Catherine Pégard à l'Assemblée nationale : “La culture est un sport de combat

Un premier grand oral attendait Catherine Pégard, ce mercredi 6 mai, à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires culturelles l'entendait en effet quant à sa feuille de route, plusieurs semaines après sa nomination au ministère de la Culture. Malgré une actualité dominée par la publication du rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, le livre a fait partie des sujets abordés par les députés et la locataire de la rue de Valois.

Dans son propos liminaire, Catherine Pégard a commencé par prendre acte de la baisse des moyens de son ministère, conséquence d'un « débat budgétaire dicté par des contraintes renouvelées que nous devons affronter ». Il prend ainsi « sa part de l’effort exigé de tous », mais « l’annonce d’une retenue complémentaire sur les crédits déconcentrés entrainerait des conséquences difficilement soutenables, comme je l’ai indiqué récemment au ministre de Budget », a-t-elle précisé.

L'ancienne présidente du château de Versailles assure bien connaitre les difficultés économiques rencontrés par le secteur culturel : elle admet ainsi que l'établissement patrimonial aurait été en cessation de paiement, au deuxième semestre 2023, « si l’État n’avait pas décidé un plan de relance unique au monde ».

Interrogée sur la baisse des crédits alloués au Centre national du livre, Catherine Pégard a assuré qu'elle voulait le conserver « comme vecteur de notre politique du livre, il a fait un très beau travail et doit continuer à le faire ».

Promettant de « se battre » lors des négociations budgétaires à venir pour 2027, la ministre de la Culture souhaite par ailleurs « accentuer la concertation entre l'État et les élus », « développer une transversalité » entre les territoires et « encourager la circulation des artistes, des productions et des œuvres et, en même temps, l’enracinement dans des lieux, illustrés par les résidences d’artistes ».

L'éducation artistique et culturelle au centre

Face à des statistiques parfois moribondes en matière de pratiques de lecture, la ministre de la Culture entend faire de l'éducation artistique et culturelle « un élément très important de la politique que j’entends mener ». « À l’heure de l’omniprésence des écrans, je suis persuadée que l’EAC n’est pas seulement une condition du dynamisme de notre modèle, mais qu’il en va aussi de ce que seront la France et les Français demain », a-t-elle poursuivi en qualifiant la culture de « sport de combat ».

Convaincue de l'importance du pass Culture, elle estime qu'il est désormais nécessaire de « stabiliser les moyens qui lui sont dédiés et les pérenniser » et envisage par ailleurs une concertation avec le ministère de l'Éducation nationale, les recteurs et les Directions régionales des affaires culturelles « pour raffermir et prioriser nos dispositifs ».

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Les bibliothèques publiques seront vraisemblablement associées à ce chantier, à l'occasion de partenariats « afin d'emmener les jeunes dans les bibliothèques après l’école et développer le goût pour la lecture », a précisé la ministre. « J’ai demandé au CNL de faire une sorte de hiérarchie des opérations qui ont été faites pour mesurer celles qui sont les plus efficaces et tenter de les développer au maximum sur l’ensemble des territoires », a-t-elle conclu sur le sujet.

Clause de cession ou de conscience ?

Autre sujet d'actualité, le limogeage d'Olivier Nora, ex-PDG des éditions Grasset, par l'actionnaire Vincent Bolloré, s'est aussi invité dans l'audition de la locataire de la rue de Valois. Sollicitée par Dorine Bregman (Paris, Socialistes et apparentés), Catherine Pégard a assuré que la question était à l'étude par les services du ministère, comme elle l'avait déjà indiqué il y a quelques jours, au Sénat.

Elle est toutefois allée un peu plus loin, devant les députés : « Je pense qu’il faut regarder ces questions juridiques en prenant un petit peu de temps. Certains députés seraient prêts à proposer une loi nouvelle pour intégrer cette question ou de la clause de conscience ou de la clause de cession ou des deux dans un débat qui pourrait occuper la représentation nationale, j’y suis de toute façon favorable, il faut tenir compte des difficultés que rencontrent certains auteurs aujourd’hui. »

Quelques heures après la manifestation d'artistes auteurs organisée par le syndicat SNAP CGT au ministère de la Culture, la gouvernance de la sécurité sociale des artistes auteurs a aussi été évoquée, cette fois par la députée Soumya Bourouaha (Seine–Saint-Denis, Gauche Démocrate et Républicaine).

Cette dernière est revenue sur le détournement du vote de l'Assemblée nationale, pointé par plusieurs organisations d'artistes auteurs : « Nous ne voulions pas que les organismes de gestion collective [OGC] intègrent les instances de l’association régissant les droits sociaux des artistes, avec ou sans voix délibérative », a-t-elle rappelé en constatant que les premiers éléments du décret d'application, au contraire, réserveraient une place conséquente à ces mêmes OGC.

Sur l'organisation des élections professionnelles pour désigner les représentants au sein de cette même gouvernance, la députée a pointé qu'« aucune ligne budgétaire [n'a été] allouée ni plateforme numérique en cours d’élaboration », et dénoncé « une volonté de piétiner le législateur ».

En réponse, Catherine Pégard persiste et signe : « Nous avons respecté la volonté du parlement, le décret sera soumis au Conseil d’État, qui se chargera d'en vérifier la conformité avec la loi. » D'après elle, « la place des OGC est consultative uniquement, pas délibérative ». Quant aux élections professionnelles, le projet sera soumis « à la concertation des organisations d’artistes auteurs et pris d’ici la fin de l’année, comme prévu par la loi ».

IA : « être vigilant », sans entrer dans un « faux combat »

Les premiers signaux envoyés par Catherine Pégard sur l'intelligence artificielle ont pu tendre les industries culturelles : lors du débat sur la proposition de loi sur la présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA, destinée à freiner l'exploitation dérégulée des œuvres pour l'entrainement des grands modèles de langage, elle s'était montrée très prudente, sans exprimer d'avis favorable ou défavorable. La nomination d'un ancien employé de Google en tant que conseiller intelligence artificielle et numérique avait aussi interrogé.

L'intelligence artificielle, a concédé la ministre, représente un « bouleversement brutal de notre société ». « On a raison de craindre les révolutions », a poursuivi l'ancienne présidente du château de Versailles — une déformation professionnelle ? –, rappelant néanmoins que « la photographie a fait craindre la mort de la peinture, le cinéma annonçait celle de la photo, et puis la télévision a fait craindre la disparition du cinéma ».

« Je crois en la capacité immense de nos artistes et créateurs de se saisir de l’IA de façon éthique, créative et surprenante », a-t-elle affirmé en reconnaissant les questions concrètes posées par l'IA : « Il faut être vigilant, tout en évitant d’entrer dans un faux combat, celui de l’innovation contre la création. » Pour préserver le droit d'auteur, elle préfère donc « des mécanismes de négociation collective, plutôt que [...] des contentieux interminables », qu'elle assure vouloir laisser aux entreprises américaines. « Je pense que si déjà nous avions un front uni entre nos entreprises européennes en matière d’IA, le monde de la création, et nos auteurs, je crois que nous ferions un grand pas. »

D'autres chantiers ouverts

L'intervention de Catherine Pégard a aussi évoqué la situation délicate des librairies indépendantes en ce début 2026, après une année 2025 déjà complexe. « Nous sommes en relation avec les syndicats des éditeurs, c’est avec eux que nous essayerons de prendre les meilleures mesures pour essayer de stopper cette hémorragie qui peut concerner les librairies et, à terme, nous concernera tous », assure-t-elle.

Rappelons que le Syndicat de la librairie française (SLF) réclame une plus grande solidarité au sein de la chaine du livre, et surtout de la part des éditeurs et distributeurs, accusés de favoriser les plateformes et grandes surfaces culturelles au détriment des librairies indépendantes. Le SLF rappelle à ce titre que la loi sur le prix unique du livre prévoit justement le contraire, soit de meilleures conditions commerciales pour les librairies.

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Sollicité quant à une taxation des ventes de livres d'occasion, la ministre de la Culture indique qu'il est « difficile de mettre en place un système nouveau sur le livre d’occasion », en référence aux réserves exprimées par le Conseil d'État sur le sujet. « Nous sommes en train de sensibiliser le Parlement européen par une question écrite qui va être posée très prochainement, nous y avons travaillé avec le Syndicat de l’édition récemment », a révélé la ministre.

L'audition complète de Catherine Pégard, du mercredi 6 mai 2026, peut être revisionnée à cette adresse.

Photographie : Catherine Pégard, le 6 mai 2026, devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale (capture d'écran)

Par Antoine Oury

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