Terres de Paroles 2026 : la littérature à hauteur d’humain

Dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, le village littéraire des 23 et 24 mai rassemble des voix très attendues : Douglas Kennedy, Daniel Pennac avec Jean-Marie Laclavetine, Édouard Louis, Agnès Desarthe, Hervé Le Tellier ou encore Philippe Torreton.

Une affiche qui mêle grands noms, récits intimes, lectures musicales et conversations denses ; Pennac, par son compagnonnage avec des générations de lectrices et lecteurs, y trace un pont sensible entre souvenirs de lecture et découvertes prochaines.

Le fil se prolonge hors du village. Pour les 15 ans de la manifestation, Échos de Paroles ouvre une quinzaine de rendez-vous gratuits en librairies, au plus près des habitantes et habitants de Seine-Maritime. Arnaud Nebbache au Tréport, François Bégaudeau à Fécamp, Guillaume Viry à Rouen, Glen James Brown à Dieppe, Tiphaine Le Gall à Neufchâtel-en-Bray, Carole Zalberg aux Mots Éphémères : la carte dessine une circulation concrète, presque familière, de la parole écrite. Terres de Paroles tient là une singularité : un événement nomade, qui quitte le centre unique, gagne Buchy, Rouen, Rives-en-Seine, Eu, Duclair, Le Havre ou Dieppe, et transforme librairies, musées, cafés, scènes et places publiques en haltes de récit.

Cette dimension collective trouve un autre visage avec le Prix Premières Paroles. Depuis 2019, cette récompense distingue chaque année une nouvelle voix romanesque ; l’édition réunit plus de 500 lecteurs et lectrices répartis dans 42 clubs, autour de six premiers romans francophones publiés en 2025. Pour la première fois, la remise se déroule au village littéraire, en entrée libre et gratuite. Le geste compte : les débuts d’écrivains prennent place au cœur du week-end, rappel discret que l’aventure humaine commence aussi par une première voix, un premier livre, puis un cercle de lecteurs autour d’un texte.

Le programme regarde aussi vers l’enfance et l’engagement, deux chemins essentiels du même voyage. Susie Morgenstern dialogue avec des classes du collège Fontenelle, rejoint l’Armitière pour l’heure du conte et les dédicaces, puis l’Historial Jeanne d’Arc aux côtés de Timothée de Fombelle ; Contes 1,2,3,4 d’Eugène Ionesco, Voyage au pays des couleurs, l’atelier dessin de Villequier avec l’Atelier Tigre et le rendez-vous jeunesse d’Arnaud Nebbache élargissent encore le cercle.

À l’autre bout du spectre, Édouard Louis interroge les liens entre récits intimes et œuvres de combat, Lisette Lombé et Marc Nammour portent une langue viscérale sur les luttes, l’égalité et les fractures sociales, tandis que Philippe Torreton, avec Veiller, livre une parole issue d’une immersion au Samusocial. Beaucoup d’accès libres, des billets à 5, 10 ou 15 euros, la gratuité pour les moins de 26 ans, les bénéficiaires des minimas sociaux, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap — hors événements en co-accueil : ici, l’aventure ne reste pas au seuil. Elle circule, simplement, parmi tous les âges et tous les publics.

Par Inès Lefoulon

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