Six livres encore en lice pour le Prix Jean d'Ormesson

La deuxième sélection du Prix Jean d'Ormesson 2026

Architectures de la joie, Anaïs Barbeau Lavalette et Steve Gagnon, Marchand de Feuilles



La petite fille au ruban bleu, Natalie David-Weill, Flammarion



La rosa perdida, Christopher Laquieze, JC Lattès



L'assassin du genre humain, Tobie Nathan, Stock



Giovanni Falcone, Roberto Saviano, Gallimard (trad. de l'italien par Laura Brignon)



Septembre noir, Sandro Veronesi, Grasset (trad. de l'italien par Dominique Vittoz)

Le jury est présidé par Françoise d’Ormesson. Il est composé de Dominique Bona de l’Académie française, Marie-Sarah Carcassonne, Gilles Cohen-Solal, Teresa Cremisi, Dany Laferrière de l’Académie française, Héloïse d’Ormesson, Erik Orsenna de l’Académie française, Malcy Ozannat et François Sureau de l’Académie française.

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Romancier, essayiste et ancien journaliste, Olivier Guez a reçu le prix Jean d’Ormesson 2025 pour son roman Mesopotamia, paru chez Grasset.

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DOSSIER - Le Prix Jean d'Ormesson

Par Dépêche

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