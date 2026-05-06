Écrire un roman ? Je n'attendais que ça

9 Octobre 2018 : Un brin soûl de quelques mignonnettes de whisky enchaînées dans l’avion — bien loin tout de même des outrances d’Ange Delagrive, je rissole sur le tarmac de l’aéroport international de Fa’a'ā en attendant mes bagages. Par Arnaud Garnier.
Le 06/05/2026 à 11:07 par Auteur invité
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06/05/2026 à 11:07
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C’est le premier jour de mon exil volontaire en Polynésie qui me mènera à Raiatea, confetti paradisiaque des Îles Sous-le-Vent ; la parenthèse, sensée ne durer que quelques mois, s’étirera au final sur plus de sept ans.
9 Octobre 1978 : Jacques Brel se consume dans une chambre d’hôpital sordide à Bobigny, terrassé par le Crabe. À ce moment, j’en suis certain, ses dernières pensée vont à la Polynésie. Il ne peut en être autrement ; ils se sont tant donnés.
Au même moment, d’autres meurent à Auahi, un atoll microscopique de l’archipel des Tuamotus. Là, c’est un village entier que dévore une impensable violence.
Traînant ma valise sous le soleil sauvage de Tahiti, je ne pense évidemment à rien de tout cela. Je ne l’ai pas encore écrit ni même imaginé. Mais plus tard, ce télescopage des dates me ravira.
Hélène, une amie de Médecine, vient me chercher à l’aéroport. Sur sa terrasse ombragée, surplombant la rade de Papeete, je me régénère à la grâce d’un petit-déjeuner des plus exotiques : fruits frais, cochon rôti et beignets à l’eau de coco.
Évoquant nos familles, Hélène me confie que son père, alors procureur de la république, a instruit, au mi-temps des années 80, l’affaire des bûchers de Faaite, un incroyable cas de psychose collective mêlant querelles intestines et fanatisme religieux, conclu par l’assassinat de six personnes sur cette île quasi-déserte.
Forcément, cette sombre histoire qui contraste de façon si radicale avec la supposée quiétude insulaire, m’effare autant qu’elle me fascine. À tel point, qu’au cours des mois suivants, je me jette de façon compulsive sur tout ce qui y a trait : des plus banales émissions télévisées à d’exigeants traités de sociologie. Tout y passe.
Les années aussi, d’ailleurs.
Car, au début, il n’est pas question d’en faire un roman. Je m’en sens incapable, n’ayant commis jusque là que quelques fragments de nouvelles, vite avortées, ainsi que de fastidieux articles scientifiques.
Noël 2021 : Trouvant l’inspiration au fond d’une bouteille de rhum agricole, nous décidons avec Cyrille, un ami dessinateur de passage à Raiatea, d’en faire une bande dessinée. À moi d’en rédiger le scénario.
C’est le déclic. Je me plonge dans l’écriture alors que je sais à peine nager ; pendant plus de de six mois, je ne fais plus que ça, littéralement.
Surgit d’abord l’anti-héros : Ange Delagrive, journaliste raté, réduit à pondre d’insipides nécrologies pour France-Soir. Lui inventant un passé militaire en Indochine — pour le cabosser, je découvre une autre page sanglante de l’Histoire.
Comme bien d’autres auteurs j’imagine, j’injecte un peu de moi en lui. Le même âge. Le même amour pour le jazz et les whiskys écossais — dans des proportions radicalement différentes, faut-il le préciser ?
J’ai désormais besoin d’une excuse valable pour envoyer Ange en Polynésie. Quoi de plus simple, alors, que de convoquer la figure crépusculaire de Brel qui a longuement séjourné aux Marquises ?
Cela me fournit ainsi un cadre temporel strict : 1978. Menant quelques recherches sur les évènements marquants de cette année là, je décroche la timbale : la traque de Mesrine ou les attentats d’Orly pour ne citer qu’eux. Je décide de mêler ces faisceaux du réel à ma propre fiction.
Puis Faaite disparaît — pas question de m’embourber dans un récit documentaire, remplacée par Auahi, une île imaginaire que je situe au sein d’un archipel, lui authentique, qu’un lourd lord anglais avait nommé « îles du désappointement » au XVIIIe siècle.
Tous ces éléments épars se révèlent étrangement miscibles.
Vampirisé par mon traitement de texte, j’écoute de la musique en continu. Brel, évidemment, mais bien d’autres choses aussi qui, formant un vrai kaléidoscope sonore, vont d’elles même s’immiscer dans l’histoire. Ainsi, chaque chapitre — renommé « PK » en référence aux bornes kilométriques jalonnant les routes polynésiennes — sera précédé d’une référence musicale.
J’ai l’impression que tout s’imbrique à la perfection ; c’en est jubilatoire.
Été 2022 : Nous nous retrouvons, avec Cyrille, à dix-huit mille kilomètres d’Auahi pour une escapade dans les montagnes basques.
Je lui remets, un rien fébrile, deux cahiers d’écriture et la centaine de fiches bristol sur lesquelles j’ai consigné, avec un soin maniaque, le moindre détail de l’intrigue.
Cyrille comprend que j’ai largement dépassé l’objectif fixé ; cela semble d’ailleurs l’arranger : il vient de s’engager dans un nouveau projet au long cours.
« Et si tu en faisais plutôt un roman, Doc ? »
Soit. Je n’attendais que ça.
Crédits photo : Droits réservés
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 17/04/2026
430 pages
Au Vent des Iles
23,00 €
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Un collectif d'auteurs des éditions Grasset Jeunesses se mobilise à travers une tribune pour soutenir « la liberté de création [qui] est indispensable aux bons livres ». Alors que la maison fait l'objet d'une attention médiatique à la hauteur de ce qu'elle traverse, ActuaLitté publie leur texte en intégralité.
21/04/2026, 15:31
Exclusif – Vice-présidente du Sénat, membre de la commission culture, éducation et communication, la sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) appelle aussi de ses vœux, après les événements au sein du groupe Hachette, à la création d'une clause de conscience pour les auteurs. Mais cet ajout au contrat d'édition ne pourra se faire rapidement qu'avec le soutien du gouvernement, qu'elle interpelle par un courrier à Catherine Pégard, ministre de la Culture. Il est reproduit ci-dessous, en intégralité.
21/04/2026, 08:35
Les responsables de festivals et manifestations littéraires réunis au sein du réseau RELIEF prennent la parole après l’éviction d’Olivier Nora. Dans un texte collectif, ils expriment leur attachement au rôle des éditeurs dans la chaîne du livre et leur inquiétude face aux conséquences pour les équipes. Ils rappellent l’importance du lien construit avec les auteurs et le public, dans un contexte de fragilisation de la lecture. Une prise de position qui souligne aussi les équilibres du monde éditorial contemporain.
20/04/2026, 16:12
L'interventionnisme de Vincent Bolloré dans les entreprises dont il est le propriétaire n'est pas une nouveauté. Mais, en limogeant le PDG des éditions Grasset, le milliardaire réactionnaire a rendu plus visibles les risques que fait courir la financiarisation de l'édition sur l'organisation des maisons et leur production. Dans un texte reproduit ci-dessous, la CFDT Livre-Édition appelle le Syndicat national de l'Édition et les pouvoirs publics à agir, sans tarder.
20/04/2026, 11:52
Après l’éviction d’Olivier Nora de la tête de Grasset, la Société des Gens de Lettres dénonce une emprise croissante des actionnaires sur les orientations éditoriales. Dans un communiqué offensif, l’organisation alerte sur un risque systémique pour la liberté de création et appelle à des mesures d’urgence, de la clause de conscience à une régulation accrue du secteur.
18/04/2026, 10:26
Avec la réédition de La Plus Belle Paire de seins du monde, publiée par L’Arbre vengeur, l’occasion est donnée de redécouvrir, derrière le farceur génial, un écrivain de l’exil, du masque et de l’inquiétude. Par Charles Garatynski.
17/04/2026, 18:04
Après Fayard, Grasset : le limogeage d’Olivier Nora cristallise les inquiétudes d’une profession confrontée à une transformation brutale du groupe Hachette. Dans cette tribune, le syndicat des libraires dénoncent une reprise en main idéologique et ses effets sur l’équilibre du secteur. Au-delà d’un départ, c’est toute la chaîne du livre qui se dit fragilisée.
16/04/2026, 18:13
La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires publie une tribune offensive dans le contexte de la crise chez Grasset. Le syndicat y dénonce une concentration accrue du secteur, qu’il associe à un « tournant politique et économique » depuis la prise de contrôle d’Hachette par Vincent Bolloré. Évoquant une dégradation des conditions de travail et une évolution des lignes éditoriales, il appelle l’ensemble des professionnels du livre à se mobiliser collectivement.
16/04/2026, 18:05
Alors que les réactions d’auteurs et d’éditeurs se multiplient dans le secteur après l'éviction d'Olivier Nora par le groupe Bolloré, Étienne Galliand, éditeur indépendant, prend la plume. Il revient sur sa rencontre avec André Schiffrin, figure majeure de la critique de la financiarisation de l’édition, et livre un texte à la fois personnel et engagé en faveur de l’édition indépendante. L'éditeur alerte sur les dérives actuelles et invite les auteurs à soutenir concrètement le monde de l'édition.
16/04/2026, 15:48
Des États-Unis à l’Allemagne, la publication de livres ne relève plus seulement d’une logique de catalogue. Avec la filiale lancée par Tucker Carlson, l’expansion d’Axel Springer dans la presse anglophone et la reprise en main d’Hachette en France, une même tendance se dessine : des lignes politiques plus visibles autour de communautés déjà constituées.
15/04/2026, 15:43
Le départ d’Olivier Nora éclaire une séquence de tensions anciennes entre pouvoir politique et direction éditoriale au sein du groupe Hachette. À travers les relations conflictuelles entretenues avec Nicolas Sarkozy, puis les recompositions imputées à Vincent Bolloré, se dessine un affrontement durable autour de l’indépendance des maisons d’édition, entre influence, gouvernance et liberté de publication.
15/04/2026, 11:22
Sauter des pages dans un livre papier relevait déjà d’une petite entorse à la lecture classique – bien que cautionnée par Daniel Pennac. Avec le livre audio, ce geste devient invisible, presque banal. Pourtant, avancer dans un récit, ignorer des passages ou accélérer l’écoute transforme profondément notre rapport au texte, entre liberté nouvelle et fragmentation de l’expérience narrative.
14/04/2026, 16:18
Le Centre national du livre a présenté, ce mardi 14 avril, les résultats de son étude consacrée aux pratiques de lecture des jeunes Français, âgés de 7 à 19 ans. Si le nombre de jeunes lecteurs reste stable cette année, l'activité décline avec l'âge, en particulier chez les garçons, tandis que l'attention des jeunes lecteurs est captée par les écrans. Pour la présidente du Centre national du livre, Régine Hatchondo, il est temps de « massifier » les actions de promotion de la lecture, alors que les dépenses publiques sur le sujet sont en baisse.
14/04/2026, 14:59
Dieu a un plan, moi j’ai une réunion à 14 heures de Jessica Mazencieux ne s’impose pas par une ambition formelle démonstrative, mais par une énergie immédiate, presque brute, qui traverse chaque page. Une voix s’y fait entendre — au sens propre comme au sens figuré — et c’est sans doute là que réside sa première force : une sincérité rarement prise en défaut. Probablement l'histoire d'un parcours éditorial qui n'y est pas non plus étrangère.
14/04/2026, 14:50
La francophonie affiche une croissance soutenue à l’échelle mondiale, mais se confronte à un défi majeur : garantir un accès réel à la lecture et à l’écriture pour tous. Portée par des initiatives internationales autour du braille et de l’inclusion, une nouvelle dynamique s’organise. Institutions, enseignants et réseaux émergents redéfinissent les conditions d’une langue véritablement accessible.
14/04/2026, 09:43
Ce samedi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné à Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock). Le texte a été choisi parmi une sélection de trois ouvrages par le public et par un jury, lequel a échangé et confronté ses avis pendant près de deux heures avant de se prononcer. Nous avons pu assister, en toute discrétion, à ces délibérations.
13/04/2026, 16:57
Top ArticlesAprès Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
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