Les achats de bibliothèques offrent enfin une respiration au marché italien

L’édition italienne aborde 2026 avec un signal positif, mais ce redressement repose d’abord sur la commande publique. Dans les quatre premiers mois de l’année, le marché de la fiction et des essais imprimés vendus en librairie, en ligne et en grande distribution progresse de 2,5 % en exemplaires et de 3,8 % en valeur par rapport à la même période de 2025. Le gain atteint 740.000 volumes et 16,4 millions d’euros d’achats supplémentaires, selon les chiffres de l’Association italienne des éditeurs.

L’inflexion tient aux acquisitions des établissements de lecture publique, soutenues par un fonds de 60 millions d’euros annoncé par le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli.

Le président de l’association, Innocenzo Cipolletta, résume l’équilibre du moment dans un communiqué : « Les achats des bibliothèques, grâce au fonds de 60 millions d’euros du ministre de la Culture Alessandro Giuli, tirent ce début d’année et représentent pour nous une bouffée d’oxygène. Mais l’inflation et l’incertitude sur l’avenir pèsent sur la consommation des ménages : malgré ces quatre mois positifs, nous prévoyons une année complexe. »

Ce rebond tranche avec une séquence de recul. En 2025, le marché imprimé de fiction et d’essais en circuit de détail a terminé sous le seuil des 100 millions d’exemplaires, à 99,5 millions de volumes achetés, en baisse de 3 % sur un an. En valeur, le repli atteint 2,1 %, soit 32,6 millions d’euros en moins, pour un total de 1,4839 milliard d’euros. Le numérique amortit partiellement la baisse : les livres numériques montent à 87 millions d’euros et les livres audio à 34 millions.

Un rebond sous perfusion publique

La photographie de 2024 explique la prudence. Le rapport annuel de l’association évalue l’ensemble de l’édition italienne à 3,234 milliards d’euros, en recul de 1,4 % sur 2023. Ce total inclut l’édition générale, le scolaire, le professionnel, l’universitaire, l’exportation et les ventes aux bibliothèques. Dans ce cadre, le seul marché grand public pèse 1,735 milliard d’euros, dont 1,517 milliard pour l’imprimé vendu dans les circuits de détail.

La fragilité s’est prolongée en 2025. Sur les neuf premiers mois, le segment imprimé de fiction et d’essais perd 2 % en valeur, à 995,3 millions d’euros, et 2,7 % en exemplaires, à 68 millions d’unités. ActuaLitté relevait déjà, en octobre, que le secteur attribuait ce ralentissement à l’affaiblissement des mesures de soutien, notamment la baisse des achats liés aux cartes destinées aux jeunes majeurs et le retard d’exécution des crédits bibliothèques.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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