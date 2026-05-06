Le Portugal finance l’édition pour renforcer les librairies

Le Portugal choisit de soutenir les librairies indépendantes par l’amont de la chaîne. L’annonce vérifiée ne porte pas sur une aide directe aux commerces, mais sur une nouvelle ligne de financement destinée à l’édition d’ouvrages portugais à faible potentiel commercial. Le ministère de la Culture présente ce levier comme une manière d’alimenter les catalogues qui font vivre les points de vente hors réseaux.

La diversité passe par l’amont

Le dispositif annoncé le 5 mai par le Portail du gouvernement portugais comprend deux instruments confiés à la Direction générale du livre, des archives et des bibliothèques. Le premier finance la traduction d’extraits d’œuvres littéraires portugaises, avec une périodicité annuelle, afin de stimuler l’achat de droits à l’étranger. Le second couvre l’édition imprimée ou numérique d’auteurs nationaux dans des genres moins porteurs.

https://portugal.gov.pt/gc25/comunicacao/comunicados/governo-reforca-internacionalizacao-da-literatura-portuguesa-e-o-apoio-a-edicao-em-portugal

Cette seconde ligne prend la forme d’une subvention non remboursable couvrant jusqu’à 50 % du coût d’édition, dans la limite de 5000 € par ouvrage. Lusa, reprise par ECO, ajoute deux enveloppes : 30.000 € pour la traduction d’extraits et 50.000 € pour l’édition. Ces montants inscrivent la mesure dans une logique ciblée, plus proche d’un signal public que d’un plan massif.

Margarida Balseiro Lopes, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, rattache l’intervention aux nouveaux auteurs, à la poésie, à l’essai et au patrimoine littéraire. Elle affirme que les ouvrages à plus faible potentiel commercial constituent une part essentielle des fonds défendus par les détaillants indépendants. L’aide soutient donc leurs assortiments par ricochet, sans compenser directement leurs charges.

Une réponse limitée aux fragilités du terrain

Ce choix distingue le programme de la ligne mise en place pendant la crise sanitaire. La FAQ de la DGLAB décrit alors une aide spécifique aux petites et moyennes librairies indépendantes, dotée de 600.000 €, avec un soutien financier accordé en contrepartie de la remise de livres aux bibliothèques du réseau national de lecture publique. Le guichet de 2026 ne reprend pas ce schéma.

Le contexte portugais éclaire la portée politique du geste. La ReLI réunit des établissements sans lien avec les chaînes et grands groupes. Elle dit chercher une coordination pour affronter une crise du marché qui compromet l’existence de petites structures sur tout le territoire. Le vocabulaire public reprend cette préoccupation, mais transfère l’action vers la production éditoriale.

Lisbonne a déjà privilégié les instruments collectifs. En 2022, le gouvernement avait accompagné la plateforme Livros ReLI, catalogue commun permettant de commander des livres neufs, d’occasion ou rares auprès des membres du réseau. L’outil recensait alors les catalogues de 69 librairies. Cette approche numérique renforçait la visibilité commerciale ; la nouvelle mesure défend plutôt la diversité disponible.

La France assume un soutien direct au commerce

La comparaison française montre un autre équilibre. Le Centre national du livre dispose d’une aide à l’investissement destinée à accompagner création, extension, déménagement, rénovation, reprise, transmission et pérennisation de librairies. Elle combine subvention de 4000 à 100.000 € et prêt à taux zéro de 8000 à 300.000 €. Le label LiR ouvre aussi l’accès à des avantages fiscaux locaux et à des aides de valorisation des fonds.

Ce maillage n’efface pas les tensions économiques. ActuaLitté relevait, après la Fête de la librairie indépendante 2026, la mobilisation de plus de 700 établissements en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, dans un paysage marqué par l’énergie locale et des équilibres financiers précaires. Le CNL constatait aussi, pour 2024, 129 ouvertures, 72 fermetures et 60 reprises en France, soit un solde positif mais moins dynamique que les années précédentes.

https://actualitte.com/article/130960/librairie/apres-la-fete-le-quotidien-des-librairies-reprend-ses-droits

Le signal portugais relève donc d’une politique de bibliodiversité plus que d’un sauvetage commercial. En finançant les œuvres les moins rentables, le ministère consolide un réservoir de titres qui nourrit les catalogues exigeants. L’effet sur les libraires dépendra de l’accès réel des ouvrages aux points de vente, de la diffusion et du volume de titres effectivement soutenus.

Par Clément Solym

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