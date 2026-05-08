Anaïs Nin : trois textes phares réunis dans une nouvelle édition poche

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.
Le 08/05/2026 à 08:04 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
08/05/2026 à 08:04
0
Commentaires
0
Partages
Les éditions des femmes-Antoinette Fouque réunissent trois ouvrages entrés tôt dans leur catalogue. La Maison de l’inceste et La Cloche de verre y figurent dès 1975, suivis d’Un hiver d’artifice en 1978.
Le coffret paraîtra au format poche, avec trois volumes de 160 pages chacun. Les textes sont proposés dans leurs traductions françaises : Claude Louis-Combet pour La Maison de l’inceste, Elisabeth Janvier pour Un hiver d’artifice et La Cloche de verre.
Dans La Maison de l’inceste, Anaïs Nin explore une matière intime, trouble, traversée par le désir, la douleur et la mémoire. Le récit, fragmenté, avance comme dans un songe. La maison y devient le symbole d’un passé familial oppressant, marqué par des tabous lourds à porter.
Le personnage principal, figure féminine proche de l’autrice, cherche une issue à sa souffrance intérieure. La langue mêle poésie, réflexion et journal intime, dans une approche où l’inceste se lit aussi dans une dimension symbolique et psychanalytique.
Un hiver d’artifice rassemble trois nouvelles : Stella, Un hiver d’artifice et La Voix. Anaïs Nin y observe les identités masquées, les silences, la quête d’un père. Actrice enfermée dans son rôle, père Don Juan, analyste : les personnages semblent pris dans un monde froid, presque immobile. Mais sous cette surface figée, quelque chose travaille encore — le corps, les souvenirs, la parole.
Avec La Cloche de verre, l’autrice réunit treize nouvelles où se croisent souvenirs, fantasmes, rencontres et visions poétiques. Le réalisme classique s’efface au profit d’une écriture plus intérieure, attentive aux sensations, aux symboles et aux frontières mouvantes entre réalité et imagination.
Anaïs Nin est née à Neuilly-sur-Seine en 1903 et a grandi à New York. Sa mère, d’origine danoise, s’y installe après avoir été abandonnée par son mari, le compositeur cubain Joaquín Nin. À quatorze ans, Anaïs Nin travaille comme mannequin, puis épouse Hugh Parker Guiler en 1923. Le couple s’installe à Paris, ville où l’autrice reviendra vivre régulièrement.
Elle s’oriente ensuite vers l’écriture et s’intéresse à la psychanalyse. Ses journaux, dans leur version non censurée, ne seront publiés qu’après sa mort et celle de son second mari. En 1974, elle est élue membre du National Institute of Arts and Letters.
À LIRE - Qui succédera à Mario Vargas Llosa à l'Académie française ?
Anaïs Nin a fait de sa vie l’unique sujet d’un labyrinthique et monumental journal intime. De ses 11 ans à ses 77 ans, 35.000 pages, un exploit sans équivalent dans l’histoire de la littérature. Ce journal bouleversera des générations.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.
05/05/2026, 10:47
La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.
29/04/2026, 15:33
L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.
28/04/2026, 16:13
Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.
28/04/2026, 15:57
Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.
28/04/2026, 15:53
Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.
27/04/2026, 11:36
David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.
24/04/2026, 11:29
L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.
24/04/2026, 11:14
L’écrivain de science-fiction Dominique Douay est mort le 19 avril 2026, à l’âge de 82 ans. Né le 16 mars 1944 à Romans-sur-Isère, il laisse derrière lui une œuvre singulière, marquée par les engagements politiques et les expérimentations formelles qui ont traversé la science-fiction française des années 1970 à aujourd’hui.
23/04/2026, 17:20
La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.
21/04/2026, 14:54
Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.
21/04/2026, 12:44
Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.
20/04/2026, 17:33
Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.
20/04/2026, 11:58
La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.
20/04/2026, 06:30
Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.
17/04/2026, 13:35
La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.
17/04/2026, 10:45
Dans Paysages pauvres, Fanny Chiarello explore les marges urbaines et rurales au rythme de la course, transformant l’errance en geste d’écriture. Entre relevé sensible et dérive poétique, elle cartographie un territoire où le regard se déplace autant que le corps. Un texte hybride, à la fois récit, essai et déclaration d’amour aux espaces délaissés.
16/04/2026, 17:33
La « méthode Bolloré » s'est à nouveau appliquée au pan éditorial de ses activités, après le licenciement d'Olivier Nora, PDG de la maison d'édition Grasset, le mardi 14 avril. En écartant cet éditeur historique, véritable pilier de la structure, le milliardaire s'est toutefois mis un peu plus à dos certaines figures du catalogue. 115 auteurs et autrices, dont Virginie Despentes, Sorj Chalandon ou Anne Berest, ont ainsi annoncé qu'ils ne signeraient pas leur « prochain livre chez Grasset ».
16/04/2026, 10:24
L’absence du SNE, du CNL et de représentants de l’État à la présentation des résultats 2025 des États généraux de la bande dessinée a provoqué une riposte immédiate des organisations d’auteurs. Leur communiqué s’appuie sur une enquête documentée : revenus faibles, pauvreté élevée, inégalités persistantes et inquiétude massive quant à l’avenir composent un diagnostic que les signataires jugent désormais impossible à ignorer.
15/04/2026, 16:35
Chercheuse à l’université Rennes 2, Séverine Erhel est morte à 46 ans. Spécialiste reconnue de la psychologie du numérique, elle avait consacré ses travaux aux usages des écrans, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et à leurs effets cognitifs. Avec Anne Cordier, elle avait aussi dirigé Les enfants et les écrans, un ouvrage qui entendait sortir le débat public des peurs réflexes et des idées reçues.
14/04/2026, 09:48
Lors de la Journée du Livre politique, le samedi 11 avril 2026 à Paris, Boualem Sansal a évoqué son intention d’engager une action judiciaire contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une démarche envisagée dès sa détention et qu’il entend mener « jusqu’au bout », y compris devant des juridictions internationales.
14/04/2026, 09:16
Florence Jou revient sur la genèse de Vermeille, roman ancré dans un territoire frappé par la sécheresse et traversé par les bouleversements climatiques. Entre enquête de terrain, rencontres avec des vignerons et écriture, elle élabore une fiction nourrie du réel. Refusant le catastrophisme, elle explore une forme de résistance sensible et poétique. Une manière d’habiter le monde autrement, malgré l’urgence écologique. En librairie le 16 avril prochain.
08/04/2026, 16:20
À partir d’une enquête sur son grand-père, dont l’histoire s’avère bien différente de celle qu’on lui avait racontée, dans L'autre côté de la nuit, Stéphane Chaumet remonte vers une série de trajectoires liées à la Seconde Guerre mondiale et à ses prolongements. Entre collaboration, disparition et fuite de criminels nazis vers l’Amérique latine, ce travail d’écriture s’appuie à la fois sur des recherches historiques et des éléments personnels.
07/04/2026, 12:28
Pieterke Mol revient sur la genèse de Comme ta mère, un roman né dans l’hésitation, le doute et la résistance du texte lui-même. Entre exploration intime et construction littéraire, l’autrice raconte comment l’histoire s’est déplacée - du père à la fille - pour trouver sa véritable voix. Elle y dévoile un processus d’écriture charnel, traversé par les questions de filiation, de forme et de langage, jusqu’à faire émerger un texte affranchi de son origine.
03/04/2026, 13:33
Le dessinateur et artiste britannique Glen Baxter est mort le 29 mars 2026, à l’âge de 82 ans, des suites d’une carcinomatose. Figure singulière du dessin contemporain, il laisse derrière lui une œuvre immédiatement reconnaissable, faite de traits simples et de légendes déroutantes, où l’humour le plus décalé se mêle à une culture littéraire et artistique exigeante.
01/04/2026, 12:22
Le dessinateur et scénariste Jean-Paul Krassinsky est décédé mardi 31 mars 2026, à l’âge de 53 ans, ont annoncé les éditions Dupuis dans un communiqué. Né le 25 novembre 1972, il travaillait encore sur plusieurs projets, dont une adaptation du texte Rose Royal de Nicolas Mathieu (Actes Sud).
01/04/2026, 11:51
À travers La chambre de bonne, Mathieu Pieyre revient sur un lieu modeste devenu matrice d’une jeunesse parisienne, entre solitude et rencontres. Dans ce récit d’apprentissage, la petite chambre se transforme en espace de liberté, mais aussi en point de passage pour une galerie de figures, anonymes ou célèbres. Un roman habité par la mémoire, où les livres et les disparus continuent de faire vivre le présent.
30/03/2026, 18:14
Invité à intervenir à la prestigieuse université de Yale sur ses travaux autour de la « néofascisation », le chercheur en sciences sociales Mathieu Rigouste s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain par le Department of Homeland Security, sans justification officielle. Une décision qui empêche sa venue et plusieurs interventions prévues, et qui constitue, selon lui, une illustration concrète des mécanismes qu’il analyse depuis plusieurs années.
30/03/2026, 17:29
Il y a des morts qui ferment une carrière, et d’autres qui rouvrent une faille. Avec Yoshiharu Tsuge, disparu à 88 ans, c’est tout un pan du manga moderne qui revient nous regarder depuis ses marges : un art sans fanfare, sans héroïsme, mais chargé d’angoisse, de silence et de rêves fêlés. Le Japon perd un maître discret ; la bande dessinée mondiale, l’un de ses plus profonds saboteurs de formes, de narration et de confort de lecture.
28/03/2026, 05:00
L’écrivain, poète et philosophe Jean-Pierre Faye est mort le 26 mars 2026 à Toulouse, à l’âge de 100 ans, révèle Le Monde. Figure singulière de la vie intellectuelle française, à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire des idées, il aura consacré son œuvre à une interrogation centrale : que fait le langage au monde, et que fait le monde au langage ?
26/03/2026, 16:52
Alexander Kluge est mort le 25 mars 2026 à Munich, à l’âge de 94 ans. Avec lui disparaît une figure majeure de la vie intellectuelle allemande d’après-guerre, dont l’œuvre, à la fois littéraire, cinématographique et théorique, a profondément marqué les façons de raconter et de penser les récits aux XXe et XXIe siècles.
26/03/2026, 15:51
Avec Une fenêtre par où s’échapper, publié chez Québec Amérique, Madeleine Allard transforme une intuition née dans l’écriture en un premier roman habité. Entre surgissement du personnage et exploration des tensions intimes, le texte interroge ce qui pousse une histoire à exister. Un récit où création et vertige se confondent.
25/03/2026, 18:11
Autres articles de la rubrique Métiers
Après l’audience du 6 mai devant le tribunal administratif de Montreuil, la Région Île-de-France et les Éditeurs d’Éducation revendiquent chacun un point clé des conclusions du rapporteur public. La collectivité défend sa compétence à produire des manuels libres numériques ; les éditeurs y voient une atteinte à la concurrence et réclament la fin du dispositif. Le jugement pèsera aussi sur la rentrée 2026 et sur tout le marché scolaire français.
07/05/2026, 16:19
Amazon sera bientôt fixé quant au dénouement de son recours pour « excès de pouvoir » du ministère de la Culture dans la mise en œuvre de la « loi Darcos », qui instaurait un tarif minimum des frais de port pour le livre. Le 15 avril dernier, la rapporteuse publique a demandé le rejet du recours, et le Conseil d'État rendra sa décision dans quelques jours.
07/05/2026, 16:03
Au Royaume-Uni, les ventes hebdomadaires de livres imprimés ont touché fin avril leur plus bas niveau depuis six ans. La France connaît une érosion comparable : le premier trimestre 2026 recule en valeur comme en volume. Derrière des prix moyens encore résistants, les deux marchés voient le même problème surgir : moins d’exemplaires vendus, des achats plus sélectifs et une pression accrue sur les stocks, la mise en place et la trésorerie.
07/05/2026, 12:10
Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.
07/05/2026, 12:06
Après une année 2025 en recul, le livre italien démarre 2026 en hausse grâce aux achats des bibliothèques, appuyés par un fonds public de 60 millions d’euros. L’amélioration du marché de la fiction et des essais imprimés reste fragile : l’Association italienne des éditeurs souligne le poids de l’inflation et de l’incertitude sur les dépenses des ménages, véritable arbitre de l’année, avant le Salon du livre de Turin, où ces données passent au crible.
07/05/2026, 10:08
J'avais rendez-vous à 8h45 au jardin Nelson Mandela. Paris, 75001. Des SMS reçus la veille, tardivement, pour une rencontre aux accents de services secrets. Au matin, une dizaine de personnes est présente, des sacs remplis d’affiches et des drapeaux de la CGT, dissimulés. Mais où allons-nous ? « Rue de Valois, parce que c’est un peu chez nous, là, finalement. » D'accord, mais pourquoi ces affiches ?
06/05/2026, 17:30
La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.
06/05/2026, 16:54
Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création de On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.
06/05/2026, 16:07
Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.
06/05/2026, 15:31
Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
06/05/2026, 12:54
La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.
06/05/2026, 11:41
Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.
05/05/2026, 22:03
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.
05/05/2026, 17:17
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
05/05/2026, 10:34
Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.
04/05/2026, 17:21
En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.
04/05/2026, 17:19
Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.
04/05/2026, 10:41
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Le Salon des Saisons, la librairie de Tessy-Bocage, fête ses 4 ans en 2026 et pour continuer de vous accueillir dans son univers chaleureux, des travaux d’aménagement sont prévus. Des travaux qui nécessitent d’importants investissements et pour les financer en toute sérénité, la librairie lance sa première campagne de dons sur Ulule !
02/05/2026, 15:36
La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.
02/05/2026, 08:13
Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.
01/05/2026, 21:35
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
Top ArticlesJean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Commenter cet article