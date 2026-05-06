Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy

Dans la catégorie roman français, Laurine Roux est récompensée pour Trois fois la colère publié par Les Éditions du Sonneur.

Le prix étranger revient à Charlotte McConaghy pour Les Fantômes de Shearwater. Le roman est publié par Gaïa - Actes Sud et traduit de l’anglais, Australie, par Marie Chabin.

Nathalie Iris, présidente du Prix des Libraires, a salué les deux lauréates, estimant que Laurine Roux « affirme un style littéraire de très haute qualité » en abordant « les questions fondamentales de notre société », tandis que Charlotte McConaghy « révèle ici son talent affirmé de romancière » avec une intrigue située « sur une île perdue au milieu de l'océan austral ».

Un scrutin élargi à l’ensemble de la profession

Le Prix des Libraires existe depuis 1955. Il a déjà distingué des écrivains comme Laurent Mauvignier, Delphine de Vigan, Patrick Modiano, Marc Dugain, Fred Vargas, Cécile Coulon ou Laurent Gaudé.

Depuis environ sept ans, le prix est porté par un jury permanent composé de libraires issus de la librairie indépendante dans différentes régions de France.

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Depuis 2020, le vote est ouvert à tous les libraires. Le scrutin se déroule en deux tours, d’abord pour désigner les finalistes, puis les lauréats. Pour l’édition 2026, un peu plus de 2000 libraires ont participé, un niveau de participation présenté par l’organisation comme inédit. Ils établissent d'abord une première sélection de dix romans français et six romans étrangers.

L'année dernière, le Prix des Libraires avait salué La Petite Bonne, de Bérénice Pichat (Les Avrils) et Le chant du prophète, de Paul Lynch (trad. Marina Boraso, Albin Michel).

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Crédits photos : Prix des Libraires

Par Dépêche

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