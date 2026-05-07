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Catherine Pégard à l'Assemblée nationale : “La culture est un sport de combat

Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture à la fin du mois de février dernier, était auditionnée, ce mercredi 6 mai, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets relatifs au livre, comme le budget du ministère, le soutien à la filière, la régulation de l'intelligence artificielle ou encore la protection sociale des artistes auteurs.

Le 07/05/2026 à 12:06 par Antoine Oury

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Publié le :

07/05/2026 à 12:06

Antoine Oury

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Un premier grand oral attendait Catherine Pégard, ce mercredi 6 mai, à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires culturelles l'entendait en effet quant à sa feuille de route, plusieurs semaines après sa nomination au ministère de la Culture. Malgré une actualité dominée par la publication du rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, le livre a fait partie des sujets abordés par les députés et la locataire de la rue de Valois.

Dans son propos liminaire, Catherine Pégard a commencé par prendre acte de la baisse des moyens de son ministère, conséquence d'un « débat budgétaire dicté par des contraintes renouvelées que nous devons affronter ». Il prend ainsi « sa part de l’effort exigé de tous », mais « l’annonce d’une retenue complémentaire sur les crédits déconcentrés entrainerait des conséquences difficilement soutenables, comme je l’ai indiqué récemment au ministre de Budget », a-t-elle précisé.

L'ancienne présidente du château de Versailles assure bien connaitre les difficultés économiques rencontrés par le secteur culturel : elle admet ainsi que l'établissement patrimonial aurait été en cessation de paiement, au deuxième semestre 2023, « si l’État n’avait pas décidé un plan de relance unique au monde ».

Interrogée sur la baisse des crédits alloués au Centre national du livre, Catherine Pégard a assuré qu'elle voulait le conserver « comme vecteur de notre politique du livre, il a fait un très beau travail et doit continuer à le faire ».

Promettant de « se battre » lors des négociations budgétaires à venir pour 2027, la ministre de la Culture souhaite par ailleurs « accentuer la concertation entre l'État et les élus », « développer une transversalité » entre les territoires et « encourager la circulation des artistes, des productions et des œuvres et, en même temps, l’enracinement dans des lieux, illustrés par les résidences d’artistes ».

L'éducation artistique et culturelle au centre

Face à des statistiques parfois moribondes en matière de pratiques de lecture, la ministre de la Culture entend faire de l'éducation artistique et culturelle « un élément très important de la politique que j’entends mener ». « À l’heure de l’omniprésence des écrans, je suis persuadée que l’EAC n’est pas seulement une condition du dynamisme de notre modèle, mais qu’il en va aussi de ce que seront la France et les Français demain », a-t-elle poursuivi en qualifiant la culture de « sport de combat ».

Convaincue de l'importance du pass Culture, elle estime qu'il est désormais nécessaire de « stabiliser les moyens qui lui sont dédiés et les pérenniser » et envisage par ailleurs une concertation avec le ministère de l'Éducation nationale, les recteurs et les Directions régionales des affaires culturelles « pour raffermir et prioriser nos dispositifs ».

À LIRE - Au Sénat, l'écosystème du livre déroule ses angoisses et ses contrariétés

Les bibliothèques publiques seront vraisemblablement associées à ce chantier, à l'occasion de partenariats « afin d'emmener les jeunes dans les bibliothèques après l’école et développer le goût pour la lecture », a précisé la ministre. « J’ai demandé au CNL de faire une sorte de hiérarchie des opérations qui ont été faites pour mesurer celles qui sont les plus efficaces et tenter de les développer au maximum sur l’ensemble des territoires », a-t-elle conclu sur le sujet.

Clause de cession ou de conscience ?

Autre sujet d'actualité, le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG des éditions Grasset, par l'actionnaire Vincent Bolloré, s'est aussi invité dans l'audition de la locataire de la rue de Valois. Sollicitée par Dorine Bregman (Paris, Socialistes et apparentés), Catherine Pégard a assuré que la question était à l'étude par les services du ministère, comme elle l'avait déjà indiqué il y a quelques jours, au Sénat

Elle est toutefois allée un peu plus loin, devant les députés : « Je pense qu’il faut regarder ces questions juridiques en prenant un petit peu de temps. Certains députés seraient prêts à proposer une loi nouvelle pour intégrer cette question ou de la clause de conscience ou de la clause de cession ou des deux dans un débat qui pourrait occuper la représentation nationale, j’y suis de toute façon favorable, il faut tenir compte des difficultés que rencontrent certains auteurs aujourd’hui. »

Quelques heures après la manifestation d'artistes auteurs organisée par le syndicat SNAP CGT au ministère de la Culture, la gouvernance de la sécurité sociale des artistes auteurs a aussi été évoquée, cette fois par la députée Soumya Bourouaha (Seine–Saint-Denis, Gauche Démocrate et Républicaine).

Cette dernière est revenue sur le détournement du vote de l'Assemblée nationale, pointé par plusieurs organisations d'artistes auteurs : « Nous ne voulions pas que les organismes de gestion collective [OGC] intègrent les instances de l’association régissant les droits sociaux des artistes, avec ou sans voix délibérative », a-t-elle rappelé en constatant que les premiers éléments du décret d'application, au contraire, réserveraient une place conséquente à ces mêmes OGC.

Sur l'organisation des élections professionnelles pour désigner les représentants au sein de cette même gouvernance, la députée a pointé qu'« aucune ligne budgétaire [n'a été] allouée ni plateforme numérique en cours d’élaboration », et dénoncé « une volonté de piétiner le législateur ». 

En réponse, Catherine Pégard persiste et signe : « Nous avons respecté la volonté du parlement, le décret sera soumis au Conseil d’État, qui se chargera d'en vérifier la conformité avec la loi. » D'après elle, « la place des OGC est consultative uniquement, pas délibérative ». Quant aux élections professionnelles, le projet sera soumis « à la concertation des organisations d’artistes auteurs et pris d’ici la fin de l’année, comme prévu par la loi ».

IA : « être vigilant », sans entrer dans un « faux combat »

Les premiers signaux envoyés par Catherine Pégard sur l'intelligence artificielle ont pu tendre les industries culturelles : lors du débat sur la proposition de loi sur la présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA, destinée à freiner l'exploitation dérégulée des œuvres pour l'entrainement des grands modèles de langage, elle s'était montrée très prudente, sans exprimer d'avis favorable ou défavorable. La nomination d'un ancien employé de Google en tant que conseiller intelligence artificielle et numérique avait aussi interrogé.

L'intelligence artificielle, a concédé la ministre, représente un « bouleversement brutal de notre société ». « On a raison de craindre les révolutions », a poursuivi l'ancienne présidente du château de Versailles — une déformation professionnelle ? –, rappelant néanmoins que « la photographie a fait craindre la mort de la peinture, le cinéma annonçait celle de la photo, et puis la télévision a fait craindre la disparition du cinéma ».

« Je crois en la capacité immense de nos artistes et créateurs de se saisir de l’IA de façon éthique, créative et surprenante », a-t-elle affirmé en reconnaissant les questions concrètes posées par l'IA : « Il faut être vigilant, tout en évitant d’entrer dans un faux combat, celui de l’innovation contre la création. » Pour préserver le droit d'auteur, elle préfère donc « des mécanismes de négociation collective, plutôt que [...] des contentieux interminables », qu'elle assure vouloir laisser aux entreprises américaines. « Je pense que si déjà nous avions un front uni entre nos entreprises européennes en matière d’IA, le monde de la création, et nos auteurs, je crois que nous ferions un grand pas. »

D'autres chantiers ouverts

L'intervention de Catherine Pégard a aussi évoqué la situation délicate des librairies indépendantes en ce début 2026, après une année 2025 déjà complexe. « Nous sommes en relation avec les syndicats des éditeurs, c’est avec eux que nous essayerons de prendre les meilleures mesures pour essayer de stopper cette hémorragie qui peut concerner les librairies et, à terme, nous concernera tous », assure-t-elle.

Rappelons que le Syndicat de la librairie française (SLF) réclame une plus grande solidarité au sein de la chaine du livre, et surtout de la part des éditeurs et distributeurs, accusés de favoriser les plateformes et grandes surfaces culturelles au détriment des librairies indépendantes. Le SLF rappelle à ce titre que la loi sur le prix unique du livre prévoit justement le contraire, soit de meilleures conditions commerciales pour les librairies.

À LIRE - Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie

Sollicité quant à une taxation des ventes de livres d'occasion, la ministre de la Culture indique qu'il est « difficile de mettre en place un système nouveau sur le livre d’occasion », en référence aux réserves exprimées par le Conseil d'État sur le sujet. « Nous sommes en train de sensibiliser le Parlement européen par une question écrite qui va être posée très prochainement, nous y avons travaillé avec le Syndicat de l’édition récemment », a révélé la ministre.

L'audition complète de Catherine Pégard, du mercredi 6 mai 2026, peut être revisionnée à cette adresse.

Photographie : Catherine Pégard, le 6 mai 2026, devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale (capture d'écran)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.

06/05/2026, 11:41

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Mark Zuckerberg tenu personnellement responsable des pillages de livres par l'IA

Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.

05/05/2026, 22:03

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Un romancier chinois érige le paysan en modèle politique pour la ruralité

Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.

05/05/2026, 22:03

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IA : aux États-Unis, auteurs et éditeurs portent plainte contre Meta et Mark Zuckerberg

De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.

05/05/2026, 17:17

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Au Canada, des livres de bibliothèque bientôt hors de portée des mineurs ?

Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.

05/05/2026, 16:10

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Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie

Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.

05/05/2026, 15:47

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La Découverte ouvre Catabase, un nouveau label dirigé par Sandra Lucbert

Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.

05/05/2026, 12:19

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Qui succédera à Mario Vargas Llosa à l'Académie française ?

Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.

05/05/2026, 12:11

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Algérie : fermée par la police, une librairie rouvre après un bras de fer

À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.

05/05/2026, 11:45

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Villa Swagatam : de l'Asie du sud à la France, une nouvelle saison de résidences

L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.

05/05/2026, 10:47

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Possession de contenus pédopornographiques : l'auteur Craig Silvey plaide coupable

L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.

05/05/2026, 10:34

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Face à l'autrice E. Jean Carroll, un nouvel appel de Trump rejeté par la justice

Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.

04/05/2026, 17:21

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Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire

En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.

04/05/2026, 17:19

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Hachette UK acquiert Kogan Page, spécialiste britannique des livres professionnels

Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.

04/05/2026, 17:04

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Les Veilleurs de la Nuit : 5 contes pour aider les enfants à apprivoiser leurs peurs du coucher

Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes. 

04/05/2026, 16:43

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Jean-Yves Mollier : “Le projet de Vincent Bolloré est une nouveauté absolue”

Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.

04/05/2026, 16:18

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Seuil : Séverine Roscot et Alain Deroudilhe à la direction de la communication

Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.

 

04/05/2026, 11:17

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Kenya : une réforme du livre inquiète toute la filière éditoriale

Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.

04/05/2026, 10:52

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Delcourt recrute Sébastien Gnaedig comme directeur éditorial

Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.

04/05/2026, 10:41

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Mort de Madeleine Gagnon, figure féministe des lettres québécoises

La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.

04/05/2026, 10:26

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Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.

03/05/2026, 10:17

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Soutenir la librairie Le Salon des Saisons à Tessy-Bocage

Le Salon des Saisons, la librairie de Tessy-Bocage, fête ses 4 ans en 2026 et pour continuer de vous accueillir dans son univers chaleureux, des travaux d’aménagement sont prévus. Des travaux qui nécessitent d’importants investissements et pour les financer en toute sérénité, la librairie lance sa première campagne de dons sur Ulule !

02/05/2026, 15:36

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L’édition marocaine progresse, mais ses fractures restent visibles

La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.

02/05/2026, 08:13

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Pour financer la promotion de la lecture, taxer les réseaux sociaux

Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.

01/05/2026, 21:35

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Rabat mise sur le livre pour affirmer son rôle culturel

Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.

01/05/2026, 11:24

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Une agente littéraire et autrice prometteuse meurt à 30 ans

L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.

30/04/2026, 18:06

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Son premier roman centré sur une femme : Haruki Murakami joue à Flaubert

Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.

30/04/2026, 16:44

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La Simarre, éditeur et imprimeur, en liquidation judiciaire

Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.

30/04/2026, 16:04

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Le Petit Larousse illustré 2027 : les mots nouveaux d’un monde en crise

Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.

30/04/2026, 13:25

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Librairies “extrémistes” : le ministre de la Culture allemand contredit par la justice

Délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias depuis mai 2025, Wolfram Weimer est en froid avec le secteur du livre, dans son pays, après avoir qualifié plusieurs librairies d'« extrémistes politiques ». Cette étiquette a limité le versement d'une subvention à trois commerces, mais l'un d'entre eux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, qui a donné tort au ministre.

30/04/2026, 13:10

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