Anaïs Nin : trois textes phares réunis dans une nouvelle édition poche

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque réunissent trois ouvrages entrés tôt dans leur catalogue. La Maison de l’inceste et La Cloche de verre y figurent dès 1975, suivis d’Un hiver d’artifice en 1978.

Anaïs Nin, grande maitresse de la littérature érotique

Le coffret paraîtra au format poche, avec trois volumes de 160 pages chacun. Les textes sont proposés dans leurs traductions françaises : Claude Louis-Combet pour La Maison de l’inceste, Elisabeth Janvier pour Un hiver d’artifice et La Cloche de verre.

Dans La Maison de l’inceste, Anaïs Nin explore une matière intime, trouble, traversée par le désir, la douleur et la mémoire. Le récit, fragmenté, avance comme dans un songe. La maison y devient le symbole d’un passé familial oppressant, marqué par des tabous lourds à porter.

Le personnage principal, figure féminine proche de l’autrice, cherche une issue à sa souffrance intérieure. La langue mêle poésie, réflexion et journal intime, dans une approche où l’inceste se lit aussi dans une dimension symbolique et psychanalytique.

Un hiver d’artifice rassemble trois nouvelles : Stella, Un hiver d’artifice et La Voix. Anaïs Nin y observe les identités masquées, les silences, la quête d’un père. Actrice enfermée dans son rôle, père Don Juan, analyste : les personnages semblent pris dans un monde froid, presque immobile. Mais sous cette surface figée, quelque chose travaille encore — le corps, les souvenirs, la parole.

Avec La Cloche de verre, l’autrice réunit treize nouvelles où se croisent souvenirs, fantasmes, rencontres et visions poétiques. Le réalisme classique s’efface au profit d’une écriture plus intérieure, attentive aux sensations, aux symboles et aux frontières mouvantes entre réalité et imagination.

Anaïs Nin est née à Neuilly-sur-Seine en 1903 et a grandi à New York. Sa mère, d’origine danoise, s’y installe après avoir été abandonnée par son mari, le compositeur cubain Joaquín Nin. À quatorze ans, Anaïs Nin travaille comme mannequin, puis épouse Hugh Parker Guiler en 1923. Le couple s’installe à Paris, ville où l’autrice reviendra vivre régulièrement.

Elle s’oriente ensuite vers l’écriture et s’intéresse à la psychanalyse. Ses journaux, dans leur version non censurée, ne seront publiés qu’après sa mort et celle de son second mari. En 1974, elle est élue membre du National Institute of Arts and Letters.

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Anaïs Nin a fait de sa vie l’unique sujet d’un labyrinthique et monumental journal intime. De ses 11 ans à ses 77 ans, 35.000 pages, un exploit sans équivalent dans l’histoire de la littérature. Ce journal bouleversera des générations.

Par Dépêche

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