Nouveaux entrepôts, emplois en CDI : Amazon met le paquet en France

La multinationale Amazon investira 15 milliards € en France, sur les trois prochaines années, pour construire de nouveaux entrepôts de distribution, renforcer son réseau existant et développer ses capacités locales en matière d'intelligence artificielle et de stockage dans le nuage. La firme promet par ailleurs la création de 7000 emplois en CDI.
Le 06/05/2026 à 16:54 par Antoine Oury
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06/05/2026 à 16:54
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« Ce plan d’investissement de plus de 15 milliards d’euros porte une ambition claire : être toujours plus utiles aux Français et à l’économie française. Concrètement, cela se traduira par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité », assure Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon France, dans un communiqué.
Les 7000 emplois créés par la multinationale seront répartis entre plusieurs entrepôts de distribution : à Illiers-Combray (1000 CDI), Beauvais (1000 CDI) et Colombier-Saugnieu (3000 CDI), dont les ouvertures sont imminentes, et à Ensisheim (2000 CDI), où un centre verra le jour en 2027 après plusieurs années de contestation.
Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité de France, s'est félicité de l'annonce du géant américain du ecommerce. Il y voit « un signal très fort : notre pays attire, et surtout il donne envie de s’engager dans la durée. Derrière ces 15 milliards d’euros, il y a des milliers d’emplois, des territoires qui avancent et des opportunités concrètes pour nos entreprises. Nous poursuivons notre mobilisation pour faire de la France un leader européen du commerce et de l’innovation. »
Le géant montre patte blanche, assurant qu'il participe par ailleurs « aux recettes fiscales des collectivités », en citant son centre de distribution ouvert récemment à Augny, en Moselle : « 4000 emplois créés en un an, premier employeur privé du département de la Moselle, et 2,5 millions d'euros de contributions fiscales locales en 2023 », résume le communiqué de la multinationale.
Derrière les arguments économiques d'Amazon persistent toutefois des comportements qui les remettent en perspective. Au niveau de la fiscalité, le groupe pratique toujours l'optimisation fiscale à grande échelle, en s'appuyant sur la fiscalité avantageuse appliquée sur les revenus de sa filiale au Luxembourg.
En décembre 2025, pointée du doigt sur le sujet par la coalition Make Amazon Pay, la firme avait répondu, via Le Quotidien : « L’impôt sur les sociétés est basé sur les profits, pas sur les revenus, et l’année dernière notre activité European Stores a enregistré une perte. »
De l'autre côté de l'Atlantique, la maison mère a même bénéficié de la réélection de Donald Trump : ce dernier a signé le One Big Beautiful Bill Act en 2025, offrant des avantages fiscaux à plusieurs entreprises américaines, dont Amazon. Selon le rapport établi par l'Institut de fiscalité et de politique économique (ITEP), le géant aurait évité 17,5 milliards $ d'impôts grâce à ces nouvelles mesures.
Du côté des conditions de travail, celles en vigueur au sein des entrepôts de la firme suscitent régulièrement des polémiques. Il y a quelques semaines, dans l'Oregon, l'activité s'est par exemple poursuivie autour du cadavre d'un salarié mort d'un arrêt cardiaque. Rami Lamouchi, délégué syndical CGT Amazon, rappelle d'ailleurs auprès de L'Humanité que les promesses de créations d'emplois doivent s'accompagner de garanties quant aux conditions de travail.
Du côté du discours écologique, enfin, des propres salariés d'Amazon ont détaillé, en 2024, comment la multinationale sous-estimait ses propres émissions carbone et s'appuyait largement sur les énergies fossiles, entre autres. La firme a aussi été accusée, en 2025, d'avoir dissimulé volontairement des informations quant à la consommation en eau de ses centres de données, comme le détaillait The Guardian.
L'annonce d'Amazon intervient quelques semaines après la présentation de ses résultats pour le premier trimestre 2026, à nouveau en croissance. Les ventes ont ainsi augmenté de 17 % pour atteindre 181,5 milliards $, contre 155,7 milliards pour la même période, en 2025. L'activité à l'international porte cette hausse, avec une croissance de 19 % sur un an, avec Amazon Web Services, les services de stockage en ligne (+ 28 %).
À LIRE - Les algorithmes et l'IA réduisent les horizons de nos bibliothèques
Les revenus ont pratiquement doublé, pour atteindre 30,3 milliards $ au premier trimestre, contre 17,1 milliards $ sur la même période de l'année précédente. Seule la trésorerie disponible a considérablement diminué, à 1,2 milliard $ sur les douze derniers mois, contre 25,9 milliards $ auparavant, en raison d'investissements importants dans des infrastructures et matériaux liés à l'IA.
Photographie : Amazon tsunami (2022), installation de Tina Zimmermann, présentée lors de l'exposition « Personal Structures » au Centre Culturel Européen de Venise, avril-novembre 2022 (Bosc d'Anjou, CC BY-NC-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
Délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias depuis mai 2025, Wolfram Weimer est en froid avec le secteur du livre, dans son pays, après avoir qualifié plusieurs librairies d'« extrémistes politiques ». Cette étiquette a limité le versement d'une subvention à trois commerces, mais l'un d'entre eux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, qui a donné tort au ministre.
30/04/2026, 13:10
La séance des questions d'actualité au gouvernement, ce mercredi 29 avril, a été l'occasion, pour la ministre de la Culture Catherine Pégard, de s'exprimer à nouveau sur l'intervention de Vincent Bolloré dans la ligne éditoriale de la maison Grasset. Elle a admis à cette occasion qu'il était « légitime de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».
30/04/2026, 12:51
La procédure de redressement judiciaire du groupe Gibert désormais validée par le tribunal, une période d'observation de 6 mois s'ouvre, afin d'élaborer un plan de redressement à même d'assainir la situation financière de l'entreprise et d'assurer la poursuite de ses activités. De nombreuses questions restent en suspens quant à la stratégie mise en œuvre ces dernières années par la direction du groupe.
30/04/2026, 09:18
Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.
29/04/2026, 15:33
Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, profitera d'une nouvelle librairie, à compter du 19 mai prochain. Au 3, avenue Général Leclerc s'installera la Librairie du Contrevent, ouverte par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, passés par le réseau Momie et désormais à la recherche d'indépendance, d'une plus grande liberté de choix et d'engagement militant.
29/04/2026, 11:37
Le 16 avril dernier, 17 universitaires publiés chez Fayard réclamaient une modification du droit de la propriété intellectuelle afin d’introduire une clause de conscience dans le contrat d’édition, sur le modèle de celle existant pour les journalistes. Le collectif compte désormais 70 personnes et leurs revendications évoluent de même.
28/04/2026, 19:36
Top ArticlesAprès Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
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