Avec Vol de Nuit pour Los Angeles, John Travolta adapte son propre livre

Publié en 1997, Propeller One-Way Night Coach, un roman jeunesse, reste à ce jour le seul ouvrage publié par l'acteur John Travolta, qui fera donc prochainement ses premiers pas derrière la caméra. Le film, présenté sous le titre Vol de Nuit pour Los Angeles, sera diffusé par la plateforme Apple TV.

Travolta signe lui-même le scénario adapté de son livre, et a réuni devant sa caméra Kelly Eviston-Quinnett, Clark Shotwell et sa propre fille, Ella Bleu Travolta. L'acteur assure pour sa part la narration du film, en voix-off.

Le long-métrage est produit par John Travolta via JTP Productions, ainsi que par Jason Berger et Amy Laslett de Kids at Play.

Par Antoine Oury

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