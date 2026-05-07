Six livres encore en lice pour le Prix Jean d'Ormesson

Quelques semaines après une première sélection, la liste des ouvrages en lice se réduit, pour le Prix Jean d'Ormesson. La récompense sera décernée le 20 mai prochain, à 19h, au Centre national du livre, dans le 7e arrondissement de Paris.
Le 07/05/2026 à 12:19 par Dépêche
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Publié le :
07/05/2026 à 12:19
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Architectures de la joie, Anaïs Barbeau Lavalette et Steve Gagnon, Marchand de Feuilles
La petite fille au ruban bleu, Natalie David-Weill, Flammarion
La rosa perdida, Christopher Laquieze, JC Lattès
L'assassin du genre humain, Tobie Nathan, Stock
Giovanni Falcone, Roberto Saviano, Gallimard (trad. de l'italien par Laura Brignon)
Septembre noir, Sandro Veronesi, Grasset (trad. de l'italien par Dominique Vittoz)
Le jury est présidé par Françoise d’Ormesson. Il est composé de Dominique Bona de l’Académie française, Marie-Sarah Carcassonne, Gilles Cohen-Solal, Teresa Cremisi, Dany Laferrière de l’Académie française, Héloïse d’Ormesson, Erik Orsenna de l’Académie française, Malcy Ozannat et François Sureau de l’Académie française.
À LIRE - Tristan Saule, premier Prix Arsène du polar francophone
Romancier, essayiste et ancien journaliste, Olivier Guez a reçu le prix Jean d’Ormesson 2025 pour son roman Mesopotamia, paru chez Grasset.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Le Prix Jean d'Ormesson
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 15/11/2025
Marchand de feuilles Editions
34,50 €
Paru le 04/03/2026
448 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 14/01/2026
270 pages
Jean-Claude Lattès
20,00 €
Paru le 07/01/2026
420 pages
Stock
22,90 €
Paru le 06/02/2025
608 pages
Editions Gallimard
25,00 €
Paru le 07/01/2026
320 pages
Grasset & Fasquelle
22,90 €
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