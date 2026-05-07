Le Mali replonge dans la violence et le Sahel inquiète

Des livres à l'actualité... , est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

L’écoute de cet ouvrage, d’une durée de sept heures, arrive au moment où le Sahel se réinscrit brutalement dans l’actualité. Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a alerté, le 5 mai, sur la dégradation de la situation au Mali après des attaques coordonnées les 25 et 26 avril, avec des civils tués et de nouveaux déplacements forcés.

Le même pays, rapporte l’Associated Press, a enterré le 30 avril Sadio Camara, figure centrale de l’alliance militaire avec Moscou, mort lors d’une offensive revendiquée par des groupes jihadistes et séparatistes. Le Monde décrit, le 7 mai, la peur qui gagne les communautés peules et touarègues, accusées par amalgame de complicité avec les insurgés.

Ces faits ne résument pas le livre, ils en éclairent la tension : Sahara rouge suit les frontières et les survivants. À Arlit, l’uranium raconte l’envers colonial de l’énergie. À Mbera, le refuge dit ce que la guerre fait aux peuples nomades. Entre les deux, l’enquête quitte le seul registre géopolitique : elle devient une affaire de corps, de poussière et de voix.

Le format audio renforce cette proximité. La composition originale d’Ousmane Ag Mossa, leader du groupe saharien Tamikrest, inscrit l’écoute dans une mémoire musicale du désert.

Et la lecture par Alissa Descotes-Toyosaki donne à ces reportages une présence rare : celle d’une témoin qui ne surplombe pas son sujet, mais avance avec lui, dans les zones où l’information se paie en risques.

Dans une actualité saturée de communiqués militaires, Sahara rouge invite à déplacer le regard. Non vers une explication totale du Sahel, mais vers ce que les livres savent parfois mieux faire : relier l’événement aux vies qu’il traverse. L’extrait du livre audio ouvre cette porte, au plus près du terrain, là où la littérature de voyage retrouve sa part d’enquête.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par l'autrice.

Crédits photo : naturfreund_pics, Pixabay, CC0

Par Samantha Trapier

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