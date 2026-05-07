Théâtre national de Strasbourg : Régine Hatchondo entre au conseil d'administration

Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard, daté du 4 mai dernier, fait état de plusieurs arrivées au sein du conseil d'administration du Théâtre national de Strasbourg.

Au titre du second représentant de la direction générale de la création artistique :

Patrick Lardy, délégué adjoint au théâtre et aux arts associés, membre titulaire, en remplacement de Géraldine Mercier ;

Géraldine Mercier, déléguée au théâtre et aux arts associés, membre suppléante, en remplacement de Patrick Lardy

Au titre de personnalités qualifiées dans le domaine culturel :

Régine Hatchondo, présidente du Centre national du Livre, en remplacement de Fabrice Urban

D'après le décret portant statut du TnS, le conseil d'administration se réunit deux fois par an, mais aussi à la demande de la ministre chargée de la Culture ou de la moitié de ses membres. Il délibère notamment sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, le rapport annuel d'activité et le bilan social ou encore les incidences financières du projet de programmation artistique de saison.

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Il compte neuf membres, dont trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté de la ministre chargée de la Culture.

Photographie : Régine Hatchondo, en février 2022 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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