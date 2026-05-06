All You Need Is Kill : la mort sonne toujours plusieurs fois

Prise dans une boucle temporelle, aux côtés d'un certain Keiji, Rita devra découvrir l'explication derrière ces morts sans fin, tout en affrontant d'hostiles extra-terrestres... Publié en 2014 en France aux éditions Kazé, le light novel original était traduit par Gilles Chassignol et Jacques C..

Un manga en deux volumes a ensuite fait son apparition, cosigné par Ryōsuke Takeuchi et Takeshi Obata. Toujours publiée en français par la maison Kazé, l'œuvre était cette fois traduite par Thibaud Desbief.

Coréalisé par Kenichiro Akimoto et Yukinori Nakamura, le long-métrage animé s'appuie sur un scénario écrit par Kido Yuichiro, qui a travaillé sur des adaptations de Kaiju No. 8 et Dr. Stone, entre autres. Le Studio 4 °C a assuré l'animation de l'ensemble...

Par Antoine Oury

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