entre dans une phase plus sélective, où visibilité, recommandation et justesse éditoriale deviennent décisives. Par Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco.
10/04/2026, 09:31
Face à l’érosion du temps de lecture et à la domination des écrans, la Fnac déploie une campagne nationale au slogan provocateur : « Une autre addiction est possible. » L’enseigne entend réhabiliter le plaisir de lire sans culpabiliser, en mobilisant ses librairies, ses événements et ses réseaux. Une offensive culturelle qui interroge : la lecture peut-elle encore reconquérir l’attention collective ?
09/04/2026, 15:59
Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».
09/04/2026, 14:34
À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.
08/04/2026, 15:59
Top ArticlesJean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
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