Avec La fille du Sud, Barbara Monrose explore les traces du désir

Anne et l’autre jeune femme se rencontrent sur les bancs de l’université, à Paris. Très vite, leur relation devient fusionnelle, portée par une intensité amoureuse et physique qui occupe tout l’espace. Mais lorsque leur histoire s’effondre, Anne quitte la capitale pour retourner en Provence, dans son village natal, où elle reprend la gestion d’un petit café. Ce retour aux origines ne met pourtant pas fin à la relation : entre souvenirs, désir persistant et attente, elle poursuit la recherche d’un amour total qui continue de la hanter.

Avec ce premier roman, Barbara Monrose explore les traces laissées par une passion après la rupture. Entre Paris et le sud de la France, La fille du Sud s’attache aux sensations, aux corps et à la mémoire affective d’une relation qui ne disparaît jamais complètement.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Par Clotilde Martin

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