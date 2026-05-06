Audiovisuel public : pour faire des économies, faut-il fusionner la BnF et l'INA ?

Le très polémique rapport du député d'extrême droite Charles Alloncle (Hérault, Union des droites pour la République), consacré à l'audiovisuel public, a été publié ce mardi 5 mai. Parmi les propositions du rapporteur, une fusion de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), afin de réaliser des économies sur les budgets.
Le 06/05/2026 à 12:54 par Antoine Oury
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06/05/2026 à 12:54
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Publié ce mardi 5 mai après plusieurs semaines d'auditions parfois polémiques, le conséquent rapport de Charles Alloncle consacré à l'audiovisuel public compte 558 pages, pour quelque 69 recommandations.
Avant même la parution du document, le travail et la méthode du député d'extrême droite ont été largement critiqué, et en premier lieu par le propre président de la commission d’enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, Jérémie Patrier-Leitus (Calvados, Horizons & Indépendants).
Il pointait ainsi « l’hypermédiatisation » de Charles Alloncle, mais aussi un rapport outrancier, visant à « préparer les esprits à la privatisation de l’audiovisuel public ». Fin avril, Le Monde révélait par ailleurs que Lagardère News, propriétaire de plusieurs médias privés, dont Europe 1 et le JDD, et filiale de Louis Hachette Group, avait communiqué des listes de questions aux députés, afin d'animer les différentes auditions.
Étaient particulièrement visées Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions, et Sibyle Veil, présidente de Radio France, lesquelles ont saisi, en septembre 2025, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) au sujet d'une « campagne de dénigrement systématique et quotidienne » des groupes publics sur CNews. Cette dernière chaine appartient au groupe Canal+, contrôlé par la famille Bolloré, tout comme Louis Hachette Group.
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Les opérations de lobbying sont fréquentes au sein du Parlement, mais l'association AC!! Anti-Corruption a toutefois estimé que le déroulé des auditions justifiait le dépôt d'une plainte contre X, pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Elle a été envoyée le samedi 2 mai au procureur national financier Pascal Prache, précise l'AFP.
Pour revenir au rapport, celui-ci s'avère, sans surprise, particulièrement critique envers l'audiovisuel public et son fonctionnement général. Sur la programmation, par exemple, le rapporteur estime que la culture et la jeunesse sont deux thématiques « passablement négligées » par France Télévisions.
Le groupe audiovisuel public est tenu, selon son cahier des charges, de « diffuser nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première partie de soirée ». Pour le livre et la littérature spécifiquement, France Télévisions doit programmer « des émissions exclusivement littéraires à des heures de large audience, notamment en première ou en deuxième partie de soirée sur ses chaînes nationales ».
D'après l'Arcom, ces obligations sont largement respectées, avec 793 programmes culturels proposés en première partie de soirée sur les antennes du groupe en 2023 et 817 en 2024. Charles Alloncle conteste toutefois la classification retenue, qui considère aussi comme « programmes culturels » les fictions, les documentaires et les magazines, « qui représentent 74 % de ces 817 programmes culturels en “prime time” », précise-t-il. Selon lui, la culture serait essentiellement « reléguée sur une chaîne (France 4) à l’audimat extrêmement faible, 1 % en moyenne en 2025 ».
Le député d'extrême droite s'intéresse également aux événements culturels soutenus par le groupe France Télévisions, en s'appuyant sur les 100 derniers « ayant fait l’objet d’une publication ». « Sur ces 100 événements, 32 sont soit des événements nationaux sans lieu fixe et en bonne partie à Paris (comme les Journées européennes du patrimoine ou le Printemps des poètes) ou n’ont pas du tout de lieu (comme le prix roman et essai de France Télévisions ou le Téléthon) », écrit-il.
« Sur les 68 restants, 35 sont situés à Paris, soit 51,5 % derniers événements culturels soutenus par France Télévisions », poursuit le rapporteur, qui estime qu'il « conviendrait de prendre davantage en compte les scènes régionales ».
Parmi les recommandations du rapport, la n° 54 préconise de confier à l'Inspection générale des finances (IGF) et à l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) « une mission de préfiguration de la fusion de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et de la Bibliothèque nationale de France (BnF) ».
Charles Alloncle indique en effet avoir noté « des similitudes fortes entre les missions de l’INA et celles de la BNF », notamment le dépôt légal audiovisuel en France, partagé entre les deux institutions patrimoniales, mais aussi le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Rappelant que la BnF a bénéficié « d’un financement annuel de l’État de l’ordre de 248 millions d’euros en 2026 et l’INA de 103 millions d’euros en 2026 », le député d'extrême droite estime qu'il est possible « d’économiser, en prenant en compte l’hypothèse la plus basse, un dixième du budget de l’INA en les fusionnant afin d’optimiser la gestion d’archives dans le contexte d’un fort virage numérique, soit 10,3 millions d’euros ».
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Lors des auditions, Fabrice Lacroix, président directeur général de l'INA, s'était exprimé sur cette possibilité, avec des réserves marquées. « Nos outils et nos méthodes sont radicalement différents de ceux de la BNF. Méfions-nous d’une fusion pure et simple. Le premier effet d’une telle opération, particulièrement dans le secteur public, est de coûter de l’argent », répondait-il à Charles Alloncle le 19 février dernier.
« La fusion des deux organismes dont les objectifs et les périmètres respectifs sont bien identifiés et qui fonctionnent selon des logiques, y compris technologiques, radicalement différentes, risque selon moi de créer seulement des coûts, plutôt que de permettre des synergies et des économies », complétait-il en indiquant qu'il pouvait étudier l'idée, qui lui paraissait néanmoins « très théorique ».
Si la proposition de Charles Alloncle n'a pas convaincu, la situation budgétaire de la BnF reste préoccupante aux yeux de certains parlementaires. À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, Jean-Raymond Hugonet (Les Républicains, Essonne) et François Patriat (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, Côte d'Or) s'inquiétaient ainsi d'un « mur d'investissements », pour le nouveau pôle de conservation qui s'installe à Amiens mais aussi pour l'entretien du site de Tolbiac (François-Mitterrand). 500 à 600 millions € seraient nécessaires pour sa rénovation complète.
Le rapport complet est disponible ci-dessous.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La Fondation Roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport 2024-2025 sur l’édition marocaine. Le bilan recense 4.124 titres en littérature et sciences humaines et sociales, dominés par l’imprimé, l’arabe et les métropoles éditoriales. Il révèle aussi des tensions fortes : numérique institutionnel, traduction réduite, faible projection africaine, inégalités de genre et accès encore inégal aux circuits de publication et de diffusion au Maroc.
02/05/2026, 08:13
Le rapport final des États généraux de la lecture pour la jeunesse propose de créer un fonds alimenté par les réseaux sociaux afin de financer des actions de terrain. Derrière cette piste fiscale, une ligne politique se dessine : traiter la baisse du temps de lecture comme un enjeu d’attention, d’égalité et de santé publique, sans réduire le débat à une opposition entre livres et écrans ni à une simple affaire de goût personnel et familial.
01/05/2026, 21:35
Rabat est entré dans son année de Capitale mondiale du livre 2026, sous l’égide de l’UNESCO. La cité marocaine associe cette distinction à une politique de lecture, d’alphabétisation et de soutien à l’édition locale, tout en l’adossant au Salon international de l’édition et du livre. Un label culturel accompagné de diplomatie, de visibilité et de coopération professionnelle avec la France, invitée d’honneur du SIEL.
01/05/2026, 11:24
L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.
30/04/2026, 18:06
Haruki Murakami publiera au Japon, le 3 juillet 2026, un roman centré sur Kaho, autrice d’albums de 26 ans. Présenté par Shinchosha comme son premier long récit porté par une seule héroïne, le livre relance un débat ancien sur la place des femmes dans son œuvre. L’annonce signale aussi un test critique : vérifier si ce déplacement de point de vue modifie vraiment les ressorts narratifs d’un auteur mondialement lu.
30/04/2026, 16:44
Installées depuis 1981 à Joué-lès-Tours, dans la région Centre-Val de Loire, les éditions La Simarre, en activité depuis 1967, ont été placées en liquidation judiciaire, début avril, par le Tribunal de Commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait engagé.
30/04/2026, 16:04
Le Petit Larousse illustré 2027 comptera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle, depuis 1905, à la volonté de Pierre Larousse de proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires », l’ouvrage continue de faire de la langue française un miroir de son époque.
30/04/2026, 13:25
Délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias depuis mai 2025, Wolfram Weimer est en froid avec le secteur du livre, dans son pays, après avoir qualifié plusieurs librairies d'« extrémistes politiques ». Cette étiquette a limité le versement d'une subvention à trois commerces, mais l'un d'entre eux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, qui a donné tort au ministre.
30/04/2026, 13:10
La séance des questions d'actualité au gouvernement, ce mercredi 29 avril, a été l'occasion, pour la ministre de la Culture Catherine Pégard, de s'exprimer à nouveau sur l'intervention de Vincent Bolloré dans la ligne éditoriale de la maison Grasset. Elle a admis à cette occasion qu'il était « légitime de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leur maison d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».
30/04/2026, 12:51
La procédure de redressement judiciaire du groupe Gibert désormais validée par le tribunal, une période d'observation de 6 mois s'ouvre, afin d'élaborer un plan de redressement à même d'assainir la situation financière de l'entreprise et d'assurer la poursuite de ses activités. De nombreuses questions restent en suspens quant à la stratégie mise en œuvre ces dernières années par la direction du groupe.
30/04/2026, 09:18
Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.
29/04/2026, 15:33
Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, profitera d'une nouvelle librairie, à compter du 19 mai prochain. Au 3, avenue Général Leclerc s'installera la Librairie du Contrevent, ouverte par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, passés par le réseau Momie et désormais à la recherche d'indépendance, d'une plus grande liberté de choix et d'engagement militant.
29/04/2026, 11:37
Le 16 avril dernier, 17 universitaires publiés chez Fayard réclamaient une modification du droit de la propriété intellectuelle afin d’introduire une clause de conscience dans le contrat d’édition, sur le modèle de celle existant pour les journalistes. Le collectif compte désormais 70 personnes et leurs revendications évoluent de même.
28/04/2026, 19:36
Top ArticlesAprès Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
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