Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?

Pénélope Bagieu, Philippe Claudel, Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy, Mohamed Mbougar Sarr, Colombe Schneck, Leïla Slimani, Vanessa Springora, Lewis Trondheim, Laurent Binet… et la liste de ces grands noms continue inlassablement, sous une tribune signée ce jour dans Le Monde demandant une « nouvelle loi Jean Zay » pour les auteurs.

Les auteurs "demeurent juridiquement dépendants"

Tout démarre avec le licenciement de l’éditeur Olivier Nora. Dans la foulée, des écrivains annoncent leur départ de Grasset. Le symbole est puissant : face à un désaccord éditorial ou politique, les auteurs seraient en capacité de reprendre la main.

Mais ce récit de rupture se heurte vite au réel. Quitter une maison d’édition ne signifie pas récupérer son catalogue, comme l’a formulé Virginie Despentes sur le plateau de La Grande Librairie. Les contrats continuent de produire leurs effets, car les droits restent cédés, les ouvrages demeurent exploités. Dans bien des cas, le lien juridique survit pendant des décennies, jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur.

C’est cette dépendance que la crise Grasset rend visible. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse l’ont résumé en pleine affaire : les auteurs « demeurent juridiquement dépendants » de leurs maisons d’édition et ne disposent pas de moyens effectifs pour défendre leur liberté d’expression en cas de désaccord profond.

Durant toute cette séquence médiatique, la comparaison avec les journalistes revient très régulièrement. Les journalistes peuvent en effet activer une clause de conscience en cas de changement notable de ligne éditoriale. Mais cette protection repose sur un cadre professionnel structuré : contrat de travail, convention collective, branche, droits opposables.

Rien de tel pour les artistes-auteurs. L’intersyndicale l’a rappelé en avril 2026 : les « branches professionnelles » invoquées par l’administration du ministère de la Culture n’ont, en l’absence de conventions collectives, « aucune existence légale » pour l’ensemble des créateurs et créatrices de France.

En parallèle — fait historique — le mouvement Grasset s’élargit. 617 artistes-auteurs (écrivains, dessinateurs, plasticiens, scénaristes, etc.) signent ainsi une tribune dans Le Monde, demandant une « nouvelle loi Jean Zay » et élargissant le champ des revendications à un véritable statut professionnel, condition jugée essentielle à une protection renforcée de leurs conditions de création et d’exploitation des œuvres.

En août 1936, le ministre du Front populaire dépose un projet de loi sur le droit d’auteur et le contrat d’édition. Son exposé des motifs résonne aujourd’hui avec une actualité troublante : alors que le Front populaire venait d’améliorer la condition des travailleurs, une catégorie restait exclue de ces conquêtes, celle des « travailleurs intellectuels », auteurs, compositeurs, artistes et créateurs d’œuvres originales.

Le projet entendait combler une double lacune : moderniser le droit d’auteur et encadrer le contrat d’édition. L’un de ses points centraux consistait à limiter la cession des droits. L’auteur ne devait plus abandonner durablement son œuvre, mais en concéder l’exploitation pour une durée limitée.

Ce projet n’a pas seulement échoué par accident parlementaire. Il a été violemment combattu par les éditeurs. En 1937, trois juristes — Jean Escarra, Jean Rault et François Hepp — publient, à la demande de l’éditeur Bernard Grasset, un ouvrage contre la réforme Zay. Leur thèse est claire : l’éditeur doit pouvoir disposer d’une véritable propriété sur les droits de l’auteur, sans quoi l’édition serait menacée.

Limiter la cession des droits ?

Autrement dit, le débat d’aujourd’hui était déjà là : d’un côté, l’auteur comme travailleur intellectuel devant conserver des droits activables ; de l’autre, l’éditeur comme investisseur revendiquant la maîtrise durable de l’exploitation.

Près de 90 ans plus tard, c’est cette victoire historique du modèle éditorial sur les conditions de travail des auteurs qui revient au premier plan. Les artistes-auteurs ont certes été rattachés, depuis la loi de 1975, à un régime de sécurité sociale qui les assimile formellement à des travailleurs. Mais cette reconnaissance est restée largement inachevée.

En l’absence de véritable statut professionnel, sans branche ni conventions collectives, ce régime a été progressivement vidé de sa portée. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture et non du Travail, il s’est développé en marge du droit commun, dans une logique de gestion administrative plus que de protection sociale.

L’affaire de l’Agessa, avec plus de 190.000 auteurs privés de droits retraite alors que le contraire leur était indiqué, en constitue l’expression la plus spectaculaire. Elle révèle un décalage profond entre l’affichage d’un régime social et l’absence de droits réellement activables.

Derrière ce dysfonctionnement, les syndicats d’auteurs dénoncent un refus persistant de l’État : celui de reconnaître pleinement les artistes-auteurs comme des travailleurs dotés de droits collectifs, préférant maintenir un vide juridique qui laisse intact le déséquilibre avec les acteurs de la diffusion.

C’est ce que souligne, en creux, la tribune des 617 publiée dans Le Monde : les artistes-auteurs cotisent, mais ont un taux de non-recours sociaux vu nulle part ailleurs et n’ont pas accès à l’assurance-chômage. Ils signent des contrats, mais ne disposent pas d’un dialogue social conforme à la Constitution. Ils peuvent invoquer leur liberté de création, mais peinent à la faire valoir concrètement et juridiquement.

Cette absence de cadre ne produit pas seulement de la précarité. Elle ouvre aussi un angle mort en matière de protection contre les abus.

Dans les secteurs structurés par le salariat, le droit du travail encadre les relations professionnelles : harcèlement moral, harcèlement sexuel, abus de pouvoir peuvent être juridiquement qualifiés, signalés, instruits. Des obligations pèsent sur les employeurs et des recours existent — même imparfaits.

Rien de tel pour les artistes-auteurs.

La relation avec un éditeur, un producteur, un diffuseur ou un commanditaire s’inscrit dans un cadre contractuel privé, souvent individuel, sans instance collective clairement identifiée. En cas de conflit, de pression, de comportement déplacé ou de situation de harcèlement, les recours sont flous, longs, coûteux et reposent largement sur la capacité individuelle à engager une procédure.

Cette configuration produit des effets bien documentés dans d’autres univers précaires : isolement des victimes, autocensure, dépendance économique renforcée. Elle rend plus difficile la dénonciation de comportements abusifs, en particulier lorsque la poursuite d’une carrière dépend de relations interpersonnelles étroites.

Dans ce contexte, la question du statut dépasse largement celle des revenus ou des contrats. Elle touche à la capacité même des artistes-auteurs à exercer leur activité dans des conditions professionnelles sécurisées.

Cette situation produit une sociologie particulière : des professionnels juridiquement individualisés, économiquement fragiles, très dispersés. Leur dépendance n’est pas seulement contractuelle ; elle est aussi matérielle. Rompre avec une maison d’édition, contester une exploitation ou engager une procédure suppose du temps, de l’argent, un rapport de force. Autant de ressources inégalement distribuées.

Le scandale de l’Agessa a montré jusqu’où pouvait aller cette faiblesse structurelle. Selon Le Monde, moins de 1 % des quelque 190.000 artistes-auteurs lésés avaient pu régulariser leurs droits à la retraite fin 2024.

C’est pourquoi la tribune des 617 artistes-auteurs ne réclame pas seulement une clause de conscience. Elle pose une question plus vaste : comment construire, enfin, des droits sociaux et professionnels réellement activables ?

La « nouvelle loi Jean Zay » qu’ils appellent de leurs vœux, avec le soutien des ayants droit de Jean Zay, n’est pas qu’un hommage mémoriel. C’est une manière de nommer le trou noir laissé par 1936 : l’absence d’un statut permettant aux auteurs de ne pas dépendre uniquement de la bonne volonté des éditeurs, producteurs ou diffuseurs.

Grasset n’est plus seulement une affaire Grasset. C’est le retour d’un conflit ancien, jamais tranché en faveur des créateurs.

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Et la question posée au politique devient simple : que vaut une liberté de création lorsque ceux qui créent ne disposent pas des moyens juridiques, sociaux et collectifs pour la faire respecter ?

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Nicolas Gary

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