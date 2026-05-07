Théâtre national de Strasbourg : Régine Hatchondo entre au conseil d'administration

Seul théâtre national situé hors de Paris, le Théâtre national de Strasbourg, fondé en 1968 sous l'impulsion d'Hubert Gignoux et André Malraux, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Son conseil d'administration accueille quelques nouveaux membres, dont Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre (CNL).
Le 07/05/2026 à 10:01 par Antoine Oury
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07/05/2026 à 10:01
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Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard, daté du 4 mai dernier, fait état de plusieurs arrivées au sein du conseil d'administration du Théâtre national de Strasbourg.
Au titre du second représentant de la direction générale de la création artistique :
Patrick Lardy, délégué adjoint au théâtre et aux arts associés, membre titulaire, en remplacement de Géraldine Mercier ;
Géraldine Mercier, déléguée au théâtre et aux arts associés, membre suppléante, en remplacement de Patrick Lardy
Au titre de personnalités qualifiées dans le domaine culturel :
Régine Hatchondo, présidente du Centre national du Livre, en remplacement de Fabrice Urban
D'après le décret portant statut du TnS, le conseil d'administration se réunit deux fois par an, mais aussi à la demande de la ministre chargée de la Culture ou de la moitié de ses membres. Il délibère notamment sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, le rapport annuel d'activité et le bilan social ou encore les incidences financières du projet de programmation artistique de saison.
À LIRE - Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS
Il compte neuf membres, dont trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté de la ministre chargée de la Culture.
Photographie : Régine Hatchondo, en février 2022 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Longtemps figée dans l’image d’une épistolière classique, Madame de Sévigné retrouve au musée Carnavalet une densité inattendue. L’exposition que Paris lui consacre pour les 400 ans de sa naissance la replace dans le tumulte du XVIIe siècle : une femme libre, une observatrice aiguë du pouvoir, une habitante du Marais dont les lettres racontent autant une vie qu’une ville.
18/04/2026, 11:21
La Fondation Jan Michalski, installée à Montricher au pied du Jura suisse, dévoile la 9e édition de son festival Bibliotopia, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2026. Ce rendez-vous littéraire, devenu un temps fort de sa programmation multiculturelle, réunira une nouvelle fois des écrivaines et écrivains internationaux autour d’un thème central : la folie, envisagée dans toute sa complexité.
17/04/2026, 18:02
Le Palais de la Porte Dorée lance son festival littéraire. Baptisé Maillage, l’événement tiendra sa première édition du 25 au 27 septembre 2026, en pleine rentrée littéraire. Le projet avait déjà été annoncé dans les colonnes d’ActuaLitté. Cette annonce prend désormais forme, avec un programme étoffé et une première liste d’invités.
17/04/2026, 17:38
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, cap sur les Éditions d’Est en Ouest.
17/04/2026, 11:27
Chaque année, le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre rassemble éditeurs, autrices et auteurs autour d’une conception exigeante et artisanale du livre. Le public y découvre celles et ceux qui défendent une littérature libre, inventive et singulière. À cette occasion, nous proposons une série de cartes blanches confiées à plusieurs maisons présentes sur le salon. Aujourd’hui, la parole est aux éditions Inédits.
16/04/2026, 15:58
La Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera, à l’automne 2026, sa première grande exposition à Georges Perec, figure majeure de la littérature française du XXe siècle et membre emblématique de l’Oulipo. Intitulée Georges Perec. Modes d’emploi, elle se tiendra sur le site François-Mitterrand, en Galerie 1, du 13 octobre 2026 au 14 février 2027.
15/04/2026, 15:12
Présentée à Paris le 8 avril, la prochaine édition du Printemps du Livre de Montaigu se tiendra les 8, 9 et 10 mai. Une édition légèrement décalée dans le calendrier, mais enrichie d’une journée supplémentaire et placée sous le signe du voyage maritime, avec un certain Didier Decoin, ancien président de l'Académie Goncourt, comme président d'honneur.
14/04/2026, 18:08
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