Le Portugal finance l’édition pour renforcer les librairies

Le Portugal lance deux lignes publiques pour la littérature nationale : traduction d’extraits et aide à l’édition d’ouvrages à faible potentiel commercial. Le dispositif ne finance pas directement les librairies indépendantes, mais le gouvernement le présente comme un soutien à leurs catalogues. L’enjeu porte sur la bibliodiversité, la présence des auteurs portugais et la capacité des points de vente à défendre des fonds exigeants dans tout le pays.
Le 06/05/2026 à 15:31 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
06/05/2026 à 15:31
0
Commentaires
0
Partages
Le Portugal choisit de soutenir les librairies indépendantes par l’amont de la chaîne. L’annonce vérifiée ne porte pas sur une aide directe aux commerces, mais sur une nouvelle ligne de financement destinée à l’édition d’ouvrages portugais à faible potentiel commercial. Le ministère de la Culture présente ce levier comme une manière d’alimenter les catalogues qui font vivre les points de vente hors réseaux.
La diversité passe par l’amont
Le dispositif annoncé le 5 mai par le Portail du gouvernement portugais comprend deux instruments confiés à la Direction générale du livre, des archives et des bibliothèques. Le premier finance la traduction d’extraits d’œuvres littéraires portugaises, avec une périodicité annuelle, afin de stimuler l’achat de droits à l’étranger. Le second couvre l’édition imprimée ou numérique d’auteurs nationaux dans des genres moins porteurs.
https://portugal.gov.pt/gc25/comunicacao/comunicados/governo-reforca-internacionalizacao-da-literatura-portuguesa-e-o-apoio-a-edicao-em-portugal
Cette seconde ligne prend la forme d’une subvention non remboursable couvrant jusqu’à 50 % du coût d’édition, dans la limite de 5000 € par ouvrage. Lusa, reprise par ECO, ajoute deux enveloppes : 30.000 € pour la traduction d’extraits et 50.000 € pour l’édition. Ces montants inscrivent la mesure dans une logique ciblée, plus proche d’un signal public que d’un plan massif.
Margarida Balseiro Lopes, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, rattache l’intervention aux nouveaux auteurs, à la poésie, à l’essai et au patrimoine littéraire. Elle affirme que les ouvrages à plus faible potentiel commercial constituent une part essentielle des fonds défendus par les détaillants indépendants. L’aide soutient donc leurs assortiments par ricochet, sans compenser directement leurs charges.
Une réponse limitée aux fragilités du terrain
Ce choix distingue le programme de la ligne mise en place pendant la crise sanitaire. La FAQ de la DGLAB décrit alors une aide spécifique aux petites et moyennes librairies indépendantes, dotée de 600.000 €, avec un soutien financier accordé en contrepartie de la remise de livres aux bibliothèques du réseau national de lecture publique. Le guichet de 2026 ne reprend pas ce schéma.
Le contexte portugais éclaire la portée politique du geste. La ReLI réunit des établissements sans lien avec les chaînes et grands groupes. Elle dit chercher une coordination pour affronter une crise du marché qui compromet l’existence de petites structures sur tout le territoire. Le vocabulaire public reprend cette préoccupation, mais transfère l’action vers la production éditoriale.
Lisbonne a déjà privilégié les instruments collectifs. En 2022, le gouvernement avait accompagné la plateforme Livros ReLI, catalogue commun permettant de commander des livres neufs, d’occasion ou rares auprès des membres du réseau. L’outil recensait alors les catalogues de 69 librairies. Cette approche numérique renforçait la visibilité commerciale ; la nouvelle mesure défend plutôt la diversité disponible.
La France assume un soutien direct au commerce
La comparaison française montre un autre équilibre. Le Centre national du livre dispose d’une aide à l’investissement destinée à accompagner création, extension, déménagement, rénovation, reprise, transmission et pérennisation de librairies. Elle combine subvention de 4000 à 100.000 € et prêt à taux zéro de 8000 à 300.000 €. Le label LiR ouvre aussi l’accès à des avantages fiscaux locaux et à des aides de valorisation des fonds.
Ce maillage n’efface pas les tensions économiques. ActuaLitté relevait, après la Fête de la librairie indépendante 2026, la mobilisation de plus de 700 établissements en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, dans un paysage marqué par l’énergie locale et des équilibres financiers précaires. Le CNL constatait aussi, pour 2024, 129 ouvertures, 72 fermetures et 60 reprises en France, soit un solde positif mais moins dynamique que les années précédentes.
https://actualitte.com/article/130960/librairie/apres-la-fete-le-quotidien-des-librairies-reprend-ses-droits
Le signal portugais relève donc d’une politique de bibliodiversité plus que d’un sauvetage commercial. En finançant les œuvres les moins rentables, le ministère consolide un réservoir de titres qui nourrit les catalogues exigeants. L’effet sur les libraires dépendra de l’accès réel des ouvrages aux points de vente, de la diffusion et du volume de titres effectivement soutenus.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Fin 2024, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais (Horizons), soutenue par une majorité réunissant la droite et le centre, avait porté un budget marqué par d'importantes coupes de subventions, notamment celles destinées au secteur de la culture. Un an et demi, les pôles culturels du territoire souhaitent évaluer les dégâts.
04/05/2026, 11:03
La séance des questions d'actualité au gouvernement, ce mercredi 29 avril, a été l'occasion, pour la ministre de la Culture Catherine Pégard, de s'exprimer à nouveau sur l'intervention de Vincent Bolloré dans la ligne éditoriale de la maison Grasset. Elle a admis à cette occasion qu'il était « légitime de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».
30/04/2026, 12:51
La concentration des médias et de l’édition autour de Vincent Bolloré s’est invitée jusque dans l’hémicycle. Interpellée par la députée socialiste Fatiha Kehlohashi, la ministre de la Culture, ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, a soigneusement évité de répondre sur le fond, préférant réaffirmer le rôle des grands éditeurs dans l’écosystème culturel.
28/04/2026, 18:20
Maylis Descazeaux-Roques, directrice de la Direction régionale des Affaires culturelles depuis 2021, est susceptible de quitter son poste d'ici quelques semaines, prévient le ministère de la Culture. L'appel à candidatures est ouvert pour prendre la tête du service déconcentré, doté de 280 emplois.
27/04/2026, 10:35
L’éviction d’Olivier Nora chez Grasset ouvre un chantier parlementaire : des élus travaillent à une clause de conscience pour les auteurs, inspirée de celle des journalistes. Le texte reste à construire, mais il poserait une question décisive : comment quitter une maison dont la ligne éditoriale change sans perdre ses droits ?
26/04/2026, 21:14
Dans un contexte de plus en plus oppressant de menaces, d'intimidations ou de pressions contre les artistes auteurs, y compris de la part de l'État et des collectivités territoriales, le ministère de la Culture avance de nouvelles mesures pour défendre la liberté de création. 10 ans après la loi dédiée, la crise du financement de la culture ou la concentration économique mettent à rude épreuve son application. Le ministère de la Culture avance un plan centré sur l'action interministérielle, sans grande ambition.
24/04/2026, 16:11
Le Parti socialiste (PS) n'a pas encore désigné son candidat pour l'élection présidentielle de 2027, mais avance déjà les grandes lignes de son programme. Ce mercredi 22 avril, la coordinatrice nationale à la refondation du projet de la formation politique, Chloé Ridel, a présenté quelques éléments à la presse. Et a notamment évoqué la « liberté du monde du livre » face à l'appétit des milliardaires.
23/04/2026, 11:23
Seule ou en binôme avec sa collègue Laure Darcos, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) est devenue, en quelques années, une figure politique incontournable quant aux questions relatives à la culture et à l'information. Dans le tumulte qui suit la reprise en main de la maison d'édition Grasset par le milliardaire Vincent Bolloré, elle interpelle le gouvernement, pour une véritable réaction à la mainmise de quelques-uns sur l'édition, pour la défense du modèle culturel français.
17/04/2026, 13:14
Six mois après un vote historique à l’Assemblée nationale, la réforme des artistes-auteurs se heurte à une réalité aussi violente que prosaïque : celle d’un appareil administratif qui, manifestement, n’entend pas changer de cap, quitte à aller contre la volonté du législateur. ActuaLitté apprend en effet que la rue de Valois s'accommode d'un vote parlementaire, avec une certaine frivolité.
17/04/2026, 10:22
Mondial Relay en aurait installé 9000 à ce jour, Amazon quelque 4500. Ils ont poussé dans les villes et les campagnes en quelques années, jusqu'à changer les habitudes de consommation. Les casiers automatisés de retrait de colis, ou lockers, ont connu un « développement exponentiel », pointe la députée socialiste du Finistère Mélanie Thomin. Elle avance une proposition de loi pour encadrer et surtout limiter leur installation.
15/04/2026, 15:13
Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.
15/04/2026, 11:15
Le Département de l’Indre a adressé un courrier au Président de la République pour l’inviter à Nohant, au Domaine de George Sand, à l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine. Cette invitation, portée avec plusieurs élus et responsables du Berry et de la région Centre-Val de Loire, vise à donner à cet anniversaire une dimension nationale et républicaine. Le courrier signé est disponible en téléchargement.
14/04/2026, 11:31
La nomination d'un conseiller intelligence artificielle et numérique auprès de la ministre de la Culture paraissait naturelle, tant l'irruption de cette technologie bouleverse le secteur et ses acteurs. Que la rue de Valois aille chercher un ancien employé de la multinationale américaine Google, largement lancée dans la course à l'IA, s'est avéré plus surprenant, à tout le moins...
13/04/2026, 13:54
Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.
11/04/2026, 11:50
La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
10/04/2026, 13:39
La Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture accueille, depuis peu, une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création. Fabrice Benkimoun, administrateur de l'État et chargé depuis plusieurs années des dossiers relatifs aux politiques professionnelles et sociales des artistes-auteurs, en prend la tête, mais par intérim.
09/04/2026, 09:52
Rue de Valois, les services se réorganisent. La Direction générale de la création artistique (DGCA) abrite ainsi une nouvelle sous-direction, dédiée aux professions de la création et chargée de coordonner « le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs, aux artistes-auteurs ainsi qu'aux salariés du spectacle et des arts visuels et aux entrepreneurs du spectacle vivant ».
08/04/2026, 08:54
À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une annulation culturelle lourde de sens. Le nouvel édile RN a supprimé une exposition du photographe Sylvain Brino en visant ses prises de position supposées, et non ses images. Dans une commune où les éditions Au Diable Vauvert et une résidence d’auteurs constituent un ancrage ancien, l’affaire dépasse de loin la stricte déprogrammation municipale. Elle engage un rapport au pluralisme culturel.
07/04/2026, 18:00
Le conseil d'administration de l'Établissement public du Palais de la Porte Dorée accueille en son sein la géographe Camille Schmoll, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et directrice adjointe des Éditions de l'EHESS.
07/04/2026, 13:09
Le français vient de franchir un seuil symbolique et statistique : avec 396 millions de locuteurs recensés par l’Organisation internationale de la Francophonie, il devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Derrière cette progression, un basculement se confirme : la dynamique de la langue se joue désormais largement en Afrique, dans l’éducation, les usages numériques et la jeunesse.
04/04/2026, 08:00
Aujourd'hui incarné par une société par actions simplifiée, le dispositif pass Culture sera converti, en 2026, en opérateur de l'État. Une transformation destinée à renforcer la transparence et le contrôle des dépenses, mais qui associera aussi des représentants des collectivités territoriales à sa gouvernance.
03/04/2026, 10:56
La ministre de la Culture Catherine Pégard accueille deux nouvelles personnalités au sein de son cabinet. Elle a notamment choisi comme cheffe adjointe de cabinet Erika Léger, haute fonctionnaire embarquée dans le projet Terra Academia de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer...
03/04/2026, 10:03
Un nouveau communiqué diffusé par Emmanuel Dall’Aglio, à présent président de l’association « Monde ouvert, l’itinéraire de Kenneth White », entend mettre fin aux incertitudes entourant l’héritage du poète franco-écossais et de son épouse Marie-Claude White. Après des mois de tensions et d’interrogations, « la succession des époux White est désormais réglée », affirme le légataire - sans pour autant répondre à toutes les questions sur l’avenir de la maison de Trébeurden et de l’œuvre qu’elle abrite.
02/04/2026, 16:22
Un arrêté, pris par le Premier ministre ce 1er avril, nomme Johanna Barasz à la direction de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS).
02/04/2026, 09:09
Malgré les efforts déployés, la production de livres imprimés en braille reste bien insuffisante pour garantir aux personnes empêchées de lire un accès aux nouveautés éditoriales. Le Centre de transcription et d'édition en braille, association spécialisée basée à Toulouse, tentera, au mois d'avril, d'assurer un service d'adaptation à la demande. L'État, qui soutient financièrement la structure, doit par ailleurs mettre en œuvre un plan de production de documents adaptés.
26/03/2026, 16:15
Stéphane Lagier n'aura pas assuré le secrétariat général du ministère de la Culture par intérim bien longtemps. Lors du Conseil des ministres de ce 25 mars, Catherine Pégard a proposé la nomination de Jérôme Rivoisy à ce poste, laquelle a été acceptée.
26/03/2026, 09:42
Il aura suffi d’un scrutin municipal pour réviser une tournée promotionnelle : Mazarine Pingeot et le journaliste Arnaud Gonzague, qui devait animer la rencontre avec l'essayiste, ont annulé leur venue à La Flèche. En cause, l’arrivée de l’extrême droite aux commandes locales, et ce qu’elle change aussitôt dans le décor symbolique de la culture, des scènes publiques et des invitations.
25/03/2026, 10:37
La direction générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est susceptible d'être vacante, annonce le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet établissement public national administratif scolarise des enfants français résidant hors de France, mais aussi des élèves étrangers dans les établissements d'enseignement français.
25/03/2026, 09:50
Malgré un premier appel lancé en novembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire n'a pas trouvé, à ce jour, de profil pour succéder à Christine Diacon, en poste depuis 2022.
25/03/2026, 09:50
La célèbre tapisserie de près de 70 mètres de long quittera prochainement Bayeux, à l'occasion d'un prêt au Royaume-Uni, jusqu'en juin 2027. Son absence ne l'empêche pas d'agiter les imaginaires et de susciter des créations : Le Radar, espace d'art actuel de Bayeux, lance ainsi un appel à candidatures pour une commande d'estampes inspirées par l'épique broderie du XIe siècle.
24/03/2026, 10:55
Dans les fichiers Excel budgétaires, la culture écope régulièrement des rogatons – à la manière de l'Homme dans le mythe de Prométhée que raconte Platon. Sauf qu'au détour d’une ligne, surgit ce qui compte vraiment : des écrivains dans les classes, des bibliothèques qu’on empêche de vieillir debout, une édition qu’on refuse de laisser glisser hors champ. Au Québec, le budget 2026-2027 raconte moins un triomphe qu’une contre-offensive.
19/03/2026, 12:16
Le cabinet de la ministre de la Culture accueille deux nouveaux conseillers. Hélène Dalifard est ainsi chargée de la presse et de la communication, tandis que Christophe Pacohil hérite pour sa part d'un poste de « conseiller spécial » auprès de Catherine Pégard.
19/03/2026, 09:46
Le ministère de la Culture a publié, au Journal officiel du 5 février 2026, un avis de vacance (ou de vacance imminente) pour l’emploi de chef du Service du livre et de la lecture (SLL). Traduction administrative : le fauteuil ne bascule pas encore, mais la succession de Nicolas Georges – en poste depuis le début des années 2010 – s’organise.
18/03/2026, 16:06
Emmanuel Macron s’apprête à nommer Nicolas Idier comme conseiller culture à l’Élysée, révèle La Lettre. Un choix qui tranche avec les profils précédents, et notamment celui de Catherine Pégard, récemment nommée ministre de la Culture.
18/03/2026, 13:26
Le Conseil d’État et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont signé, mardi 17 mars 2026, une convention de partenariat, faisant de la bibliothèque du Conseil d’État un « pôle associé » de la BnF. Une première entre les deux institutions, qui entendent structurer une coopération scientifique et culturelle autour des collections juridiques.
18/03/2026, 13:23
Institution nationale dédiée à l’art contemporain installée à Nice, la Villa Arson réunit un centre d’art, une école supérieure d’art, une résidence d’artistes, une bibliothèque spécialisée ainsi qu'une maison d'édition. Son conseil d'administration est désormais présidé par Bénédicte Alliot, sur décision de la ministre de la Culture.
18/03/2026, 10:03
Autres articles de la rubrique Métiers
Hachette Livre et Studiocanal annoncent la création de On Screen, une coentreprise dont l'objectif sera « de développer des adaptations premium pour le cinéma et la télévision à partir du catalogue d’Hachette Livre ». Ce rapprochement de deux entités de l'empire Bolloré s'inscrit dans une stratégie crossmédia devenue la norme pour les conglomérats médiatiques et culturels.
06/05/2026, 16:07
Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
06/05/2026, 12:54
La famille de Christophe Gleizes a annoncé, mardi 5 mai, que le journaliste français renonçait à son pourvoi en cassation en Algérie. Condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », après son arrestation en mai 2024 alors qu’il préparait un article sur la Jeunesse sportive de Kabylie, il espère désormais une grâce du président Abdelmadjid Tebboune. Sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard, présentent ce retrait comme un geste destiné à favoriser cette issue.
06/05/2026, 11:41
Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow ouvrent un recours collectif contre Meta et Mark Zuckerberg, accusés d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles scientifiques pour entraîner Llama, sans autorisation ni rémunération. L’affaire déplace le contentieux de l’IA vers le cœur du modèle éditorial : licences, marchés, catalogues, responsabilité personnelle du dirigeant.
05/05/2026, 22:03
Publié en mars, le nouveau roman de Guan Renshan – Le Soleil embrasse la rivière Hutuo (traduction de la rédaction) –, met en scène un village du Hebei traversé par quarante ans de transformation. Un paysan, entrepreneur et attentif à l’environnement inscrit le réalisme rural chinois dans le récit officiel de la modernisation agricole. Entre gouvernance collective et revitalisation des campagnes, le roman social se redéfinit.
05/05/2026, 22:03
De l'autre côté de l'Atlantique, la multinationale Meta Platforms et son PDG, Mark Zuckerberg, sont visés par une plainte pour infraction volontaire du copyright. Cinq groupes d'édition, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan et McGraw Hill, s'associent à l'auteur Scott Turow pour ouvrir une action collective ciblant le grand modèle de langage développé par la firme, Llama.
05/05/2026, 17:17
Au Canada, le gouvernement de l’Alberta a présenté, le 2 avril 2026, le projet de loi 28, qui prévoit de restreindre l’accès des enfants de 15 ans et moins à certains documents de bibliothèques publiques contenant des représentations visuelles d’activité sexuelle. Des représentants des bibliothèques publiques et du secteur de l’édition contestent une mesure qu’ils jugent insuffisamment concertée et trop large.
05/05/2026, 16:10
Tous les indicateurs sont au rouge, pour le début de l'année 2026, au sein des librairies indépendantes. Les ventes, sur les quatre premiers mois de l'année, ont reculé en valeur et en volume, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Le Syndicat de la Librairie française espère une « prise de conscience » de la part des éditeurs et des diffuseurs, et une plus grande solidarité au sein de la filière.
05/05/2026, 15:47
Les éditions La Découverte annoncent la création de Catabase, un label de littérature dirigé par Sandra Lucbert. Présenté comme un espace consacré à des « dispositifs littéraires sui generis », il publiera ses trois premiers titres entre août 2026 et janvier 2027. Le label veut travailler des questions politiques par la forme des textes, à travers le montage, la composition, la syntaxe et les registres.
05/05/2026, 12:19
Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.
05/05/2026, 12:11
À Alger, la Librairie des Beaux-Arts a rouvert trois jours après une fermeture policière annoncée pour un mois. L’affaire, née d’une séance de signature autour de Fatma Oussedik, déplace le débat vers le contrôle administratif du livre, la portée de l’article 54 de la Constitution algérienne et la capacité des éditeurs à défendre leurs espaces de rencontre face à des mesures prises hors du juge, dans un contexte culturel déjà tendu et surveillé.
05/05/2026, 11:45
L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.
05/05/2026, 10:47
L'écrivain Craig Silvey, un temps présenté comme le « jeune prodige de la littérature australienne », avait été inculpé, en janvier dernier, pour possession et distribution de contenus pédopornographiques. Il a plaidé coupable des faits reprochés, tandis que d'autres charges retenues initialement contre lui ont finalement été abandonnées.
05/05/2026, 10:34
Condamné en 2024 à verser une amende de 83,3 millions $ (soit 70,8 millions €) à l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, pour l'avoir diffamée, Donald Trump s'est heurté à une nouvelle fin de non-recevoir, le mercredi 29 avril dernier. Le président des États-Unis réclamait un réexamen de sa condamnation, que les juges ont refusé. Il pourrait désormais se tourner vers la Cour suprême.
04/05/2026, 17:21
En Espagne, l’alerte sur les livres sans vente annuelle a relancé le débat sur la surabondance éditoriale. En France, aucun indicateur public récent ne mesure exactement le même phénomène. Mais les données hexagonales dessinent un diagnostic voisin : la production reste massive, les ventes reculent, les retours pèsent et la visibilité des titres se resserre.
04/05/2026, 17:19
Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Peur du noir, cauchemars, anxiété du soir, bruits inquiétants, séparation au coucher : chaque nuit, des millions d'enfants affrontent ces émotions sans toujours avoir les mots pour les exprimer. Les Veilleurs de la Nuit est un recueil de cinq contes illustrés destinés aux 5-8 ans, dans lesquels cinq animaux gardiens accompagnent les enfants à travers leurs peurs nocturnes.
04/05/2026, 16:43
Jean-Yves Mollier, historien de l’édition et auteur Fayard, fédère des universitaires qui demandent la restitution de leurs droits. Dans un entretien à TheMetaNews, il accuse Vincent Bolloré d’utiliser le prestige scientifique de la maison pour légitimer des auteurs politiques. L’affaire nourrit désormais le débat parlementaire sur une clause de conscience adaptée au contrat d’édition, au moment où Grasset traverse la même secousse éditoriale.
04/05/2026, 16:18
Les Éditions du Seuil réorganisent leur communication et leur service de presse. Séverine Roscot est nommée directrice de la communication et du service de presse, tandis qu’Alain Deroudilhe devient directeur adjoint. Caroline Gutmann, qui dirigeait ce secteur depuis 15 ans, quittera la maison fin juin.
04/05/2026, 11:17
Au Kenya, un projet de loi visant à renforcer le dépôt légal en intégrant le Parlement comme destinataire obligatoire des ouvrages provoque une vive opposition des éditeurs. Entre délais jugés irréalistes, coûts assumés sans compensation et sanctions renforcées, la réforme soulève une question centrale : comment concilier ambition patrimoniale et viabilité économique du secteur du livre.
04/05/2026, 10:52
Le Groupe Delcourt annonce l’arrivée de Sébastien Gnaedig au poste de directeur éditorial. L’éditeur prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 et pilotera les équipes BD, comics et manga, en lien avec Guy Delcourt.
04/05/2026, 10:41
La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.
04/05/2026, 10:26
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Le Salon des Saisons, la librairie de Tessy-Bocage, fête ses 4 ans en 2026 et pour continuer de vous accueillir dans son univers chaleureux, des travaux d’aménagement sont prévus. Des travaux qui nécessitent d’importants investissements et pour les financer en toute sérénité, la librairie lance sa première campagne de dons sur Ulule !
02/05/2026, 15:36
La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.
02/05/2026, 08:13
Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.
01/05/2026, 21:35
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
Délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias depuis mai 2025, Wolfram Weimer est en froid avec le secteur du livre, dans son pays, après avoir qualifié plusieurs librairies d'« extrémistes politiques ». Cette étiquette a limité le versement d'une subvention à trois commerces, mais l'un d'entre eux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, qui a donné tort au ministre.
30/04/2026, 13:10
La procédure de redressement judiciaire du groupe Gibert désormais validée par le tribunal, une période d'observation de 6 mois s'ouvre, afin d'élaborer un plan de redressement à même d'assainir la situation financière de l'entreprise et d'assurer la poursuite de ses activités. De nombreuses questions restent en suspens quant à la stratégie mise en œuvre ces dernières années par la direction du groupe.
30/04/2026, 09:18
Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.
29/04/2026, 15:33
Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, profitera d'une nouvelle librairie, à compter du 19 mai prochain. Au 3, avenue Général Leclerc s'installera la Librairie du Contrevent, ouverte par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, passés par le réseau Momie et désormais à la recherche d'indépendance, d'une plus grande liberté de choix et d'engagement militant.
29/04/2026, 11:37
Le 16 avril dernier, 17 universitaires publiés chez Fayard réclamaient une modification du droit de la propriété intellectuelle afin d’introduire une clause de conscience dans le contrat d’édition, sur le modèle de celle existant pour les journalistes. Le collectif compte désormais 70 personnes et leurs revendications évoluent de même.
28/04/2026, 19:36
Top ArticlesAprès Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Commenter cet article