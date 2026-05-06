Nouveaux entrepôts, emplois en CDI : Amazon met le paquet en France

« Ce plan d’investissement de plus de 15 milliards d’euros porte une ambition claire : être toujours plus utiles aux Français et à l’économie française. Concrètement, cela se traduira par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité », assure Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon France, dans un communiqué.

Les 7000 emplois créés par la multinationale seront répartis entre plusieurs entrepôts de distribution : à Illiers-Combray (1000 CDI), Beauvais (1000 CDI) et Colombier-Saugnieu (3000 CDI), dont les ouvertures sont imminentes, et à Ensisheim (2000 CDI), où un centre verra le jour en 2027 après plusieurs années de contestation.

Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité de France, s'est félicité de l'annonce du géant américain du ecommerce. Il y voit « un signal très fort : notre pays attire, et surtout il donne envie de s’engager dans la durée. Derrière ces 15 milliards d’euros, il y a des milliers d’emplois, des territoires qui avancent et des opportunités concrètes pour nos entreprises. Nous poursuivons notre mobilisation pour faire de la France un leader européen du commerce et de l’innovation. »

Le géant montre patte blanche, assurant qu'il participe par ailleurs « aux recettes fiscales des collectivités », en citant son centre de distribution ouvert récemment à Augny, en Moselle : « 4000 emplois créés en un an, premier employeur privé du département de la Moselle, et 2,5 millions d'euros de contributions fiscales locales en 2023 », résume le communiqué de la multinationale.

Une belle vitrine

Derrière les arguments économiques d'Amazon persistent toutefois des comportements qui les remettent en perspective. Au niveau de la fiscalité, le groupe pratique toujours l'optimisation fiscale à grande échelle, en s'appuyant sur la fiscalité avantageuse appliquée sur les revenus de sa filiale au Luxembourg.

En décembre 2025, pointée du doigt sur le sujet par la coalition Make Amazon Pay, la firme avait répondu, via Le Quotidien : « L’impôt sur les sociétés est basé sur les profits, pas sur les revenus, et l’année dernière notre activité European Stores a enregistré une perte. »

De l'autre côté de l'Atlantique, la maison mère a même bénéficié de la réélection de Donald Trump : ce dernier a signé le One Big Beautiful Bill Act en 2025, offrant des avantages fiscaux à plusieurs entreprises américaines, dont Amazon. Selon le rapport établi par l'Institut de fiscalité et de politique économique (ITEP), le géant aurait évité 17,5 milliards $ d'impôts grâce à ces nouvelles mesures.

Du côté des conditions de travail, celles en vigueur au sein des entrepôts de la firme suscitent régulièrement des polémiques. Il y a quelques semaines, dans l'Oregon, l'activité s'est par exemple poursuivie autour du cadavre d'un salarié mort d'un arrêt cardiaque. Rami Lamouchi, délégué syndical CGT Amazon, rappelle d'ailleurs auprès de L'Humanité que les promesses de créations d'emplois doivent s'accompagner de garanties quant aux conditions de travail.

Du côté du discours écologique, enfin, des propres salariés d'Amazon ont détaillé, en 2024, comment la multinationale sous-estimait ses propres émissions carbone et s'appuyait largement sur les énergies fossiles, entre autres. La firme a aussi été accusée, en 2025, d'avoir dissimulé volontairement des informations quant à la consommation en eau de ses centres de données, comme le détaillait The Guardian.

Des profits records

L'annonce d'Amazon intervient quelques semaines après la présentation de ses résultats pour le premier trimestre 2026, à nouveau en croissance. Les ventes ont ainsi augmenté de 17 % pour atteindre 181,5 milliards $, contre 155,7 milliards pour la même période, en 2025. L'activité à l'international porte cette hausse, avec une croissance de 19 % sur un an, avec Amazon Web Services, les services de stockage en ligne (+ 28 %).

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Les revenus ont pratiquement doublé, pour atteindre 30,3 milliards $ au premier trimestre, contre 17,1 milliards $ sur la même période de l'année précédente. Seule la trésorerie disponible a considérablement diminué, à 1,2 milliard $ sur les douze derniers mois, contre 25,9 milliards $ auparavant, en raison d'investissements importants dans des infrastructures et matériaux liés à l'IA.

Photographie : Amazon tsunami (2022), installation de Tina Zimmermann, présentée lors de l'exposition « Personal Structures » au Centre Culturel Européen de Venise, avril-novembre 2022 (Bosc d'Anjou, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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