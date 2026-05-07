Tristan Saule, premier Prix Arsène du polar francophone

« Tristan Saule, dans la plus grande discrétion, bâtit une œuvre qui restera comme le grand roman noir des années Macron », précisent Libération et la Société des Gens De Lettres en le désignant comme lauréat du premier Prix Arsène du polar francophone.

Lounès et Léa se marient alors que des émeutes secouent le pays au lendemain de la mort de Nahel Merzouk, abattu par un policier à Nanterre. Durant ces trois jours de fête respectant la tradition musulmane, la famille se réunit au cœur de la place carrée, dans la maison de quartier transformée en salle de réception somptueuse ; dehors, la fumée des barricades monte et le son des youyous se mêle à celui des mortiers d'artifice. Journaliste pour le quotidien local, Léa a déterré une affaire brûlante, tandis que Lounès doit défendre son territoire de dealer. Les mariés vont s'unir pendant ce week-end explosif, caniculaire, et de plus en plus étouffant. Trois jours, trois actes d'une tragédie au terme de laquelle le destin n'épargnera personne. Puisant aux codes du pur roman noir, Les sept robes est une œuvre bouleversante et implacable, au suspense cruel, plantée dans une France qui sent la poudre et l'innocence perdue. – Le résumé de l'éditeur pour Les sept robes

5 ouvrages faisaient partie de la sélection finale du Prix Arsène du polar francophone.

Tristan Saule est né en 1978. Il vit dans l’est de la France. Il est l’auteur des romans Les sept robes (2025), Et puis aura vu la mer (2024), Jour encore, nuit à nouveau (2023), Héroïne (2022) et Mathilde ne dit rien (2021), tous parus au Quartanier dans la collection « Parallèle Noir ». Et puis on aura vu la mer et Mathilde ne dit rien ont fait partie de la première sélection du Grand Prix de Littérature Policière.

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Le jury de la récompense réunissait six membres de la SGDL, à savoir Muriel Barbery, Évelyne Chatelain, Nicolas Grenier, Christophe Hardy, Aram Kebabdjian et Marie Sellier, ainsi que la journaliste de Libération Alexandra Schwartzbrod, la directrice de la BiLiPo (Bibliothèque des littératures policières) Alice Jacquelin, le président du festival Libri Mondi Sébastien Bonifay, l'universitaire Natacha Levet, aux côtés de deux libraires, Kim Dagron de la librairie Ombres Blanches à Toulouse, et Théodore Dillerin, de la librairie Le Comptoir des mots à Paris.

La récompense sera remise à Tristan Saule le vendredi 26 juin dans les jardins de l'Hôtel de Massa, siège de la SGDL. Le prix est doté par la société La Bourse aux Livres.

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Photographie : Tristan Saule (© Le Quartanier)

Par Dépêche

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