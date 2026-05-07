James Lee Burke revient avec Étranger à la dérive, une fresque entre guerre et pétrole

En 1934, alors que les États-Unis traversent la Grande Dépression, Weldon Avery Holland, âgé de seize ans, croise la route de Bonnie Parker et Clyde Barrow après un braquage. La rencontre tourne à l’affrontement, et Weldon tire sur la voiture volée de Clyde Barrow.

Dix ans plus tard, devenu sous-lieutenant, Weldon survit à la bataille des Ardennes avec son sergent, Hershel Pine. Les deux hommes découvrent Rosita Lowenstein, une jeune femme cachée dans un camp d’extermination abandonné. Weldon et Rosita se rapprochent, se marient, puis repartent au Texas avec Hershel pour tenter de se reconstruire.

Leur retour les plonge dans l’univers brutal de l’industrie pétrolière. Ils y rencontrent Roy Wiseheart, ancien aviateur des Marines hanté par son passé dans le Pacifique Sud, et son épouse Clara, dont l’antisémitisme va faire peser une menace directe sur Weldon et Rosita.

James Lee Burke est un auteur américain de roman noir contemporain. Il est notamment connu pour les séries consacrées à l’enquêteur Dave Robicheaux, personnage de Dans la brume électrique, adapté au cinéma par Bertrand Tavernier, ainsi qu’à la famille Holland.

Lauréat à deux reprises de l’Edgar Award, il développe dans ses romans des récits où se mêlent violence, mémoire familiale, nature et interrogation morale. Il partage sa vie entre la Louisiane et le Montana.

Par Clotilde Martin

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