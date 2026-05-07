Moins de livres vendus au Royaume-Uni : cette fâcheuse tendance qui préoccupe

Les chiffres britanniques donnent au ralentissement du livre une mesure brutale. Durant la semaine close le 25 avril 2026, les ventes d’ouvrages imprimés au Royaume-Uni sont tombées à 2.722.256 exemplaires, leur plus bas niveau depuis six ans dans les données NielsenIQ BookScan, rapporte The Bookseller.

Le précédent point comparable renvoie à la même semaine de 2019, avec 2.708.731 exemplaires. Le recul porte d’abord sur les unités achetées, donc sur la fréquence et l’intensité de l’acte d’achat.

Un creux de vague qui dépasse le calendrier

Ces analyses interviennent sur une période connue pour ses bas niveaux saisonniers. The Bookseller précise que seuls onze totaux hebdomadaires inférieurs ont été relevés depuis 2002, toujours au même moment du calendrier. L’indicateur ne décrit pas un effondrement soudain, mais une contraction dans une zone déjà fragile de l’année.

En valeur, le marché britannique n’efface pas les effets prix : la même semaine pèse 27 millions de livres sterling, contre un plancher de 26,6 millions une semaine plus tard en 2025. Le prix moyen amortit une partie du choc, sans résoudre le problème central du volume.

Cependant, le périmètre mérite d’être rappelé : le service BookScan suit les ventes au détail de livres imprimés, construit à partir des données de caisse et des systèmes d’expédition. À ce titre, il dit donc rien, à lui seul, des ventes numériques ou de l’audio.

La France suit une pente voisine

Le parallèle avec la France renforce la portée de l’alerte. ActuaLitté indiquait que le premier trimestre 2026 s’est achevé sur 722,647 millions € de chiffre d’affaires, contre 773 millions € un an plus tôt, soit un recul de 6,5 % en valeur selon Edistat. Les exemplaires vendus suivent la même direction : 57,532 millions d’ouvrages écoulés, contre 61,759 millions sur la période comparable de 2025, soit une baisse proche de 7 %. Janvier recule de 5 %, février de 6 %, mars de 11 % en valeur : la dégradation progresse mois après mois.

Or, les données internationales publiées à l’ouverture de la Foire du livre de Londres placent cette évolution dans une tendance plus large. Selon NielsenIQ BookData et GfK Entertainment, douze des dix-neuf marchés étudiés progressent en valeur en 2025, mais plusieurs grands marchés européens reculent : l’Italie de 2,1 %, la France de 1,5 % et le Royaume-Uni de 0,5 %. Le même relevé signale une hausse du prix moyen de 2 % au Royaume-Uni, à 9,52 livres, et d’environ 1 % en France, à 12,83 €. La valeur résiste donc mieux que les unités.

Des lecteurs présents, des achats resserrés

Cette divergence entre lecture et achat ressort aussi des usages français. Le baromètre SGDL-Sofia-SNE 2026 recense 47 millions de lecteurs en 2025 et 44 millions de lecteurs d’imprimés. À périmètre constant, le taux de lecteurs de 15 à 80 ans progresse de 74 % en 2023 à 79 % en 2025. Mais cette hausse provient surtout des petits lecteurs, tandis que la part des grands lecteurs diminue fortement sur tous les supports. Le socle culturel demeure large, mais la densité d’achat se réduit.

L’autre déplacement concerne les circuits. Le même baromètre indique que 68 % des acheteurs de livres imprimés neufs achètent aussi des ouvrages d’occasion, et que 40 % d’entre eux en acquièrent plus de cinq par an. La raison économique reste l’un des motifs les plus cités. En France, la part de marché des librairies dans la vente de livres est passée de 23,7 % en 2023 à 26,8 % en 2024, tandis que le marché global de l’édition baissait de 0,2 %, à 4,4 milliards €. La redistribution des canaux ne compense donc pas l’érosion du neuf.

Crédits photo : PublicDomainPictures CC 0

Par Cécile Mazin

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