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Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy

Laurine Roux et Charlotte McConaghy remportent le Prix des Libraires 2026. La première est distinguée dans la catégorie roman français pour Trois fois la colère, publié aux Éditions du Sonneur ; la seconde dans la catégorie roman étranger pour Les Fantômes de Shearwater, paru chez Gaïa - Actes Sud dans une traduction de Marie Chabin. L’annonce est portée par le jury du prix, présidé par Nathalie Iris, après un vote auquel ont pris part plus de 2000 libraires.

Le 06/05/2026 à 13:08 par Dépêche

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Publié le :

06/05/2026 à 13:08

Dépêche

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Dans la catégorie roman français, Laurine Roux est récompensée pour Trois fois la colère publié par Les Éditions du Sonneur. 

Le prix étranger revient à Charlotte McConaghy pour Les Fantômes de Shearwater. Le roman est publié par Gaïa - Actes Sud et traduit de l’anglais, Australie, par Marie Chabin. 

Nathalie Iris, présidente du Prix des Libraires, a salué les deux lauréates, estimant que Laurine Roux « affirme un style littéraire de très haute qualité » en abordant « les questions fondamentales de notre société », tandis que Charlotte McConaghy « révèle ici son talent affirmé de romancière » avec une intrigue située « sur une île perdue au milieu de l'océan austral ».

Un scrutin élargi à l’ensemble de la profession

Le Prix des Libraires existe depuis 1955. Il a déjà distingué des écrivains comme Laurent Mauvignier, Delphine de Vigan, Patrick Modiano, Marc Dugain, Fred Vargas, Cécile Coulon ou Laurent Gaudé. 

Depuis environ sept ans, le prix est porté par un jury permanent composé de libraires issus de la librairie indépendante dans différentes régions de France. 

À LIRE - Vanessa Caffin, lauréate du Prix de la Closerie des Lilas

Depuis 2020, le vote est ouvert à tous les libraires. Le scrutin se déroule en deux tours, d’abord pour désigner les finalistes, puis les lauréats. Pour l’édition 2026, un peu plus de 2000 libraires ont participé, un niveau de participation présenté par l’organisation comme inédit. Ils établissent d'abord une première sélection de dix romans français et six romans étrangers.

L'année dernière, le Prix des Libraires avait salué La Petite Bonne, de Bérénice Pichat (Les Avrils) et Le chant du prophète, de Paul Lynch (trad. Marina Boraso, Albin Michel).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photos : Prix des Libraires

 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Trois fois la colère

Laurine Roux

Paru le 14/08/2025

244 pages

Sonneur (Editions du)

20,00 €

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Les Fantômes de Shearwater

Charlotte McConaghy trad. Marie Chabin

Paru le 14/01/2026

384 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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